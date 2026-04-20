Em bé chết đuối thương tâm tại mương nước trước cửa nhà

Hoàng Thanh |

Do không có người trông coi, cháu K.A (SN 2024) bị ngã xuống mương nước trước nhà rồi chết đuối thương tâm.

Ngày 20-4, UBND xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng cho cháu K.A (SN 2024, trú thôn Plei Tel B, xã Phú Thiện) bị ngã xuống mương nước chết đuối.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ hôm qua (19-4), cháu K.A một mình chơi trước nhà. Do không có ai trông coi nên cháu K.A bị ngã xuống mương trước nhà chết đuối.

Em bé chết đuối thương tâm tại mương nước ở xã Phú Thiện Ngày 19 - 4 - 2026

Ggia đình tổ chức tang lễ cho em bé chết đuối ở mương nước trước nhà

Sau khi nhận được tin báo, UBND xã Phú Thiện đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, các ban ngành đoàn thể xã và thôn tới nhà thăm hỏi động viên tinh thần gia đình có trẻ bị chết đuối.

Được biết, cháu K.A là con của chị K.H'Y (trú thôn Plei Tel B, xã Phú Thiện).

Gia đình chị K.H'Y có hoàn cảnh khó khăn. Trước mắt, UBND xã Phú Thiện hỗ trợ 1 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho cháu.

