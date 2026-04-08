"Em còn nhỏ mà…": Câu nói quen thuộc vô tình phá vỡ sự công bằng trong gia đình

Trong nhiều gia đình có hai con, câu nói “em còn nhỏ, con nhường em đi” gần như trở thành phản xạ của cha mẹ mỗi khi xảy ra mâu thuẫn. Không ít phụ huynh tin rằng đó là cách dạy con biết nhường nhịn, giữ hòa khí trong nhà, thậm chí nghĩ mình đã cố gắng “đối xử công bằng”.

Thế nhưng, ít ai nhận ra rằng, chính câu nói tưởng chừng vô hại ấy lại đang âm thầm làm tổn thương đứa trẻ bị yêu cầu “nhường”, đồng thời phá vỡ sự cân bằng giữa hai anh chị em.

Khi “còn nhỏ” trở thành một đặc quyền

Một bà mẹ có hai con chia sẻ: dù luôn cố gắng yêu thương cả hai như nhau, thậm chí dành nhiều thời gian hơn cho con lớn, nhưng đứa trẻ này vẫn thường cảm thấy mẹ thiên vị em. Lý do là bởi mỗi khi xảy ra tranh chấp, chị lại quen miệng nói: “Em còn nhỏ mà”.

Trong thế giới cảm xúc của trẻ, câu nói này mang nhiều tầng ý nghĩa hơn người lớn nghĩ:

Vì em nhỏ nên cảm xúc của con phải nhường lại

Vì em nhỏ nên nhu cầu của em luôn được ưu tiên hơn

Lâu dần, đứa trẻ lớn không còn phản kháng, không phải vì không thể, mà vì tin rằng dù có phản ứng, cha mẹ vẫn sẽ đứng về phía em. Đây chính là biểu hiện của “bất lực học được” – khi trẻ chấp nhận chịu thiệt vì nghĩ rằng mọi nỗ lực đều vô ích.

Ngược lại, đứa trẻ nhỏ cũng dần nhận ra rằng mình có thể “được phép” sai mà không bị trách phạt. “Còn nhỏ” vô tình trở thành một tấm “lá chắn”, khiến trẻ dễ hình thành hành vi lấn lướt.

Vấn đề không nằm ở đứa trẻ, mà nằm ở cách thiết lập quy tắc của người lớn.

Thay đổi cách xử lý: Từ “tuổi tác” sang “nguyên tắc”

Để xây dựng lại sự công bằng trong gia đình, cha mẹ cần thay đổi cách tiếp cận.

Thứ nhất, thay “vì còn nhỏ” bằng “vì nguyên tắc”.

Khi em giành đồ chơi của anh/chị, thay vì nói “em còn nhỏ, con nhường em đi”, hãy nói rõ ràng:

“Đây là đồ chơi con đang chơi, em cần chờ đến lượt.”

Nếu trẻ nhỏ chưa kiểm soát được hành vi, cha mẹ có thể giải thích thêm với con lớn:

“Em chưa học được cách chờ đợi, đó là việc bố mẹ cần dạy. Nhưng đồ chơi là của con, con có quyền giữ.”

Như vậy, mâu thuẫn không còn là “anh vs em”, mà là “cùng tuân theo quy tắc”.

Thứ hai, giải thích tình huống thay vì yêu cầu nhường nhịn.

Nếu em làm hỏng đồ của anh/chị, đừng vội nói “em không cố ý, em còn nhỏ”. Thay vào đó:

“Mẹ hiểu con rất buồn vì món đồ bị hỏng. Đây là lỗi của bố mẹ vì chưa trông em cẩn thận. Chúng ta cùng tìm cách sửa nhé.”

Điều quan trọng là trẻ cảm thấy tổn thương của mình được nhìn nhận.

Thứ ba, cho phép con lớn được bảo vệ bản thân.

Cha mẹ cần nói rõ với con:

“Nếu em làm con đau hoặc giành đồ của con, con có thể nói ‘không’, đẩy ra hoặc lấy lại. Miễn là con không phải người gây chuyện trước, bố mẹ sẽ không trách con.”

Điều này giúp trẻ gỡ bỏ “rào cản tâm lý” và dần lấy lại sự tự tin.

Thiết lập lại quy tắc trong gia đình

Không chỉ dừng ở lời nói, cha mẹ cần hành động nhất quán.

Khi trẻ nhỏ có hành vi sai, hãy trực tiếp nhắc nhở:

“Không được đánh anh/chị. Dù con lớn hay nhỏ, đánh người là sai. Con cần xin lỗi.”

Sau đó, quay sang con lớn:

“Việc vừa rồi không phải lỗi của con. Bố mẹ hiểu con đã bị tổn thương.”

Thông điệp rất rõ ràng: quy tắc luôn cao hơn tuổi tác .

Tạo “không gian không cần nhường”

Cha mẹ cũng nên chủ động thiết lập những giới hạn rõ ràng cho con lớn:

Đồ chơi đang sử dụng sẽ không bị giành

Có thời gian riêng tư mà em không được làm phiền

Những “vùng an toàn” này giúp trẻ cảm nhận được quyền lợi của mình được tôn trọng.

Khi đã cảm thấy đủ công bằng, trẻ sẽ tự nhiên sẵn sàng nhường nhịn trong những tình huống phù hợp.

Điều trẻ cần không phải là “công bằng tuyệt đối”

Nhiều phụ huynh cho rằng nuôi hai con khó nhất là “đối xử bằng nhau”. Nhưng thực tế, điều trẻ cần không phải là sự chia đều tuyệt đối, mà là:

Cảm xúc của mình có được lắng nghe không

Nhu cầu của mình có được tôn trọng không

Khi cha mẹ không còn lấy “còn nhỏ” làm lý do bao biện, mối quan hệ giữa các con sẽ dần cân bằng trở lại.

Đứa trẻ lớn sẽ không còn im lặng chịu đựng.

Đứa trẻ nhỏ cũng học được cách tôn trọng ranh giới.

Và khi đó, cha mẹ không còn là người “chia đều yêu thương”, mà trở thành người giữ gìn nguyên tắc – nền tảng quan trọng nhất của một gia đình công bằng và lành mạnh.