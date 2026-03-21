Elon Musk: Google sẽ dẫn đầu cuộc đua AI tại phương Tây, Trung Quốc chiếm ưu thế trên địa cầu, còn SpaceX chinh phục không gian

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt, không còn gói gọn trong các chatbot mà mở rộng ra nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau. Giữa bối cảnh các công ty lớn liên tục tăng tốc, tỷ phú Elon Musk mới đây đưa ra một nhận định đáng chú ý, phần nào phác họa bức tranh cạnh tranh trong tương lai. Dù mang màu sắc bông đùa quen thuộc, phát ngôn của CEO SpaceX và xAI vẫn phản ánh khá rõ những hướng đi khác nhau của ngành công nghiệp đang phát triển rất nhanh này.

Nguồn cơn của lời tuyên bố xuất phát từ mạng xã hội X, trong một cuộc thảo luận về tiến độ phát triển AI của Google. Sự việc bắt đầu khi Bindu Reddy, cựu nhân viên Google và hiện là CEO của Abacus AI, lên tiếng chỉ trích những bước lùi trong nỗ lực của gã khổng lồ tìm kiếm. Reddy thẳng thắn nhận định mô hình Gemini 3.0 không đạt kỳ vọng, khiến lượng lớn người dùng vẫn phải bám trụ với phiên bản Gemini 2.5 cũ hơn.

Elon Musk phản hồi: Google will win the AI race in the West, China on Earth and SpaceX in space

Nữ CEO gợi ý rằng Google nên chạy các thử nghiệm song song và đào tạo nhiều mô hình cùng lúc thay vì phân mảnh nguồn lực vào quá nhiều dự án tách biệt. Ngay dưới bài đăng này, Elon Musk đã để lại một bình luận mang tính đúc kết cục diện, khẳng định Google sẽ giành phần thắng trong cuộc đua AI ở phương Tây, nhưng Trung Quốc sẽ chiếm thế thượng phong trên toàn cầu, và không gian là lãnh địa của SpaceX.

Ông nói: "Google will win the AI race in the West, China on Earth and SpaceX in space." (Tạm dịch: Google sẽ dẫn đầu cuộc đua AI tại phương Tây, Trung Quốc chiếm ưu thế trên địa cầu, còn SpaceX chinh phục không gian.)

Google: "Lãnh chúa" AI ở phương Tây

Việc Elon Musk chỉ đích danh Google thay vì những cái tên đang "làm mưa làm gió" như OpenAI hay Microsoft trước hết là một phản hồi trực diện vào bài đăng của Bindu Reddy, nhưng trong khi giới công nghệ đang mải mê chỉ trích sự hụt hơi của mô hình Gemini 3.0 so với các đối thủ, Musk dường như đang ám chỉ thế mạnh của Google không nằm ở việc một mô hình ngôn ngữ có hoàn hảo hay không, mà nằm ở hệ sinh thái nền tảng vô cùng vững chắc.

Tại phương Tây, Google đang nắm giữ "đường ống" phân phối internet của hàng tỷ người dùng. Hệ sinh thái Android, công cụ tìm kiếm độc quyền và nền tảng Workspace tạo ra một mạng lưới dữ liệu khổng lồ mà khó có đối thủ nào sánh kịp.

Hệ sinh thái khổng lồ vô tình trở thành "cái lồng vàng" để Google nắm giữ quyền lực tại phương Tây

Những thành tựu từ DeepMind chính là nền tảng cốt lõi giúp gã khổng lồ này củng cố ngôi vương, từ việc AlphaFold giải mã cấu trúc protein cho đến hệ sinh thái Gemini đang được nhúng sâu vào mọi ngóc ngách phần cứng. Google đang biến AI từ một công cụ tương tác đơn thuần thành lớp nền tảng của toàn bộ thế giới số phương Tây.

Việc sở hữu trọn vẹn từ phần cứng tối ưu hóa với chip TPU cho đến nền tảng phân phối rộng khắp đã tạo ra một vị thế cực kỳ vững chắc, giúp Google duy trì vị thế dẫn đầu tại phương Tây bất chấp những lời chỉ trích về mặt sản phẩm.

Tuy nhiên, việc xưng bá tại phương Tây dựa trên hạ tầng sẵn có không đồng nghĩa với việc Google sẽ nắm phần thắng trên toàn thế giới. Nhận định của Elon Musk còn ngầm hạ thấp vị thế của Google xuống thành một "lãnh chúa địa phương" trong khi bản thân ông đang hướng đến vũ trụ.

Trung Quốc sẽ chiến thắng cuộc đua AI trên toàn cầu?

Bình luận của Musk còn khiến người xem xôn xao khi ông cho rằng Trung Quốc có thể thực sự đánh bại Google trong cuộc đua AI tổng thể trên toàn thế giới.

Sự công nhận này có thể xuất phát từ chiến lược tiếp cận công nghệ hoàn toàn trái ngược của Trung Quốc. Khác với sự khép kín và đắt đỏ của Thung lũng Silicon, các ông lớn công nghệ Trung Quốc như Alibaba hay các startup nổi đình đám như DeepSeek lại đang đẩy mạnh các mô hình AI mã nguồn mở hoặc có chi phí cực thấp. Điều này giúp họ len lỏi nhanh chóng vào cộng đồng lập trình viên và doanh nghiệp nhỏ toàn cầu, từ đó giành được lợi thế áp đảo về độ phủ sóng rộng rãi.

Đáng chú ý hơn, sức mạnh AI của Trung Quốc không chỉ dừng lại ở những dòng code vô hình trên màn hình máy tính mà đã được vật lý hóa và nhận được sự chú ý toàn cầu. Từ những siêu cảng biển vận hành tự động không bóng người, hệ thống camera giám sát thông minh phủ kín các siêu đô thị, cho đến mạng lưới xe điện thông minh. Họ đang biến thế giới thực thành một phòng thí nghiệm AI khổng lồ mang tính ứng dụng cực kỳ cao.

Màn biểu diễn robot thu hút sự chú ý của cả thế giới

Một màn phô diễn rõ nét cho sự bứt phá trong AI xuất hiện tại Gala Tết Nguyên đán đầu năm 2026, thu hút sự chú ý của giới công nghệ. Khả năng di chuyển linh hoạt, tự giữ thăng bằng và tương tác mượt mà của bầy robot này là minh chứng không thể chối cãi cho việc họ đã tiến rất xa trong việc dung hợp trí tuệ nhân tạo vào cơ khí chế tạo.

SpaceX: Tham vọng mang AI lên tầm vũ trụ

Trong khi ngụ ý rằng Google và các hãng Trung Quốc đang giành giật từng tấc đất, từng luồng dữ liệu trên địa cầu, Elon Musk lại cho thấy bản thân ông hướng đến một cuộc chơi vượt ra ngoài hành tinh này.

Đầu năm nay, Musk đã khiến cả thế giới bàng hoàng khi hé lộ tham vọng xây dựng các siêu trung tâm dữ liệu AI trên quỹ đạo, thông qua việc sáp nhập sức mạnh của công ty hàng không vũ trụ SpaceX và startup trí tuệ nhân tạo xAI trong một thương vụ khổng lồ được định giá lên tới 1,25 nghìn tỷ USD.

Theo tầm nhìn này, SpaceX có thể đưa hạ tầng điện toán lên quỹ đạo Trái Đất và vận hành bằng năng lượng mặt trời trong không gian

Việc xây dựng các trung tâm dữ liệu ngoài vũ trụ có khả năng cho phép xAI giải quyết bài toán hóc búa về chi phí năng lượng khổng lồ, đồng thời tận dụng nhiệt độ âm ngoài không gian để làm mát hệ thống máy chủ. Đây có thể chính là lối thoát cho những rào cản môi trường và khủng hoảng lưới điện mà các trung tâm dữ liệu dưới mặt đất đang phải oằn mình gánh chịu.

Hệ thống điện toán quỹ đạo này không chỉ được xem như một hạ tầng phục vụ huấn luyện các mô hình AI, mà còn có thể đóng vai trò hỗ trợ cho các hệ thống vệ tinh và những ứng dụng tự động trong tương lai. Ý tưởng này thường được đặt trong bối cảnh các hệ sinh thái như Starlink, nơi hạ tầng vệ tinh và kết nối toàn cầu có thể kết hợp với năng lực xử lý dữ liệu phân tán.

Trong dài hạn, các ứng dụng như phương tiện tự hành hay những sứ mệnh thám hiểm không gian sâu cũng được xem là những lĩnh vực có thể hưởng lợi từ một lớp hạ tầng tính toán mở rộng ngoài mặt đất. Việc triển khai điện toán trên quỹ đạo, nếu trở thành hiện thực, được xem là một hướng tiếp cận nhằm mở rộng năng lực xử lý vượt ra ngoài giới hạn của các trung tâm dữ liệu truyền thống trên Trái Đất.

Bản đồ quyền lực AI dưới lăng kính của Elon Musk

Khép lại bức tranh toàn cảnh, bản đồ quyền lực AI dưới lăng kính của Elon Musk có thể được tóm gọn qua nhận định của chính ông: Google sẽ thắng tại phương Tây, Trung Quốc trên Trái Đất và SpaceX thống lĩnh trong không gian. Từ đó, trí tuệ nhân tạo không còn là một cuộc đua đơn tuyến, mà đã trở thành một bàn cờ đa chiều với nhiều hướng phát triển khác nhau.