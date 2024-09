Em bé nổi tiếng trong "Cánh đồng hoang" giờ là tỷ phú, bỏ nghề để sống cuộc đời đầy ý nghĩa

Xuất hiện trong phim khi chỉ mới 9 tháng tuổi

"Cánh đồng hoang" sản xuất năm 1978, được coi là một trong những bộ phim kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Phim do nhà văn Nguyễn Quang Sáng biên kịch, Trịnh Công Sơn viết nhạc và Nguyễn Hồng Sến làm đạo diễn. Phim đoạt nhiều giải thưởng danh giá như Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 1980, Huy chương vàng Liên hoan phim quốc tế Moscow 1981...

Nguyễn Văn Bình ở Cánh Đồng Hoang

Với bối cảnh mênh mông, trắng xóa của Đồng Tháp Mười mùa nước nổi, trên trời là máy bay Mỹ quần thảo ngày đêm, ê-kíp phim "Cánh đồng hoang" đã dựng lên cuộc sống đơn sơ, đầm ấm của một gia đình du kích Nam Bộ. Ngoài diễn xuất của nghệ sĩ Lâm Tới, Thúy An trong vai đôi vợ chồng, hình ảnh bé trai hồn nhiên chơi đùa, khóc cười giữa muôn vàn nguy hiểm cận kề để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Diễn viên nhí trong bộ phim năm xưa sinh ra và lớn lên một ấp nhỏ cách trung tâm tỉnh Long An gần 200km. Anh tên thật là Nguyễn Văn Bình, gọi thân thuộc là Thuận.

Cậu bé đáng yêu, rất chịu khó hợp tác với các "bạn diễn" nên dễ dàng chinh phục khán giả.

Năm đó, Nguyễn Văn Bình vào vai con trai của Ba Đô (cố NSND Lâm Tới) và Sáu Xoa (diễn viên Thuý An). Cơ duyên đến với vai diễn này cũng bởi anh Bình là cháu ruột của đạo diễn Nguyễn Hồng Sến. Năm đó, Nguyễn Quang Sáng từng rất phân vân về việc lựa chọn sao nhí vào vai con trai Ba Đô và đạo diễn Hồng Sến đã dám chắc rằng mình sẽ tìm được một cậu bé đúng với ý đồ kịch bản. Kết quả, ngay từ khi anh Bình mới 4 tháng tuổi, đạo diễn Hồng Sến đã quyết tâm biến cháu mình thành diễn viên.

Trong phim, em bé đã có những cảnh quay nguy hiểm khiến người xem thót tim.

Tuy nhiên, trong phim có nhiều cảnh nguy hiểm khiến người xem cũng phải thót tim. "Đang ngồi nấu nướng thì có người chạy tới la lớn "Con bà bị người ta ném xuống sông…" (cảnh phim Thuận bị ngã xuống nước). Nghe vậy, tôi hốt hoảng chạy tới thì được đạo diễn Hồng Sến an ủi. Khi quay cảnh Thuận bị dồn vào túi nylon, nhấn chìm xuống nước, đạo diễn Hồng Sến khéo léo đưa tôi đi chỗ khác vì sợ tôi xót con", bà Thu kể.

Ông Nguyễn Văn Việt - bố anh Thuận, khi đó ông cũng tham gia đóng vai một du kích trong phim đã chứng kiến tất cả. "Lúc quay phim, mẹ thằng Thuận bị ông Hồng Sến gạt là ra kia tao mua trứng vịt lộn cho ăn. Khi đó bà ấy đang mang thai đứa thứ hai được bốn tháng", ông Việt nhớ lại, "phim quay xong, Thuận ốm một thời gian khá lâu do bị ngâm nước nhiều quá. Cũng may cháu không lạ lẫm với bà Thúy An và ông Lâm Tới, cứ ăn, ngủ, khóc, cười... hồn nhiên như khi ở cùng bố mẹ", ông nói. Trong phím có cảnh em bé được mẹ cho bú. Thật ra, ở cảnh đó, bà Thu lại được gọi vào đóng thế cho diễn viên Thuý An.

Người không có duyên với điện ảnh, sống một cuộc đời đầy ý nghĩa

Chia sẻ về vai diễn đầu tiên và cũng là duy nhất của mình, Thuận cho biết đến 15 tuổi anh mới được thấy mình trên màn ảnh dù từ nhỏ gia đình, bà con lối xóm hay kể với anh chuyện đóng phim. "Cứ mỗi dịp lễ 30/4, tôi lại được nhìn hình ảnh của mình lúc 9 tháng tuổi trên phim do đài truyền hình phát lại. Tôi thấy tự hào với bà con lối xóm vì mình được nhiều người biết đến. Sau này, con cháu cũng được nhìn thấy tôi trên TV", anh chia sẻ.

Anh Thuận luôn có cảm xúc đặc biệt khi xem lại hình ảnh của mình trong phim "Cánh đồng hoang".

9 tháng tuổi đã có vai diễn đầu tay lại có người thân là đạo diễn nổi tiếng nhưng thực tế, Nguyễn Văn Bình lại không hề theo nghiệp diễn. Được biết thực chất anh từng nuôi mộng làm diễn viên, 20 tuổi khăn gói lên Sài Gòn, ở nhờ nhà đạo diễn Hồng Sến để chuẩn bị cho kỳ thi vào trường điện ảnh. Thế nhưng anh không thực sự có duyên với công việc này. Cuối cùng, anh quyết định từ bỏ đam mê để về quê làm ruộng.

Anh Bình cùng vợ và con trai út.

Thuận về quê, sau đó cưới vợ, sinh con và gắn bó với nghề nông, ước mơ làm diễn viên điện ảnh chỉ còn là kỷ niệm. Nhờ ruộng đất bố mẹ cho, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn. Trên mảnh đất từng là chiến trường khói lửa, chàng diễn viên nhỏ tuổi ngày nào ra sức khai hoang, đắp bờ, lên liếp, thau ngọt, xả phèn để cải tạo đất. Cuộc sống ngày càng khá giả. Hiện, "em bé" của "Cánh đồng hoang" năm xưa đang có trong tay 10ha ruộng trồng lúa 2 vụ, máy gặt đập liên hợp, máy cày, máy bơm,... trị giá tài sản khoảng 10 tỷ đồng.

Chiến sĩ dân quân Nguyễn Văn Thuận (bên trái) tham gia tuần tra bảo vệ an toàn địa bàn.

Diễn viên nhí ngày nào giờ đã là bố của hai cậu con trai. Không chỉ sản xuất giỏi, Thuận còn là chiến sĩ dân quân nhiệt tình, luôn xung kích trong mọi phong trào. Thuận cùng đồng đội tham gia tuần tra bảo vệ an ninh; tham gia các hoạt động giúp dân lao động, sản xuất, xây dựng cầu, đường nông thôn. Vậy là không chỉ góp mặt làm nên bộ phim kinh điển "Cánh đồng hoang" mà giờ đây cậu bé Thuận ngày nào còn đang góp phần biến cánh đồng hoang Đồng Tháp Mười thời chiến tranh trở thành cánh đồng lúa vàng màu mỡ, bội thu… Dù không thể thực hiện ước mơ diễn xuất nhưng anh đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và đáng nể phục.