Elon Musk vừa IPO công ty tỷ đô, 4 ngày sau đã chi tiếp 60 tỷ USD mua một startup AI coding đã quá "quen mặt" với các vibe coder

SpaceX chính thức thông qua quyền chọn mua Cursor đã đặt cọc từ tháng 4, biến công ty AI coding này thành công ty con ngay sau khi lên sàn Nasdaq.

SpaceX công bố thỏa thuận mua lại Anysphere, công ty phát triển công cụ AI coding Cursor, với giá 60 tỷ USD bằng cổ phiếu. Thông tin được đưa ra trong hồ sơ gửi Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) hôm 16/6, chỉ 4 ngày sau khi SpaceX huy động 75 tỷ USD trong đợt IPO trên Nasdaq, đưa định giá công ty vượt 2.000 tỷ USD.

SpaceX mua Cursor với giá 60 tỷ USD - Ảnh: Forbes

Đây không phải quyết định bất ngờ. Hồi tháng 4, SpaceX đã công bố quyền chọn mua Cursor với giá 60 tỷ USD, hoặc trả 10 tỷ USD cho một thỏa thuận hợp tác thay thế. Sau hai tháng, công ty của Elon Musk chọn phương án mua đứt. Theo các điều khoản, X67 Inc, công ty con của SpaceX, sẽ sáp nhập vào Anysphere, đưa Anysphere trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của SpaceX.

Cursor ra mắt năm 2022, là một trong những công cụ AI coding phổ biến nhất, cho phép lập trình viên viết, sửa và đánh giá code bằng ngôn ngữ tự nhiên. Công ty cạnh tranh trực tiếp với Claude Code của Anthropic và Codex của OpenAI. Tính đến đầu tháng 6, doanh thu hàng năm của Cursor vượt 4 tỷ USD, tăng từ khoảng 2 tỷ USD vào tháng 2 cùng năm, trong đó khoảng 2,6 tỷ USD đến từ khách hàng doanh nghiệp.

Cursor từng nổi lên như một hiện tượng trong giới lập trình viên khi hỗ trợ tự động tạo, sửa, xoá code bằng AI một cách trực quan, thay đổi cách mà người dùng lập trình - Ảnh: Internet

Thương vụ sẽ được thanh toán hoàn toàn bằng cổ phiếu, không sử dụng tiền thu được từ IPO. Tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu sẽ dựa trên giá đóng cửa trung bình theo khối lượng giao dịch của cổ phiếu SpaceX trong 7 ngày giao dịch liên tiếp trước khi thương vụ hoàn tất.

Ngay sau tin tức, cổ phiếu SpaceX tăng gần 10% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, có thời điểm tăng tới 16%, đưa công ty vượt Amazon về vốn hóa thị trường. SpaceX cho biết thương vụ nhằm tăng cường vị thế của xAI, công ty đứng sau chatbot Grok đã sáp nhập với SpaceX vào tháng 2, trong thị trường công cụ AI dành cho lập trình viên.

Giá cổ phiếu SpaceX tăng ngay sau khi có thông tin thâu tóm Cursor - Ảnh: Google

Thương vụ vẫn cần thông qua các điều kiện thông thường, bao gồm sự chấp thuận của cơ quan quản lý. SpaceX dự kiến hoàn tất việc sáp nhập trong quý III năm 2026.