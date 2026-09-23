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Em chồng coi tôi như người dưng nhưng tháng nào cũng hỏi vay tiền, cho đến một lần tôi nói "không" rồi choáng với cách hành xử của em

Thanh Uyên
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Hóa ra trong mắt em chồng, tôi phải có trách nhiệm như thế.

Tôi lấy chồng được hơn 6 năm, sống chung với nhà chồng một thời gian rồi mới ra ở riêng. Quan hệ giữa tôi và em chồng trước nay không đến mức xảy ra chuyện gì quá lớn, nhưng càng ngày tôi càng thấy khó hiểu về cách em đối xử với mình.

Em chồng rất hay vay tiền tôi. Có khi vài triệu, có khi vài trăm nghìn. Thậm chí có những hôm em gọi điện chỉ để hỏi tôi chuyển cho 50 nghìn, 100 nghìn vì bảo đang cần gấp. Tôi nghĩ anh em trong nhà, lúc cần thì giúp nhau nên chẳng tính toán quá nhiều. Những khoản nhỏ tôi thường cho luôn, còn khoản lớn thì nếu có khả năng tôi vẫn cho vay.

Nhưng điều làm tôi khó chịu không phải chuyện tiền bạc mà là thái độ của em.

Bình thường, em đối xử với tôi chẳng khác gì người xa lạ. Gặp nhau có khi chỉ chào qua loa rồi ai làm việc nấy. Tôi nhờ em chở con giúp một đoạn vì hôm đó tôi có việc gấp, em lập tức kiếm cớ bận. Có lần tôi nhờ em nhận hộ một món đồ vì tôi không có nhà, em cũng từ chối với lý do không tiện.

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Ảnh minh họa

Tôi không đòi hỏi em phải lúc nào cũng giúp mình. Ai cũng có việc riêng. Nhưng lạ một điều là em có thể mặt dày như vậy. Lúc tôi nhờ thì em từ chối nhưng cứ hễ có việc gì thì em lại gọi nhờ tôi, vay tiền, xin tiền tôi.

Có lần em vay tôi 5 triệu, hẹn cuối tháng trả. Đến hạn, em không nói gì. Tôi cũng không nhắc ngay vì nghĩ em có thể đang khó khăn. Một thời gian sau, em lại gọi hỏi vay thêm. Lúc ấy tôi mới nói rằng khoản cũ em chưa trả, tôi cũng đang cần tiền nên chưa thể đưa thêm.

Chỉ vậy thôi mà em giận, giận đến mức chặn cả Zalo, Facebook tôi, rồi em quay sang mách anh trai tôi rằng chị dâu keo kiệt, có vài triệu cũng giữ khư khư, em ruột trong nhà cần mà không giúp. Chồng tôi nghe xong còn hỏi tôi tại sao lại làm căng với em. Thật là làm tôi tức chết mất.

Có cách gì khiến em chồng tôi hiểu bản thân muốn nhờ vả người khác thì cũng phải trả ơn, giúp đỡ lại họ một chút không? Đằng này em chỉ muốn bòn rút từ tôi, coi chị dâu như thể kẻ hầu người hạ, phải có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc em, còn em thì tùy hứng, không muốn giúp lại thì tôi cũng phải nhịn? Tôi phải làm gì để trị tính này của em chồng đây?

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Tags

em chồng

chị dâu

vay tiền

trách nhiệm

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