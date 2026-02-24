Em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được thăng chức

Hôm 23/2, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết bà Kim Yo-jong - em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được bổ nhiệm làm trưởng ban trong đảng Lao động Triều Tiên . Trước đợt thăng chức này, bà Kim Yo-jong giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên truyền & Cổ động của đảng.

Theo chính phủ Hàn Quốc, bà Kim Yo-jong sinh cuối những năm 1980, từ lâu được biết đến là một trong những phụ tá thân cận nhất của anh trai và là một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất tại Triều Tiên.

Bà Kim Yo-jong phát biểu trong một cuộc họp ở Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Bà được giáo dục tại Thụy Sĩ cùng với anh trai và nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp sau khi anh trai thừa kế quyền lực kể từ cái chết của cha họ vào năm 2011. Vài năm trở lại đây, bà Kim Yo-jong xuất hiện trên truyền thông Triều Tiên và quốc tế ngày càng nhiều. Từ những bức ảnh tháp tùng ông Kim Jong-un ở nước ngoài, hình ảnh bà dần xuất hiện trong nhiều bản tin.

Trước đó, Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên cũng tái bầu nhà lãnh đạo Kim Jong-un làm Tổng Bí thư và bầu các thành viên của Ban Chấp hành Trung ương đảng, thông qua sửa đổi đối với điều lệ đảng. Tuy nhiên, KCNA không cung cấp chi tiết về những thay đổi này.

KCNA ca ngợi công lao của ông Kim Jong-un trong việc nâng cao uy tín của đất nước, tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi cho cuộc đấu tranh cách mạng và củng cố quân đội nước này "thành một đội quân tinh nhuệ và hùng mạnh". Việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái đắc cử nhận được “sự đồng thuận vững chắc” từ các đảng viên, nhân dân và binh sĩ.

"Dưới sự lãnh đạo của ông, khả năng răn đe chiến tranh của đất nước với lực lượng hạt nhân làm nòng cốt đã được cải thiện một cách căn bản”, KCNA nhấn mạnh.

Đại hội đảng Lao động Triều Tiên kéo dài nhiều ngày với sự tham dự của khoảng 5.000 đại biểu và vào cuối đại hội sẽ công bố các mục tiêu chính sách chủ chốt cho 5 năm tới, bao gồm các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng và ngoại giao.