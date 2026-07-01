Em chồng nhà tỷ phú nói thẳng 5 chữ khi Tăng Thanh Hà tái xuất showbiz

Sự trở lại của Tăng Thanh Hà không chỉ khiến khán giả mà gia đình cũng mong chờ.

Sau hơn một thập kỷ vắng bóng màn ảnh rộng, Tăng Thanh Hà đang có màn trở lại được cả showbiz lẫn khán giả đặc biệt quan tâm. Mỗi động thái liên quan đến bộ phim Hoàng Hậu Cuối Cùng đều nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ từ người hâm mộ mà còn từ chính những thành viên trong gia đình chồng của nữ diễn viên.

Mới đây, Phillip Nguyễn - em chồng của Tăng Thanh Hà - đã có động thái gây chú ý khi chia sẻ poster đếm ngược trước thời điểm trailer Hoàng Hậu Cuối Cùng chính thức ra mắt. Đính kèm hình ảnh, doanh nhân viết ngắn gọn: "Rất mong chờ bộ phim!" và tag tên chị dâu Tăng Thanh Hà. Chỉ vỏn vẹn 5 chữ nhưng đủ để thấy sự háo hức và ủng hộ mà Phillip Nguyễn dành cho màn tái xuất sau 13 năm của chị dâu. Không dừng lại ở đó, anh còn nhắn nhủ mọi người cùng đón xem trailer vào sáng hôm sau, góp phần lan tỏa thông tin về dự án.

Ngay bên dưới bài đăng, Tăng Thanh Hà cũng nhanh chóng để lại bình luận với biểu tượng mặt xúc động và chắp tay cảm ơn. Dù không nói nhiều, màn tương tác giữa hai chị em vẫn khiến cư dân mạng thích thú. Nhiều người cho rằng đây là một trong những minh chứng cho thấy Tăng Thanh Hà luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình nhà chồng trong những cột mốc quan trọng của sự nghiệp.

Em chồng Tăng Thanh Hà công khai ủng hộ dự án điện ảnh của chị dâu

Doanh nhân Louis Nguyễn cũng bày tỏ sự mong chờ, nôn nao khi vợ tái xuất showbiz

Mối quan hệ Tăng Thanh Hà và hội anh chị em nhà tỷ phú

Từ hồi về làm dâu, làm vợ của doanh nhân Louis Nguyễn, Hà Tăng được lòng cả gia đình chồng. Cô thường xuyên được các thành viên khác như em chồng Tiên Nguyễn, chị chồng Stephanie Nguyễn quan tâm. Có lần, "ngọc nữ màn ảnh Việt" đích thân gửi quà và lời chúc mừng sinh nhật đến cháu gái - con của chị chồng Stephanie Nguyễn. Không chỉ thế, Hà Tăng từng gây chú ý khi vào bếp để làm bánh kem mừng sinh nhật chị gái của chồng. Phu nhân hào môn luôn có mặt trong những sự kiện đặc biệt của Tiên Nguyễn, Hiếu Nguyễn và Phillip Nguyễn.

Linh Rin - em dâu Hà Tăng từng tiết lộ các anh chị em bên nhà chồng thường có một nhóm chat chung, cư dân mạng cho rằng "ngọc nữ" cũng có mặt. Vợ Phillip Nguyễn cho biết nội dung nhóm bàn luận đơn giản là: "Chúng tôi chia sẻ về các bài tập thể dục và món ăn" chứ không nhắc đến chuyện đời tư.

Suốt hơn 1 thập kỷ qua, Tăng Thanh Hà luôn giữ hoà khí với gia đình chồng

Đặc biệt, Hà Tăng là người thường đứng ra tổ chức những bữa tiệc gia đình thân mật. Về chuyện này, Linh Rin tâm sự: "Không phải ai cũng có thời gian rảnh để họp mặt vào những lần đó. Như tôi và Phillip cố gắng khi nào họp mặt sẽ luôn luôn có mặt. Đây là điều tôi nghĩ mọi thành viên trong gia đình cần thực hiện".

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên các thành viên gia đình Louis Nguyễn công khai cổ vũ Tăng Thanh Hà. Trong nhiều năm qua, từ những dự án kinh doanh, hoạt động cá nhân cho đến các dấu mốc đáng nhớ, nữ diễn viên luôn nhận được sự đồng hành từ nhà chồng. Ngược lại, cô cũng thường xuyên xuất hiện trong các dịp sum họp gia đình, giữ mối quan hệ thân thiết với các anh chị em của chồng.

Tăng Thanh Hà đặc biệt tâhn thiết với Linh Rin - Phillip Nguyễn

Sự ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là những lời động viên giản dị từ em chồng, được xem như nguồn động lực tinh thần dành cho Tăng Thanh Hà trong lần trở lại được mong đợi nhất sau hơn 13 năm rời xa màn ảnh rộng. Chỉ còn ít thời gian nữa, trailer đầu tiên của Hoàng Hậu Cuối Cùng sẽ chính thức lên sóng, và đây cũng sẽ là "phép thử" đầu tiên để khán giả có cái nhìn rõ nét hơn về màn hóa thân của Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu.

Tăng Thanh Hà nhận được sự ủng hộ của gia đình khi trở lại

Ảnh: FBNV