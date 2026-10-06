Em chồng tôi có một tính xấu đến kỳ quặc khiến tôi mỗi lần gặp là thấy lạnh cả người, phải tìm cách né tránh

Từ hôm đó, tôi bắt đầu né những lúc chỉ có hai chị em.

Tôi lấy chồng được vài năm, sống cùng gia đình chồng nên cũng khá thân với Thanh, em chồng tôi. Ban đầu tôi nghĩ Thanh chỉ là người nói chuyện thẳng tính, đôi khi hơi khó chịu một chút nhưng không đến mức nào. Thế nhưng càng sống gần, tôi càng nhận ra em chồng mình có một tính rất xấu: hễ thấy người khác hơn mình ở điểm nào, Thanh nhất định phải tìm ra một lý do để chê.

Có lần hai chị em đi ngang qua nhà hàng xóm, thấy con gái nhà họ vừa lấy chồng. Cô bé ấy kém Thanh hai tuổi, trước đây cũng bình thường, nhưng sau khi cưới thì cuộc sống khá giả hơn hẳn. Chồng cô ấy làm ăn tốt, đi xe đẹp, ở nhà rộng, thi thoảng lại thấy cả hai đưa nhau đi du lịch.

Thanh nhìn thấy rồi lập tức quay sang kể với tôi, giọng đầy vẻ chắc chắn rằng cô ấy lấy được chồng giàu chưa chắc đã sướng. Theo Thanh, đàn ông có tiền thường dễ thay lòng, có khi bên ngoài còn có vài cô nữa. Tôi chỉ cười cho qua vì chẳng biết nói gì.

Lần khác, Thanh kể một người bạn cũ của em vừa được thăng chức. Tôi tưởng Thanh sẽ chúc mừng, ai ngờ em lại nói người kia chẳng giỏi đến thế, chẳng qua biết lấy lòng cấp trên. Thanh còn cố nhớ lại vài chuyện nhỏ trong quá khứ để chứng minh rằng người ta không thực sự tài năng như mọi người nghĩ.

Ảnh minh họa

Có người mua được nhà, Thanh bảo chắc bố mẹ hai bên cho tiền. Có người kinh doanh thuận lợi, Thanh bảo gặp may. Có người chồng yêu thương, Thanh bảo chưa chắc giữ được chồng, có khi tỏ vẻ thế cho thiên hạ ngưỡng mộ chứ bên trong mục nát. Có người con học giỏi, Thanh lại nói học giỏi lúc tiểu học thì có ích gì, lớn lên cũng chưa chắc thành công.

Dường như Thanh luôn vẽ ra những điều tiêu cực cho người khác. Điều làm tôi mệt mỏi nhất là Thanh luôn kéo tôi vào những câu chuyện ấy.

Mỗi lần gặp nhau, em có thể nói cả tiếng về chuyện người này thế nào, người kia có gì đáng ngờ, rồi cuối cùng cũng phải tìm được một khuyết điểm để kết luận rằng họ chẳng tài giỏi hơn ai.

Tôi vốn không thích nói xấu người khác sau lưng. Có những người tôi còn chẳng quen, chẳng hiểu cuộc sống của họ thế nào, nên tôi càng không muốn phán xét. Nhưng nếu tôi im lặng, Thanh lại hỏi tôi có thấy đúng không? Nếu tôi không đồng ý, em lập tức tìm thêm hàng loạt lý do để thuyết phục.

Có lần tôi nhẹ nhàng bảo rằng mỗi người có một cuộc sống, người ta sướng hay khổ thì người ngoài khó biết được. Thanh nghe xong chỉ cười rồi bảo tôi cứ thế này thì dễ bị lừa, bị vẻ ngoài che mắt!

Từ hôm đó, tôi bắt đầu né những lúc chỉ có hai chị em. Tôi cũng không muốn làm mất hòa khí gia đình nên chưa bao giờ nói thẳng rằng tôi rất khó chịu với cách nói chuyện ấy. Tôi nên khuyên bảo thế nào để em chồng từ bỏ thói xấu đấy?