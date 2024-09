Elton John khổ sở vì nhiễm trùng mắt

Elton John hiện đang hồi phục sau một đợt nhiễm trùng mắt nghiêm trọng. Việc bị nhiễm trùng mắt đã khiến giọng ca huyền thoại "bị hạn chế thị lực ở một bên mắt". Xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Toronto năm 2024, Elton John đã có cuộc trò chuyện tại studio của Variety và tại đậy ông đã cập nhật cho khán giả về tình hình sức khỏe của mình.

Theo báo cáo, lý do Elton John đến với Liên hoan phim quốc tế Toronto năm 2024 là để quảng cáo cho bộ phim tài liệu mới của mình - "Elton John: Never Too Late" (tạm dịch: "Elton John: Không bao giờ là quá muộn"). Nội dung bộ phim xoay quanh hành trình của ông với âm nhạc - từ một người bình thường trở thành một trong những ngôi sao nhạc rock lớn nhất thế giới. Bộ phim cũng nói về các buổi biểu diễn mang tính bước ngoặt của Elton John tại Sân vận động Dodger ở Los Angeles vào năm 1975 trước hơn 100.000 người hâm mộ. Và những kỳ tích lại lặp lại một lần nữa vào năm 2022 khi ông thực hiện chuyến lưu diễn "Farewell Yellow Brick Road" của mình với điểm dừng chân cuối cùng ở Bắc Mỹ.

Trong cuộc trò chuyện mới nhất thực hiện với Variety, John thú nhận rằng ông đã không thể xem buổi chiếu phim của ông tại Liên hoan phim quốc tế Toronto năm 2024 vì thị lực của ông bị hạn chế - sau khi ông bị nhiễm trùng mắt nặng.

"Tôi thực sự không thể nhìn được vì mắt của tôi đang không tốt nhưng tôi cảm nhận được điều đó" - Elton John nói - "Tôi đã từng thấy điều đó trước đây. Tôi không biết. Nhưng xem cùng khán giả còn xúc động hơn nhiều so với việc chỉ ngồi với một nhóm người. Tôi đã xem được nhiều hơn vào đêm qua so với lần đầu tiên xem, và nó còn đau hơn nữa".

Sau đó, Elton Jon tiếp tục cập nhật tình trạng mắt của mình khi nói rằng: "Những gì đã xảy ra với mắt tôi là nó rất đau vì tôi đã quen với việc ra ngoài vào buổi sáng, xem tất cả các tờ báo, xem các biểu đồ, xem mọi thứ, xem thế giới đang hoạt động sáng tạo như thế nào, và tôi đã mất đi điều đó trong thời gian này".

"Đã bảy tuần kể từ khi tôi có thể xem tất cả những thứ này nhưng viễn cảnh thì rất tốt. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời" - Elton John nói thêm.

Theo các báo cáo từ truyền thông địa phương, bộ phim tài liệu của Elton John cũng sẽ nói về mối quan hệ của ông với chồng - David Furnish (người từng là đồng đạo diễn với nhà làm phim "The September Issue" R.J. Cutler) và các con trai của họ, Zachary và Elijah.

Phim tài liệu "Elton John: Never Too Late" sẽ phát trực tuyến trên Disney+ vào ngày 13 tháng 12 năm nay.