Elon Musk: Optimus của Tesla có thể giúp GDP toàn cầu tăng gấp 100 lần, xoá bỏ hoàn toàn đói nghèo

Trong buổi họp cổ đông của Tesla mới đây, Elon Musk lại khiến giới công nghệ và tài chính phải sững sờ với tuyên bố: robot hình người Optimus của Tesla có thể giúp GDP toàn cầu tăng gấp 100 lần.

Theo lời Musk, Optimus sẽ là bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử nhân loại, khi mỗi robot có thể làm việc liên tục, không mệt mỏi, không cần nghỉ ngơi, và “sẽ tạo ra một nền kinh tế sung túc đến mức con người không còn phải làm việc để tồn tại nữa”. Ông nhấn mạnh, “cách duy nhất để loại bỏ nghèo đói và bất bình đẳng trên quy mô toàn cầu chính là nhờ vào đội quân robot này”.

Optimus vốn được Tesla giới thiệu từ năm 2021, nhưng chỉ trong năm 2025, Musk mới thực sự mô tả nó như sản phẩm quan trọng nhất trong tương lai của Tesla. Ông tin rằng một robot Optimus trong tương lai có thể đạt năng suất gấp năm lần một người lao động trung bình, và nếu được sản xuất hàng loạt, hàng tỷ robot như vậy sẽ thay đổi hoàn toàn cấu trúc kinh tế thế giới.

“Khi AI có thân xác, năng suất của nền kinh tế sẽ không còn giới hạn,” Musk nói trong bài phát biểu được Business Insider trích lại, đồng thời dự đoán rằng giá trị của Tesla trong tương lai sẽ chủ yếu đến từ mảng robot chứ không phải ô tô điện.

Tầm nhìn của Musk nghe như một bản tuyên ngôn của thời kỳ hậu lao động – nơi robot đảm nhận gần như mọi công việc sản xuất và dịch vụ. Ông cho rằng với Optimus, nhân loại có thể đạt tới “universal high income” – thu nhập cao phổ quát – vì năng suất khổng lồ mà robot tạo ra sẽ làm chi phí hàng hóa giảm mạnh, đồng thời giúp các chính phủ có đủ nguồn lực để phân phối lại của cải. Trong một đoạn phát biểu, Musk thậm chí hình dung rằng robot có thể đảm nhận cả vai trò giám sát an ninh xã hội, “đi theo những người có hành vi phạm pháp để ngăn họ tái phạm, thay vì phải giam họ trong nhà tù”.

Tuy nhiên, như thường lệ với Musk, các chuyên gia nhanh chóng đặt câu hỏi về tính khả thi của tuyên bố này. Nếu GDP toàn cầu hiện nay khoảng 100 nghìn tỷ USD, việc tăng 10 đến 100 lần đồng nghĩa với việc nền kinh tế thế giới sẽ đạt quy mô từ 1 triệu đến 10 triệu tỷ USD — một con số vượt xa mọi mô hình dự báo kinh tế, và đòi hỏi những tiến bộ chưa từng có về năng lượng, hạ tầng, vật liệu và công nghệ sản xuất. Reuters bình luận rằng “Musk lại một lần nữa đi xa khỏi thực tế bằng những phép tính mơ hồ,” nhắc lại rằng phần lớn dự án của ông – từ xe tự lái hoàn toàn đến du hành sao Hỏa – đều mất nhiều năm hơn dự kiến để tiến gần thực tế.

Ngay cả với Optimus, những gì Tesla trình diễn vẫn ở mức nguyên mẫu. Robot có thể đi lại, cúi người, di chuyển vật thể nhẹ và thực hiện các thao tác cơ bản, nhưng còn rất xa so với viễn cảnh “thay thế lao động con người”. Các kỹ sư robot học cảnh báo rằng khả năng xử lý tình huống linh hoạt trong môi trường thực tế – điều mà con người làm dễ dàng – lại là thách thức khổng lồ với máy móc. Ngoài ra, chi phí sản xuất hàng loạt robot hình người vẫn chưa rõ ràng; ngay cả với tốc độ công nghệ hiện nay, việc chế tạo hàng tỷ robot có thể cần hàng chục năm và hàng nghìn tỷ USD đầu tư.

Song, nếu bỏ qua những phóng đại quen thuộc, tuyên bố của Musk vẫn phản ánh một xu hướng không thể phủ nhận: thế giới đang tiến rất nhanh về tự động hóa toàn phần. Từ dây chuyền sản xuất, dịch vụ chăm sóc khách hàng, cho đến các công việc sáng tạo, trí tuệ nhân tạo đang thay thế con người với tốc độ ngày càng cao.

Optimus – dù mới ở giai đoạn đầu – có thể là biểu tượng cho thời kỳ mà AI bước ra khỏi màn hình và đi vào đời thực. Nếu tầm nhìn của Musk đúng, nó không chỉ là sự thay đổi về công nghệ, mà là một cuộc cách mạng trong triết lý lao động – nơi giá trị không còn được đo bằng thời gian làm việc, mà bằng khả năng sáng tạo, đồng cảm và định hướng xã hội của con người.

