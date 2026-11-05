HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Elon Musk làm việc đến mức nào? Cựu nhân sự X tiết lộ giờ họp khiến nhiều người bất ngờ

Đồng An
|

Chris Park nói nhiều lần chứng kiến Elon Musk làm việc lúc 1-3 giờ sáng. Sau bốn năm làm việc dưới quyền tỷ phú, cựu nhân sự X cho rằng mình học được lượng kiến thức tương đương cả thập kỷ.

1 giờ, 2 giờ, rồi có lúc 3 giờ sáng, Elon Musk vẫn ngồi họp với nhân viên. Đó là ký ức được Chris Park, cựu phụ trách nền tảng nhà phát triển tại X, nhắc lại trong một chia sẻ đầu tháng 11.

Park nói ông đã làm việc dưới quyền Musk bốn năm và nhiều lần trực tiếp chứng kiến những cuộc trao đổi vào khung giờ này. Nội dung xoay quanh việc tìm hiểu tận gốc vấn đề để cải thiện sản phẩm.

Elon Musk làm việc không ngừng nghỉ: Cựu nhân sự X tiết lộ giờ họp bất ngờ - Ảnh 1.

Elon Musk. Ảnh tư liệu: NDTV.

Bốn năm làm việc, bài học của cả thập kỷ

Điều khiến Park nhớ nhất còn là tốc độ học hỏi. Ông cho rằng kiến thức tích lũy trong bốn năm có thể cần tới một thập kỷ ở hoàn cảnh khác, cùng khả năng thích nghi nhanh và tập trung vào tính hữu ích, trải nghiệm sản phẩm.

Park bày tỏ sự biết ơn với sếp cũ: Musk có thể nghỉ ngơi trên siêu du thuyền, nhưng ông vẫn thấy tỷ phú miệt mài làm việc.

Lời kể nhanh chóng được tài khoản DogeDesigner chia sẻ lại. Tuy nhiên, đây trước hết là trải nghiệm và đánh giá của một người từng làm việc cùng Musk, không phải bản thống kê độc lập về toàn bộ lịch sinh hoạt của tỷ phú.

Cuộc hẹn 22 giờ có thể lùi tới 1 giờ sáng

Một cựu nhân sự khác của X, Chris Bakke, từng mô tả lịch làm việc tương tự. Trong thông tin được NDTV đăng ngày 26/11/2025, Bakke cho biết ông đã báo cáo trực tiếp cho Musk hơn hai năm.

Theo Bakke, các cuộc họp sản phẩm của X thường bắt đầu lúc 17-18 giờ, sau khoảng 10 tiếng Musk làm việc với đội ngũ Tesla. Buổi trao đổi riêng dự kiến lúc 22 giờ của ông thường bị lùi sang 23 giờ, nửa đêm, thậm chí 1 giờ sáng.

Bakke còn kể rằng khoảng 2 giờ sáng, Musk sẽ chợp mắt vài tiếng ngay tại văn phòng, rồi tiếp tục lịch trình vào ngày hôm sau với những công ty khác. Đây là mô tả của Bakke về giai đoạn ông làm việc cùng tỷ phú, không đồng nghĩa lịch trình ấy được duy trì nguyên vẹn đến hiện tại.

Phía sau những cuộc họp xuyên đêm

Hai lời kể, được công bố ở hai thời điểm khác nhau, cùng phác họa một người lãnh đạo tham gia sâu vào công việc và có lịch họp kéo dài quá nửa đêm. Với nhân viên, điều đó cũng có nghĩa giờ làm việc có thể vượt xa một ngày công sở thông thường.

Câu chuyện của Park gây chú ý bởi sự đối lập giữa khả năng tận hưởng cuộc sống và lựa chọn tiếp tục làm việc. Nhưng một lời tri ân sếp cũ vẫn cần được đọc đúng bối cảnh: người kể đang nhấn mạnh những gì mình trân trọng trong trải nghiệm cá nhân.

Bài đăng gốc không xác nhận những mô tả tuyệt đối như Musk làm việc trong mọi giờ thức hay không bao giờ ra ngoài ăn trưa, ăn tối. Điều có thể rút ra từ lời Park cụ thể hơn: trong bốn năm làm việc dưới quyền Musk, ông nhiều lần chứng kiến tỷ phú họp vào những giờ rất muộn và đánh giá cao những bài học nhận được.

Đồng An

Tags

Elon Musk.

Chris

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại