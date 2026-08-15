Em gái cao 1m78 của thủ môn Đặng Văn Lâm khoe nhan sắc ngọt ngào, body quyến rũ

Sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt lai Tây cuốn hút, Đặng Thanh Giang tiếp tục gây chú ý khi diện váy hai dây, khoe khéo vóc dáng quyến rũ ở tuổi 19.

Đặng Thanh Giang - em gái út của thủ môn Đặng Văn Lâm - thời gian gần đây nhận được nhiều sự quan tâm khi liên tục xuất hiện với hình ảnh ngày càng trưởng thành và debut với vai trò người mẫu. Không chỉ gây ấn tượng bởi visual lai Tây, cô còn sở hữu chiều cao khoảng 1m78 cùng vóc dáng cân đối, nổi bật.

Trong loạt ảnh mới nhất, Thanh Giang lựa chọn một thiết kế váy hai dây màu bạc với chất liệu bắt sáng, ôm nhẹ cơ thể. Chiếc váy có phần cổ khoét sâu vừa phải, giúp cô khéo léo tôn lên vòng 1, phần thân rủ mềm khoe khéo đường cong cơ thể. Mái tóc dài buông tự nhiên càng làm tăng vẻ nữ tính, quyến rũ cho em gái Đặng Văn Lâm. Đặc biệt, vòng 1 quyến rũ trở thành điểm nhấn khiến bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Visual quyến rũ của em gái thủ môn Đặng Văn Lâm (Ảnh: IGNV)

Tuổi 19, Đặng Thanh Giang ngày càng trưởng thành, nhuận sắc (Ảnh: IGNV)

Không chỉ có vóc dáng nổi bật, Thanh Giang còn sở hữu gương mặt mang nhiều nét lai Tây với sống mũi cao, đôi mắt lớn và đường nét sắc sảo. Cô là con út trong gia đình có bố người Việt và mẹ người Nga, lớn lên tại Nga trước khi trở về Việt Nam sinh sống. Từ một cô bé với vẻ ngoài xinh xắn như thiên thần, Thanh Giang dần lớn lên trở thành thiếu nữ với ngoại hình cuốn hút, ngày càng sexy, quyến rũ.

Đặng Thanh Giang sinh năm 2007, hiện 19 tuổi và đang thử sức trong lĩnh vực thời trang. Cô nàng xem việc trở thành người mẫu như một hành trình để khám phá bản thân, không ngừng cố gắng dù đã phải nếm trải những thất bại đầu tiên trong nghề khi trượt casting đôi lần. Gần đây, Thanh Giang gây chú ý khi xuất hiện trên sàn catwalk cùng dàn mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt, trong sự kiện thời trang của NTK Chung Thanh Phong.

Thanh Giang ngày càng tự tin khi trình diễn (Ảnh: FBNV)

Visual nổi bật của em gái Văn Lâm trên sàn catwalk (Ảnh: FBNV)

Từ những lần xuất hiện trước công chúng, em gái Đặng Văn Lâm cho thấy cô đang ngày càng tự tin với hình ảnh của một người mẫu trẻ. Lợi thế chiều cao, đôi chân dài cùng gương mặt nổi bật giúp Thanh Giang nhanh chóng thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện.