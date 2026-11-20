Khi tôi hỏi thẳng, em mới thừa nhận đó là người yêu.

Tôi có một cô em chồng rất giỏi giang và giàu có. Em chưa lập gia đình, tự kinh doanh riêng và có thu nhập rất tốt. So với vợ chồng tôi, điều kiện kinh tế của em phải nói là hơn hẳn. Em sống thoải mái, hào phóng, không tính toán với người thân. Thỉnh thoảng, em lại rủ cả gia đình tôi đi du lịch, từ bố mẹ chồng, vợ chồng tôi đến các cháu đều được em bao trọn chi phí. Có những chuyến đi nước ngoài khá tốn kém, em cũng không để anh chị phải bỏ ra đồng nào.

Chính vì thế, tôi rất quý em chồng. Tôi luôn nghĩ một cô gái độc lập, có tiền bạc, có sự nghiệp và biết quan tâm đến gia đình như em chắc chắn sẽ có nhiều lựa chọn tốt trong chuyện tình cảm. Bố mẹ chồng tôi cũng tự hào về con gái, thường lấy em làm tấm gương để các cháu noi theo.

Thế nhưng gần đây, tôi vô tình phát hiện em đang qua lại với một người đàn ông lớn tuổi. Hôm ấy, tôi có việc đi ngang qua một nhà hàng, tình cờ nhìn thấy em ngồi ăn cùng một người đàn ông tóc đã bạc khá nhiều. Ban đầu tôi không nghĩ gì, nhưng cách hai người trò chuyện, nắm tay nhau khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Khi tôi hỏi thẳng, em mới thừa nhận đó là người yêu.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi thực sự bất ngờ là em đã ở bên người đàn ông ấy suốt 2 năm. Anh ta còn lớn tuổi hơn cả bố chồng tôi, đã qua một lần đổ vỡ và có con riêng. Em nói mình thực sự yêu người ấy, anh ta rất giỏi giang nên ban đầu em ngưỡng mộ, dần dần chuyển sang yêu lúc nào không hay. Hai người đã tính đến chuyện kết hôn, chỉ có điều em không biết phải mở lời với bố mẹ thế nào vì chắc chắn ông bà sẽ phản đối dữ dội.

Tôi hỏi em có suy nghĩ kỹ chưa, bởi khoảng cách tuổi tác quá lớn không chỉ là chuyện ánh mắt người ngoài mà còn liên quan đến sức khỏe, cuộc sống và tương lai lâu dài. Đến khi em bước vào tuổi trung niên, người đàn ông ấy có thể đã rất già yếu. Những điều mà người trẻ thường cùng nhau trải nghiệm, xây dựng, có lẽ em sẽ phải đối diện theo một cách khác.

Em chỉ im lặng rồi nói rằng những chuyện ấy em đều đã nghĩ đến, nhưng tình cảm không phải cứ muốn là dừng được.

Tôi thật sự không biết phải khuyên em thế nào. Em là người thông minh, bản lĩnh, kiếm tiền giỏi và chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì. Vậy mà trong chuyện tình cảm, em lại lựa chọn một người khiến tôi không khỏi lo lắng. Tôi thương em, nhưng cũng sợ những lời khuyên của mình sẽ trở thành sự can thiệp vào hạnh phúc mà em đang cố giữ. Chẳng lẽ cứ phải trải qua một lần vấp ngã, người ta mới hiểu được lựa chọn của mình có thực sự đúng đắn hay không?