Em chồng xin ở nhờ 1 tháng, nhưng đến ngày thứ 5 tôi phát hiện nó đã âm thầm làm 1 việc không thể chịu nổi

Lúc này tôi mới hiểu, em không chỉ định ở nhờ một tháng.

Em chồng tôi lấy chồng được vài năm nhưng hôn nhân không thuận. Hai vợ chồng nhiều lần cãi nhau, có lúc em đưa con về nhà mẹ đẻ ở vài hôm rồi lại quay lại. Vì là chị dâu, tôi ít khi can thiệp chuyện vợ chồng em.

Đầu tháng trước, em gọi điện nói đang có chuyện với chồng, muốn đưa con lên Hà Nội ở nhờ nhà tôi khoảng một tháng. Em bảo chỉ cần một phòng nhỏ, chờ giải quyết xong chuyện gia đình sẽ tự tìm chỗ khác. Tôi nghĩ em chồng, lại đang khó khăn nên đồng ý.

Nhà tôi không rộng nhưng vẫn còn một phòng trống. Chồng tôi cũng bảo cứ để em ở tạm, người nhà với nhau lúc khó khăn thì giúp được gì cứ giúp.

Mấy ngày đầu mọi chuyện khá bình thường. Em đi làm, tối về ăn cơm cùng vợ chồng tôi và con. Tôi cũng không hỏi sâu chuyện vợ chồng em, chỉ nghĩ khi nào em muốn nói thì tự nói.

Đến ngày thứ 5, tôi đi làm về thì thấy trong phòng em có thêm một chiếc vali lớn. Tôi tưởng em mới mua đồ nên không để ý. Nhưng tối hôm đó, lúc dọn lại tủ, tôi phát hiện bên trong có quần áo, giày dép và cả một số đồ dùng cá nhân được xếp rất gọn.

Tôi bắt đầu thấy lạ.

Sáng hôm sau, tôi lại thấy một thùng đồ được chuyển đến. Hỏi ra, em bảo đó là đồ gửi từ quê lên. Tôi vẫn chưa nghĩ nhiều cho đến khi phát hiện chiếc máy giặt mini và mấy thùng sách của em cũng được đưa tới.

Lúc này tôi mới hiểu, em không chỉ định ở nhờ một tháng.

Tôi hỏi thẳng thì em im lặng một lúc rồi nói nếu chuyện với chồng không giải quyết được, em muốn ở đây lâu dài. Em bảo nhà tôi còn phòng trống, em đi làm có thu nhập, mỗi tháng có thể góp tiền điện nước và tiền ăn. Em nghĩ người nhà với nhau, ở chung sẽ tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà.

Tôi nghe mà khó xử.

Nếu em chỉ ở nhờ một tháng, tôi hoàn toàn không vấn đề gì. Nhưng chuyện chuyển dần đồ đạc vào nhà mà không nói trước khiến tôi cảm thấy mình bị đặt vào một tình huống đã rồi. Nhà tuy là của vợ chồng tôi nhưng cuộc sống của mỗi người cũng cần có ranh giới. Tôi còn có con nhỏ, chồng đi làm cả ngày, nếu em ở lâu dài thì sinh hoạt của cả gia đình chắc chắn sẽ thay đổi.

Tôi nói với em rằng nếu thật sự khó khăn, vợ chồng tôi có thể cho em ở thêm một thời gian, nhưng phải thống nhất rõ bao lâu và sau đó tính phương án riêng. Em không vui, cho rằng lúc em gặp chuyện mà chị dâu lại tính toán chuyện ở nhờ.

Chồng tôi thì bảo tôi đừng làm căng, em gái đang trong lúc rối ren, có thể chỉ vì sợ không còn chỗ nào để đi nên mới hành động như vậy.

Tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi cũng nghĩ nếu hôm ấy tôi không phát hiện số đồ đạc kia thì không biết đến bao giờ em mới nói thật ý định của mình.

Tôi đang rất phân vân. Tôi có quá cứng nhắc không khi muốn em chồng phải nói rõ ngay từ đầu? Hay trong chuyện này, việc em âm thầm chuyển dần đồ đạc vào nhà mới là điều khiến tôi khó xử? Tôi nên làm gì để không mất lòng tất cả mọi người đây?