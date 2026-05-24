Em gái của thủ môn Lâm Tây thay đổi không thể nhận ra sau 1 năm ở Việt Nam

Hotgirl Đặng Thanh Giang (sinh năm 2007) từ lâu đã là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng nhờ danh xưng "em gái cực phẩm" của thủ môn Đặng Văn Lâm (Lâm Tây). Mang trong mình hai dòng máu Nga - Việt, Thanh Giang sở hữu chiều cao ấn tượng gần 1m80 cùng gương mặt thanh tú, lai Tây đầy cuốn hút.

Kể từ khi quyết định về Việt Nam sinh sống để gần gũi gia đình, mọi động thái của cô nàng đều lọt vào tầm ngắm của netizen. Mới đây, cô nàng Gen Z đã khiến người theo dõi được một phen "cười ra nước mắt" khi chia sẻ đoạn video bắt trend cực lầy lội về sự thay đổi của bản thân sau một năm thích nghi với thời tiết Đông Nam Á.

Trong video, Thanh Giang khéo léo tái hiện lại hai thái cực hoàn toàn đối lập của mình. Một mặt là khi cô nàng mới đặt chân đến Việt Nam tròn 1 ngày. Lúc bấy giờ, bông hồng lai vô cùng hớn hở, tự tin diện những bộ trang phục mát mẻ như áo hai dây, quần short hay những set đồ ôm sát khoe trọn vóc dáng mảnh mai, eo thon chuẩn mẫu dưới nắng hè. Nụ cười rạng rỡ cùng thần thái tự tin của em gái Lâm Tây nhanh chóng nhận về cơn mưa lời khen.

Thế nhưng, phần sau của đoạn clip mới là điều khiến cư dân mạng bất ngờ và đồng cảm nhất. Chỉ sau đúng 1 năm sống tại Việt Nam, trước cái nắng nóng như thiêu như đốt của mùa hè xứ nhiệt đới, Thanh Giang đã hoàn toàn bị "khuất phục". Không còn bóng dáng của cô hotgirl diện đồ lồng lộn dạo phố, thay vào đó là hình ảnh Thanh Giang trùm kín mít từ đầu đến chân. Với chiếc áo khoác chống nắng dáng dài che kín chân, khẩu trang che kín mặt, kết hợp thêm kính râm, cô nàng bước đi thoăn thoắt trên phố không khác gì các "ninja đường phố" kỳ cựu.

Sự thay đổi khó nhận ra này của em gái thủ môn Lâm Tây đã nhanh chóng nhận được đồng cảm từ netizen. Có người etizen để lại lời nhắn: "Ai rồi cũng phải thành ninja thôi", "Chào mừng em đã chính thức hòa tan vào lối sống của người Việt" hay "Dù che kín mít nhưng nhìn chiều cao khủng kia là biết ngay em gái Lâm Tây rồi"... Đoạn clip không chỉ mang lại tiếng cười mà còn cho thấy sự thích nghi nhanh chóng và vô cùng đáng yêu của cô nàng 19 tuổi với cuộc sống tại quê cha.

Thanh Giang được anh trai - Lâm Tây cưng chiều hết mực

Nhan sắc yêu kiều thướt tha của hotgirl trong tà váy trắng dự đám cưới anh trai - Lâm Tây và chị dâu - Yến Xuân

Thanh Giang mới debut làm người mẫu và được cả gia đình ủng hộ