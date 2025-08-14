Em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un phản ứng: "Đề xuất hòa bình của Hàn Quốc chỉ là ảo tưởng"

Tiêu điểm

Sáng 14/8, bà Kim Yo Jong – quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên và là em gái Chủ tịch Kim Jong Un – khẳng định nước này chưa bao giờ tháo dỡ các loa tuyên truyền và sẽ không bao giờ làm như vậy. Bà đồng thời gọi niềm tin của Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên sẽ đáp lại các đề xuất hòa bình là “ảo tưởng”.

Bối cảnh

Tuyên bố của bà Kim Yo Jong được đưa ra sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, từ ngày 9/8, Triều Tiên đã bắt đầu tháo dỡ các loa phóng thanh được lắp dọc biên giới vốn để tiến hành chiến dịch tuyên truyền chống Seoul – chỉ vài ngày sau khi Hàn Quốc hoàn tất việc tháo dỡ các loa phóng thanh của mình nhằm hạ nhiệt căng thẳng liên Triều.

Phát ngôn này cũng xuất hiện trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tập trận quân sự chung thường niên từ 18 đến 28/8 – hoạt động mà Bình Nhưỡng luôn phản đối.

Họ nghĩ gì - nói gì?

Bà Kim Yo Jong cho rằng Hàn Quốc vẫn duy trì thái độ thù địch và chính sách đối với Bình Nhưỡng “không bao giờ thay đổi”. Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi nhiều lần tuyên bố không có ý định cải thiện quan hệ với Hàn Quốc, và lập trường này sẽ được ghi vào hiến pháp trong tương lai”. Về kế hoạch tập trận chung Hàn – Mỹ, bà gọi những điều chỉnh gần đây là “vô ích”, không làm thay đổi bản chất thù địch của các đồng minh. Tân Tổng thống Lee Jae Myung cam kết cải thiện quan hệ, đồng thời cho biết sẽ bàn với các quan chức an ninh cấp cao để nối lại đối thoại với Triều Tiên – quốc gia hiện vẫn trong tình trạng chiến tranh với Hàn Quốc. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 14/8 cho biết vẫn giữ nguyên đánh giá về các hoạt động quan sát tại một số khu vực biên giới, và tiếp tục theo dõi tình hình. Người phát ngôn quân đội Lee Sung Jun lưu ý cần thận trọng khi diễn giải các tuyên bố từ Triều Tiên để tránh hiểu lầm.

Đáng chú ý

Bà Kim Yo Jong khẳng định Triều Tiên sẽ không đối thoại với Mỹ và cho rằng các thông tin dự đoán khả năng này là “giả định sai lầm”. Bà nói rõ, mối quan hệ cá nhân giữa lãnh đạo hai nước sẽ không ảnh hưởng đến chính sách, và nếu Washington vẫn giữ “cách suy nghĩ lỗi thời” thì mọi cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo cũng chỉ là “hy vọng” một phía từ Mỹ.

(Theo Reuters, KCNA)