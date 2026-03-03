Năm 2020, Elon Musk tuyên bố rời California để chuyển tới Texas, bắt đầu một “chiến dịch sống tối giản”, cắt bỏ gần như toàn bộ tài sản vật chất của mình.

“Tôi đang bán gần như tất cả tài sản hữu hình,” ông viết trên mạng xã hội. “Sẽ không sở hữu căn nhà nào nữa”.

Tuy nhiên, trong những năm sau đó, Musk âm thầm xây dựng tại Texas một “đế chế” gồm hơn 90 công ty và pháp nhân khác nhau, tích lũy khối tài sản khổng lồ, theo cuộc điều tra của The New York Times.

Mạng lưới kín đáo này cho thấy Texas đã trở thành trung tâm quan trọng đối với hoạt động và tham vọng của một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới - người hiện sở hữu khối tài sản ròng hơn 650 tỷ USD. Hơn 50 trong số ít nhất 90 công ty của Musk tại đây là công ty con hoặc thực thể liên kết với các doanh nghiệp lớn của ông như SpaceX, Tesla, cùng tổ chức phi lợi nhuận Musk Foundation.

Ít nhất 37 công ty dường như đang phục vụ chủ yếu mục đích cá nhân của Musk. Trong đó có một công ty sở hữu hai căn hộ cao cấp trị giá hàng triệu USD với tổng diện tích hơn 650 m² tại khách sạn Austin Proper, nhìn ra toàn cảnh trung tâm thành phố. Các công ty khác quản lý máy bay riêng phục vụ di chuyển cá nhân của ông, cùng danh mục hơn 400 hecta đất - một diện tích lớn hơn cả Công viên Trung tâm (Central Park) ở New York khi gộp lại. Ranh giới giữa lợi ích cá nhân và kinh doanh của Musk nhiều khi khá mờ nhạt.

Cuộc điều tra cũng cho thấy Musk đã sử dụng các công ty tư nhân để hỗ trợ Tổng thống Donald J. Trump trong cuộc bầu cử năm 2024. Theo các chuyên gia tài chính chính trị, việc dùng công ty tư nhân để chi trả chi phí cho một siêu PAC là điều rất hiếm gặp và khiến dòng tiền trở nên khó truy vết.

Công cụ mà Musk thường sử dụng là các công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) - mô hình phổ biến trong giới siêu giàu nhằm bảo vệ chủ sở hữu khỏi rủi ro pháp lý và tài chính, đồng thời hạn chế sự giám sát công khai. Dù mục đích của Musk là gì, việc sử dụng LLC đã khiến cách ông chi tiêu tiền bạc trở nên khó nhận diện.

The New York Times đã phân tích hàng triệu hồ sơ doanh nghiệp và bất động sản để xác định mạng lưới công ty của Musk tại Texas. Gần một nửa trong số 37 công ty cá nhân này được thành lập trong hai năm đầu sau khi ông chuyển tới đây. Một số công ty từng được biết đến công khai, nhưng nhiều công ty khác thì không. Tại nhiều địa chỉ liên quan tới các công ty của ông, nhân viên làm việc tại đây thậm chí không biết nơi họ làm có liên hệ với vị tỷ phú.

Các công ty của Elon Musk được The New York Times xác định tại Texas nhiều khả năng chỉ chiếm một phần nhỏ trong toàn bộ đế chế kinh doanh của ông. Musk cũng có liên hệ với các công ty trách nhiệm hữu hạn tại nhiều bang khác như California, Delaware và Nevada.

Việc giới siêu giàu sử dụng LLC là hoàn toàn hợp pháp và thường nhằm bảo đảm quyền riêng tư. Tuy nhiên, theo Mitchell Gans, giáo sư luật tại Đại học Hofstra, hiện nay các pháp nhân này được sử dụng với tần suất và phạm vi đầu tư rộng đến mức một số tỷ phú thậm chí không còn theo dõi nổi mình đang sở hữu bao nhiêu công ty.

The New York Times đã thu thập và phân tích hàng triệu hồ sơ doanh nghiệp, đất đai và bất động sản để xác định các công ty mà Musk nắm giữ tại Texas. Trong số 37 công ty cá nhân liên quan đến Musk tại Texas, gần một nửa được thành lập trong hai năm đầu ông chuyển đến. Ba công ty sau đó đã ngừng hoạt động.

Một số LLC của Musk từng được công khai, nhưng nhiều công ty khác thì không. Mục đích của một số pháp nhân vẫn chưa rõ ràng và quy mô tài sản thực tế cũng chưa thể xác định đầy đủ.

Trên khu đất rộng khoảng 110 mẫu Anh tại Del Valle, Texas, gần Austin, một tòa nhà lớn gần đây được xây dựng dọc theo con đường nông thôn. Khi một phóng viên của The New York Times đến hiện trường, lực lượng bảo vệ đã yêu cầu anh rời đi.

Khu đất này thuộc sở hữu của River Bottoms Ranch LLC - một công ty do Jared Birchall, người quản lý tài sản của Musk, thành lập năm 2021. Đây là một trong ít nhất 12 pháp nhân tư nhân mà Musk đã sử dụng để thâu tóm hơn 1.000 mẫu Anh đất tại các hạt Bastrop và Travis. Tuy nhiên, con số này có thể chỉ là một phần nhỏ trong tổng diện tích đất tư nhân mà ông nắm giữ. Ngoài ra, SpaceX và Tesla cũng sở hữu thêm hàng nghìn mẫu Anh khác tại Texas.

Việc Musk sử dụng hàng loạt công ty trách nhiệm hữu hạn để tích lũy quỹ đất cho thấy ông và các cộng sự thân cận đã chủ động thực hiện các bước nhằm che giấu các thương vụ mua bán khỏi sự chú ý công khai.

Hơn một thập kỷ trước, Elon Musk đã sử dụng nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) để mua bất động sản tại Los Angeles, trong đó có một công ty mang tên Duck Duck Goose 100 LLC sở hữu căn nhà rộng khoảng 280 m². Khi đó, Musk hoặc người quản lý tài sản của ông, Jared Birchall, thường được ghi nhận là người điều hành các công ty này. Sau khi chuyển đến Texas, Musk đã bán một số bất động sản tại California.

Tuy nhiên, tại bang quê hương mới, ông dường như đã thực hiện thêm các bước nhằm che giấu hoạt động của mình. Ít nhất bốn công ty trách nhiệm hữu hạn không có dấu vết công khai liên hệ trực tiếp với Musk lại gắn với những bất động sản mà ông từng sinh sống hoặc sử dụng.

Trong số đó có hai căn hộ cao cấp tại khách sạn Proper ở Austin - một địa điểm thời thượng nơi Musk và bạn bè từng tổ chức tiệc tùng. Theo ba nguồn tin am hiểu sự việc nhưng không được phép phát biểu công khai, Musk và bạn đời Shivon Zilis từng chuyển vào ở một trong hai căn hộ này vào khoảng năm 2022. Hai căn hộ thuộc sở hữu của AJG Growth Fund LLC, một công ty đăng ký tại Delaware và do Antonio Gracias, bạn thân lâu năm của Musk, quản lý.

Một số nguồn tin khác cho biết Musk còn mua các bất động sản “án binh bất động” tại Texas nhằm khiến người ngoài khó xác định nơi ông thực sự sinh sống. Ví dụ, ông được cho là đã mua ít nhất một căn nhà tại khu dân cư khép kín cao cấp Spanish Oaks, ngoại ô Austin.

Bắt đầu từ năm 2022, Musk tiếp tục sử dụng các công ty trách nhiệm hữu hạn với tên gọi chung chung để mua ba căn nhà có tổng diện tích khoảng 2.880 m² cho vợ cũ và các con. Musk có ít nhất 14 người con, trong đó ít nhất bốn người với Shivon Zilis.

Theo: The NY Times, Business Insider