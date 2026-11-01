Em chồng dẫn bạn gái về ra mắt, chị dâu ngỡ ngàng khi nhìn thấy người bước vào cửa

Hôm Hưng đưa bạn gái về, tôi cùng mẹ chồng dậy từ sớm đi chợ, chuẩn bị đủ món ăn để đón khách. phu

Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được 3 năm và có một bé gái hơn 1 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của tôi khá êm ấm. Chồng tôi có một người em trai tên Hưng, kém anh vài tuổi. Hai anh em khá thân thiết, còn gia đình tôi và nhà chồng cũng luôn hòa thuận, gần gũi.

Mới đây, Hưng thông báo có bạn gái và muốn đưa về nhà ra mắt. Nghe tin, cả nhà ai cũng phấn khởi. Mẹ chồng tôi vui ra mặt, liên tục hỏi han xem cô gái ấy làm nghề gì, tính cách ra sao, hai đứa quen nhau được bao lâu. Chồng tôi cũng không giấu được sự tò mò, còn tôi thì háo hức chẳng kém.

Tôi nghĩ đơn giản rằng em trai chồng đã đến tuổi lập gia đình, nay có người yêu nghiêm túc, cả nhà nên vui mừng và ủng hộ. Tôi còn nói với mẹ chồng rằng hôm ấy nhất định phải chuẩn bị một bữa cơm thật tươm tất để đón em dâu tương lai.

Hôm Hưng đưa bạn gái về, tôi cùng mẹ chồng dậy từ sớm đi chợ, chuẩn bị đủ món ăn. Mẹ chồng tôi vốn chu đáo, cứ sợ khách đến nhà không được tiếp đón đàng hoàng nên liên tục dặn dò tôi chuyện bếp núc. Không khí trong nhà hôm ấy rộn ràng hơn thường ngày.

Đến giờ hẹn, tôi nghe tiếng xe ngoài cổng, liền cùng mọi người ra đón. Thế nhưng, khi nhìn thấy người con gái đứng bên cạnh Hưng, tôi thực sự sững sờ. Không phải ai xa lạ, đó chính là Hồng, em gái ruột của tôi!

Tôi đứng ngây ra mất vài giây, còn Hồng thì vừa cười vừa có vẻ ngượng ngùng. Hưng nhanh chóng giới thiệu bạn gái với cả nhà, nhưng có lẽ chẳng cần giới thiệu thêm, bởi mọi người đều nhận ra cô gái ấy. Mẹ chồng tôi hết nhìn Hồng rồi lại nhìn Hưng, ngạc nhiên đến mức chưa biết nên nói gì trước.

Hóa ra, hai đứa đã quen nhau được một thời gian. Chuyện tình cảm này được cả hai giữ kín, không kể với bất kỳ ai trong gia đình. Hồng nói ban đầu hai đứa chỉ tìm hiểu nhau, chưa biết mối quan hệ sẽ đi đến đâu nên không muốn công khai quá sớm. Đến khi cảm thấy thực sự nghiêm túc, cả hai mới quyết định đưa nhau về ra mắt, cũng là để thông báo với gia đình về dự định tiến tới hôn nhân.

Tôi nghe em gái kể mà vừa bất ngờ vừa buồn cười. Hóa ra, trong khi cả nhà đang tò mò không biết bạn gái Hưng là ai, thì nhân vật chính lại chính là người thân thiết với tôi nhất.

Trước đó, tôi chưa từng nghĩ Hưng và Hồng có tình cảm với nhau. Hai đứa từng gặp nhau trong những dịp gia đình hai bên tụ họp, nói chuyện cũng khá tự nhiên nhưng không có biểu hiện gì đặc biệt. Có lẽ vì vậy mà khi biết chuyện, không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.

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Điều khiến tôi vui hơn cả là hai gia đình vốn đã có mối quan hệ thông gia thân thiết. Bố mẹ tôi và bố mẹ chồng đều quý mến, thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau. Nay Hưng và Hồng lại nảy sinh tình cảm, muốn gắn bó lâu dài, ai nấy đều cảm thấy như có thêm một sợi dây kết nối giữa hai nhà.

Mẹ chồng tôi hôm ấy vui lắm. Bà liên tục hỏi chuyện Hồng, rồi còn trêu rằng không cần tìm hiểu thêm nữa vì đã biết rõ con người, gia đình của cô gái này. Bố mẹ tôi khi nghe tin cũng bất ngờ nhưng rất vui, bởi Hưng vốn là chàng trai hiền lành, sống tình cảm và được mọi người yêu quý.

Còn tôi, niềm vui dường như được nhân đôi. Vừa mừng cho em trai chồng tìm được người thương, vừa hạnh phúc khi em gái ruột có thể trở thành người thân trong gia đình chồng mình. Nghĩ đến cảnh sau này hai chị em vẫn được gần gũi, cùng chăm sóc bố mẹ hai bên, rồi có thêm những dịp sum họp đông đủ, tôi đã thấy vui trong lòng.

Tất nhiên, chuyện tình cảm và hôn nhân vẫn cần thời gian để hai đứa tìm hiểu, vun đắp. Tôi chỉ mong Hưng và Hồng thực sự hiểu, thương và biết nhường nhịn nhau để có thể đi cùng nhau lâu dài.

Trước đây, tôi vẫn nghĩ mình may mắn khi có một gia đình nhỏ hạnh phúc và một gia đình chồng yêu thương. Không ngờ, cuộc sống lại mang đến một niềm vui bất ngờ đến vậy. Có lẽ, điều đáng quý nhất không chỉ là em gái trở thành em dâu, mà còn là hai gia đình vốn thân thiết nay lại càng thêm gắn bó. Với tôi, đó thực sự là một món quà rất đặc biệt.

Tâm sự của độc giả!