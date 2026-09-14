HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Em dâu mới cưới 2 tuần đã lộ bí mật động trời: Nghe xong mà chân tôi mềm nhũn, chỉ sợ em trai mình không chịu nổi cú sốc

Thanh Uyên
|

Bí mật này quá sốc, đến mức tôi cũng không biết có nên nói với em trai và bố mẹ hay không?

Tôi có một cậu em trai tên Hoàng, từ nhỏ hai chị em tôi đã rất thân nhau. Hoàng ít nói, sống tình cảm và khá hiền, nên từ ngày em lấy vợ, tôi cũng luôn cố gắng gần gũi với em dâu để em ấy không cảm thấy xa lạ khi về nhà chồng. Em dâu tôi tên Mai, tính tình nhẹ nhàng, biết trên biết dưới nên tôi thật lòng quý. Hai đứa cưới nhau mới được đúng hai tuần, vậy mà tôi đã coi Mai như người trong nhà từ lâu.

Chủ nhật vừa rồi, tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của Mai. Hôm ấy tôi sang nhà Hoàng đưa cho hai đứa ít đồ mẹ gửi. Hoàng đi ra ngoài, còn Mai đang ở trong phòng nói chuyện điện thoại với bạn thân. Tôi định gõ cửa gọi em thì nghe thấy Mai nhắc đến một người đàn ông tên Trường. Tôi không cố tình nghe lén, nhưng chỉ vài câu sau đó khiến tôi đứng khựng lại.

Mai đang hỏi bạn mình dạo này Trường thế nào, có còn liên lạc với ai không? Giọng em ấy rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng câu. Không biết người bạn khuyên nhủ thế nào mà em ấy trả lời là: "Tao không quên được, làm sao mà quên được vì tao còn đang không biết cái thai trong bụng là của Hoàng hay của Trường đây này. Mày tưởng tao không muốn chắc? Tao lấy Hoàng để con tao đẻ ra được đường đường chính chính chứ tao có yêu Hoàng đâu".

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nghe đến đấy mà tôi chết điếng, hai chân mềm nhũn muốn khuỵu xuống. Tôi lặng lẽ quay ra, cầm theo cả bọc đồ, như thể mình chưa từng đến.

Từ lúc ấy đến tối, tôi cứ nghĩ mãi về những gì mình vừa nghe. Hoàng yêu Mai đến mức nào, tôi là người hiểu khá rõ. Em tôi từng vui vẻ kể với tôi rằng cuối cùng nó cũng tìm được người phụ nữ mình muốn cưới. Tôi còn nhớ hôm cưới, Hoàng cười rất nhiều, cứ nhìn vợ rồi lại nhìn mọi người như một người thực sự mãn nguyện.

Vậy mà phía sau cuộc hôn nhân ấy lại có một bí mật lớn đến thế.

Tôi không biết mình nên kể lại hết với Hoàng và bố mẹ hay coi như chưa từng nghe thấy chuyện gì. Nếu đứa bé thực sự là con của Hoàng thì mọi chuyện có lẽ còn có thể bỏ qua. Nhưng nếu không phải, Hoàng đang sống trong một cuộc hôn nhân mà chính em ấy không biết sự thật.

Tôi càng nghĩ càng thấy đau lòng. Tôi cũng hiểu nếu nói ra, có thể cuộc hôn nhân mới bắt đầu được hai tuần này sẽ lập tức tan vỡ. Nhưng nếu im lặng, thì chuyện này thật sự quá ngoài sức tưởng tượng, nhà tôi có thể nuôi nhầm con cháu.

Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ được. Trong đầu tôi cứ hiện lên gương mặt vui vẻ của Hoàng trong ngày cưới. Tôi chỉ không biết rồi đây, khi sự thật được phơi bày, em tôi có chấp nhận được hay không?

Vụ 2 nữ sinh lớp 9 đi xe máy bị tai nạn, 1 người tử vong: Mải chỉnh dép nên tự ngã
Tags

hôn nhân

bí mật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

01:26
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại