Elon Musk sắp trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên: SpaceX được định giá 1.500 tỷ USD, vốn hoá Tesla tăng kỷ lục, xAI có thể ngang hàng Google, OpenAI

Elon Musk đang trên đà trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới trong năm nay.

Ngay cả chính ông cũng nghi ngờ về thực tế đó bởi đây là giai đoạn đầy những biến động chóng mặt trong chính trị và kinh doanh. Các sự kiện năm 2025 được cho là đang đưa vị CEO này bước vào năm 2026 với động lực đủ mạnh để tiếp tục giữ vững vị thế là một thế lực quan trọng trong chính trường quốc gia và giá trị tài sản ròng có thể đạt đến mức 1.000 tỷ USD đầu tiên.

Musk đang thuyết phục các nhà đầu tư về những mục tiêu khá táo bạo năm 2026 của mình. Những tham vọng đó bao gồm: mở rộng sản lượng Cybercab, sản xuất số lượng lớn máy tính não và cuối cùng là đạt được khả năng tái sử dụng hoàn toàn với Starship, tên lửa khổng lồ đang được phát triển cho các sứ mệnh lên Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Trong 12 tháng qua, chúng ta đã chứng kiến Musk vươn lên đỉnh cao quyền lực chính trị chỉ để rồi chứng kiến mối quan hệ đặc biệt của họ tan vỡ một cách ngoạn mục. Trong lĩnh vực kinh doanh, giá trị thị trường của Tesla đạt mức cao kỷ lục ngay cả khi doanh số bán xe điện giảm năm thứ hai liên tiếp, đặc biệt tại châu Âu. Sự hưng phấn của các nhà đầu tư được thúc đẩy bởi việc Musk rời khỏi Washington, đến mức họ đã phê duyệt gói lương kỷ lục cho vị giám đốc điều hành được yêu mến của mình, có thể lên tới 1 nghìn tỷ đô la nếu ông thành công trong việc đạt được một loạt các mục tiêu táo bạo, về cơ bản sẽ biến công ty sản xuất ô tô này thành công ty robot trong thập kỷ tới.

Trong khi đó, công ty tên lửa SpaceX đang cân nhắc niêm yết cổ phiếu ra công chúng trong năm nay, một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) khổng lồ, khi Musk nói về kế hoạch mở các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) ngoài không gian và một nhà máy trên mặt trăng. Ông cũng đang nỗ lực huy động thêm hàng tỷ USD cho xAI, với mục tiêu cạnh tranh với OpenAI và Google trong tương lai của trí tuệ nhân tạo.

Tài sản cá nhân của Musk đã tăng lên mức kỷ lục. Theo tính toán của Forbes, giá trị tài sản ròng của ông đã tăng vọt, hơn gấp đôi, lên khoảng 726 tỷ đô la vào cuối năm.

Ước tính đó càng được củng cố khi SpaceX tìm kiếm mức định giá 800 tỷ đô la trong đợt bán cổ phần thứ cấp, tăng từ mức định giá trước đó là 400 tỷ đô la. Giá trị tài sản ròng của ông còn được tăng thêm nhờ phán quyết của Toà án Delaware vào tháng 12, mở đường cho Musk nhận được gói thù lao năm 2018 gây tranh cãi.

Nếu SpaceX, công ty mà Musk nắm giữ khoảng 42% cổ phần, niêm yết cổ phiếu với mức định giá 1,5 nghìn tỷ đô la, như Bloomberg News đã đưa tin, thì dễ dàng nhận thấy giá trị tài sản ròng của ông có thể đạt 1 nghìn tỷ đô la trong năm nay.

Loại tài sản cá nhân này khó mà hình dung nổi—gần như thể chúng ta đang sống trong một thế giới mô phỏng. Có lẽ đó là lý do tại sao Musk đã dành phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình để suy nghĩ về chủ đề này. Ông ấy đã công khai nói về nó ít nhất là trong một thập kỷ nay.

Thực tế, mốc 1.000 tỷ USD, nếu xảy ra, sẽ không phải tiền thật nằm trong tài khoản, mà chủ yếu là giá trị cổ phần trên giấy tờ. Giới phân tích từng so sánh kịch bản này với cách tài sản của các tỷ phú công nghệ phình to trong các chu kỳ thị trường trước đây: giàu lên nhờ định giá doanh nghiệp, không phải nhờ dòng tiền cá nhân. Điều đó cũng đồng nghĩa, việc “sở hữu 1.000 tỷ USD” có thể chỉ tồn tại trong một giai đoạn ngắn, phụ thuộc rất lớn vào tâm lý thị trường và kỳ vọng của nhà đầu tư.

Reuters cũng lưu ý rằng Musk không phải là người duy nhất được nhắc đến trong các dự báo “trillionaire”. Các phân tích dài hạn của Oxfam và một số tổ chức nghiên cứu – được Reuters dẫn lại – từng cho rằng trong vài thập kỷ tới, thế giới có thể xuất hiện những cá nhân sở hữu tài sản ở quy mô nghìn tỷ USD, nếu xu hướng tập trung tài sản và tăng trưởng của các tập đoàn công nghệ tiếp diễn. Tuy nhiên, Elon Musk thường được nhắc đến sớm nhất vì ông đang kiểm soát những doanh nghiệp nằm ở trung tâm của các xu hướng lớn: xe điện, không gian, Internet vệ tinh và trí tuệ nhân tạo.

Theo: WSJ, Business Insider