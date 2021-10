Em bé mới sinh 15 ngày theo cha mẹ vượt hàng nghìn cây số về quê tránh dịch

Nằm trong chăn ấm ở khu cách ly tập trung, chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1992, trú xã Nghĩa Thuận, thị xã thái Hòa, Nghệ An) mới thực sự tin đã về nhà sau hành trình vô cùng gian nan.

"Cả hành trình vợ chồng tôi chỉ lo cho đứa con mới sinh 15 ngày. Chặng đường quá khốc liệt trong khi cháu còn quá yếu. May mà về đến đây sức khỏe của cháu vẫn ổn định" chị Hiền nói.

Chị Hiền cùng người con mới sinh 15 ngày

Trước đó, do cuộc sống khó khăn nên vợ chồng chị Hiền phải gửi người con đầu 6 tuổi cho bà ngoại chăm sóc để vào tỉnh Bình Dương làm thuê. Tại đây, chị Hiền làm công nhân may mặc, còn chồng chị là anh Võ Văn Hiếu làm phụ hồ.

Đầu năm nay, chị Hiền mang thai người con thứ 2 và vừa hạ sinh được 15 ngày. Thế nhưng, dịch bệnh bùng phát khiến hai vợ chồng mất việc từ tháng 7 đến nay.

"Vợ chồng em mất việc, tiền ăn, tiền phòng trọ không có chi trả. Chỗ em ở được nâng lên vùng xanh nên chính quyền mở cửa cho công nhân tự về. Khi tiền không còn nữa, hai vợ chồng em thấy kiệt quệ nên tính đường về quê", chị Hiền kể.

Thương cho mẹ con, nhiều người đã tới hỗ trợ cháu bé bỉm sữa

Hành trình hồi hương của vợ chồng chị Hiền bắt đầu từ sáng ngày 4/10. Lúc đầu vợ chồng chị cũng đi theo đoàn người hồi hương nhưng vì con nhỏ, chạy xe chậm, mưa nắng rồi con khóc, con khát sữa phải dừng xe nên đã đi sau đoàn.

"Ngày thứ 15 hai mẹ con ngồi lên xe máy về cùng bố. Đi dọc đường, lúc nào con khóc hoặc cho bé bú sữa thì dừng xe. Do mới sinh, đi đường dài nên anh Hiếu cũng không thể chạy xe nhanh như mọi người bình thường", chị Hiền kể.

Chị Hiền nhớ, khi xe máy chạy về đến Phan Rang, Bình Thuận, do thời tiết nắng gắt nên giữa trưa phải nghỉ lại chứ không dám chạy. Còn xe về đến Thừa Thiên - Huế thì gặp mưa to, anh chị lại tấp vào lề đường tránh, phải đến khi tạnh mưa mới dám đi tiếp do sợ con ốm.

Đến đêm ngày 7/10, sau 3 ngày vượt hơn 1.200km về đến Nghệ An, hai vợ chồng chị Hiền và anh Hiếu đã thấm mệt. Sức cùng lực kiệt nhưng khi thấy sự quan tâm, tiếp đón của những người ở quê hương chị rất xúc động.

"Về qua cầu Bến Thủy được mọi người hỗ trợ thức ăn cho vợ chồng, đồ dùng cho em bé quần áo, bỉm sữa. Quả thật là về đến quê hương em cảm nhận rất ấm áp trước sự tiếp đón của tất cả mọi người", chị Hiền kể.

Dù vượt hơn nghìn cây số nhưng may mắn sức khỏe cháu vẫn ổn định

Ngay trong đêm, gia đình chị Hiền cùng đoàn người hồi hương được CSGT dẫn đường về cách ly tại điểm cách ly tập trung tại thị xã Thái Hoà.

"Vừa vượt cạn, lại 3 ngày đêm ròng rã ôm con ngồi trên xe máy, vừa mệt, ăn uống lại thất thường khiến tôi cũng ít sữa. Thế nhưng về đến quê hương là chúng tôi mừng và cảm thấy bình an rồi. Bây giờ, tôi vẫn không nghĩ gia đình mình lại vừa trải qua một chặng đường dài đầy khó khăn như thế", chị Hiền chia sẻ.