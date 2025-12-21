Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có hơn 700 tỷ USD

Chỉ 4 ngày sau khi trở thành người đầu tiên có khối tài sản trị giá 600 tỷ USD, Elon Musk chính thức trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản trị giá hơn 700 tỷ USD.

Thông tin này được công bố sau khi Tòa án Tối cao bang Delaware lật ngược phán quyết của tòa án cấp dưới, vốn hủy bỏ gói quyền chọn cổ phiếu Tesla trị giá 139 tỷ USD mà ông Elon Musk nhận được. Theo ước tính của tạp chí Forbes, tài sản của tỷ phú Elon Musk hiện đạt mức kỷ lục 749 tỷ USD.

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Getty)

Tạp chí Forbes thông tin thêm, Tòa án Chancery bang Delaware từng phán quyết rằng quy trình trao quyền chọn cổ phiếu Tesla cho ông Elon Musk vào năm 2018 là không công bằng, do ảnh hưởng kiểm soát của ông đối với hội đồng quản trị Tesla.

Sau đó, Tòa án Tối cao bang Delaware đưa ra phán quyết mới về "việc hủy bỏ các quyền chọn cổ phiếu là biện pháp khắc phục không phù hợp". Tesla một lần nữa trở thành tài sản quý giá nhất của ông Elon Musk.

Ngoài quyền chọn cổ phiếu, tỷ phú Elon Musk còn sở hữu 12% cổ phần phổ thông của nhà sản xuất xe điện, nâng tổng giá trị khoản đầu tư của ông vào Tesla lên 338 tỷ USD. Dù ước tính này chưa kể đến gói thù lao kỷ lục riêng biệt mà Tesla trao vào tháng 11, có thể mang lại cho Elon Musk thêm 1.000 tỷ USD cổ phiếu nếu Tesla đạt cột mốc hiệu suất "đột phá" như tăng vốn hóa thị trường hơn 8 lần trong 10 năm tới.

Tài sản có giá trị lớn thứ hai của tỷ phú Elon Musk ước tính khoảng 42% cổ phần tại SpaceX, hiện chỉ thấp hơn tài sản Tesla của ông khoảng 2 tỷ USD (ở mức 336 tỷ USD), dựa trên đợt chào mua cổ phần tư nhân được khởi động trong tháng 12, định giá công ty ở mức 800 tỷ USD, tăng từ 400 tỷ USD hồi tháng 8.

Trong khi đó, người đồng sáng lập Google và người giàu thứ hai thế giới có khối tài sản ước tính khoảng 253 tỷ USD - ít hơn ông Elon Musk gần 500 tỷ USD.