Em gái chân dài 19 tuổi của thủ môn Lâm Tây debut làm người mẫu, nhan sắc và thần thái gây chú ý trên sàn catwalk

Tú Tú |

Mới đây, cộng đồng mạng Việt Nam đang xôn xao trước hình ảnh hotgirl Đặng Thanh Giang - em gái của thủ môn Đặng Văn Lâm - chính thức bước chân vào con đường người mẫu chuyên nghiệp.

Sự xuất hiện đầy ấn tượng của cô nàng Đặng Thanh Giang - em gái của thủ thành Lâm Tây - trên sàn catwalk mới đây không chỉ thu hút sự chú ý của giới mộ điệu mà còn chiếm trọn spotlight của sự kiện bởi nhan sắc và thần thái "vạn người mê".

Em gái thủ môn Lâm Tây ra mắt với tư cách người mẫu

Có thể thấy, dù chỉ mới lần đầu ra mắt với tư cách một người mẫu, hotgirl 19 tuổi Đặng Thanh Giang đã vô cùng tự tin với những sải bước chuyên nghiệp trên sàn diễn thời trang. Cô nàng diện bộ trang phục dancesport năng động nhưng không kém phần quyến rũ với chiếc áo yếm gợi cảm và chân váy ngắn màu xanh xám khoe triệt để đôi chân dài và vòng eo nhỏ xíu, vóc dáng cuốn hút. Đôi boot đen cao cổ và chiếc kính râm phá cách trên đầu là những phụ kiện giúp hoàn thiện vẻ ngoài cá tính và sành điệu của Thanh Giang.

Gương mặt lai Nga-Việt của em gái Văn Lâm nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đôi mắt to, sâu, nụ cười rạng rỡ và sống mũi cao thanh tú giúp cô nàng dễ dàng "hút hồn" người đối diện. Đặc biệt, thần thái tự tin, bản lĩnh của cô nàng khi sải bước trên sàn catwalk đã cho thấy sự chuyên nghiệp và tiềm năng của một "ngôi sao" tiềm năng mới.

Nhan sắc ngọt ngào của Đặng Thanh Giang tuổi 19

Em gái chân dài của thủ môn Lâm tây chiếm trọn spotlight nhờ visual toả sáng, chân dài và body cuốn hút

Quyết định bước chân vào con đường người mẫu của Đặng Thanh Giang nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Bố của thủ môn Đặng Văn Lâm, ông Đặng Sơn, đã không giấu nổi sự tự hào khi chia sẻ trên về khoảnh khắc con gái chính thức bắt đầu hành trình chinh phục sàn catwalk: "Những bước chân đầu tiên thơ dại của con, trên con đường mà con hằng mơ ước, chúc con vững bước và thành công con nhé!".

Lời nhắn gửi ấm áp và đầy tin tưởng của ông Đặng Sơn không chỉ là nguồn động lực lớn lao cho Thanh Giang mà còn cho thấy tình đoàn kết và sự quan tâm lẫn nhau của gia đình Đặng Văn Lâm. Sự xuất hiện của em gái Văn Lâm trên sàn catwalk chắc chắn sẽ còn tiếp tục là chủ đề được quan tâm trong thời gian tới, và người hâm mộ đang rất mong chờ những bước tiến xa hơn của cô nàng trên con đường người mẫu.

Em gái Văn Lâm nhận được nhiều sự chú ý khi làm người mẫu

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

