Em chồng từng cho tôi 100 triệu xây nhà, 4 năm sau giữa tiệc tân gia nhà em, em rể buông một câu khiến tôi đỏ bừng mặt xấu hổ

Số tiền 100 triệu ấy, chúng tôi cũng chưa từng quên, lúc nào cũng chờ có dịp để báo đáp lại.

Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày em chồng đưa cho vợ chồng tôi 100 triệu để làm nhà. Khi ấy, chúng tôi vừa xây xong phần thô, tiền bạc gần như cạn kiệt, nhiều hạng mục còn dang dở. Em chồng biết chuyện nên chủ động mang tiền sang, bảo chúng tôi cứ cầm lấy mà hoàn thiện nhà cửa, khi nào có thì trả cũng được. Tôi cảm kích vô cùng, thậm chí còn nghĩ bụng sau này nhất định phải tìm cách đền đáp em.

Nhưng cuộc sống sau đó không đơn giản như tôi nghĩ. Hai vợ chồng còn khoản vay ngân hàng, rồi sinh con, tiền học hành, sinh hoạt đủ thứ. Thu nhập không thấp nhưng tháng nào cũng có việc phải chi. Số tiền 100 triệu ấy, chúng tôi cũng chưa từng quên, lúc nào cũng chờ có dịp để báo đáp lại.

4 năm trôi qua, em chồng báo tin mua được nhà. Tôi thực sự mừng cho em, bởi em còn trẻ, chịu khó làm ăn và tích cóp được thành quả như vậy không dễ dàng. Thế nhưng niềm vui nhanh chóng xen lẫn cảm giác ngượng ngùng khi nghĩ đến chuyện ngày trước em đã giúp mình 100 triệu, còn bây giờ vợ chồng tôi chẳng có nổi một khoản tiền đáng kể để mừng nhà mới.

Ảnh minh họa

Tôi đã bàn với chồng xem có thể xoay xở được bao nhiêu, nhưng nhìn lại tài khoản tiết kiệm gần như không có, các khoản chi trong tháng vẫn đang chờ, tôi đành thôi. Cuối cùng, tôi quyết định mua một bộ xoong nồi khá đẹp, trị giá gần 1 triệu đồng, mang sang tặng em trong ngày tân gia. Tôi chọn rất lâu, nghĩ rằng dù giá trị không lớn nhưng ít nhất cũng là tấm lòng của mình.

Hôm ấy, em chồng vui vẻ nhận quà, còn cảm ơn tôi rối rít. Tôi cũng thấy nhẹ lòng phần nào. Nhưng trong lúc mọi người đang ăn uống, em rể lại buông vài câu bóng gió rằng có những người lúc khó khăn thì nhận giúp đỡ rất nhanh, đến khi người khác có việc lại chẳng biết điều, một món quà chưa bằng tiền đi chợ mấy ngày.

Tôi nghe mà nóng bừng mặt. Tôi biết câu nói ấy đang nhắm vào mình. Tôi không trách em chồng, bởi em chưa từng đòi hỏi hay nhắc lại chuyện 100 triệu. Nhưng tôi cũng không biết phải giải thích thế nào với người ngoài rằng không phải tôi không nhớ ơn, càng không phải tôi cố tình quên đi sự giúp đỡ năm xưa.

Đứng trước món nợ ân tình đó, món quà gần 1 triệu đồng kia bỗng trở nên quá nhỏ bé. Tôi muốn giúp lại em nhiều hơn, nhưng hiện tại thực sự không có khả năng. Chẳng lẽ tôi lại đi vay tiền để mừng lại em chồng?