Elon Musk dự đoán nhân vật có thể bước lên đỉnh quyền lực Mỹ

Tỷ phú người Mỹ Elon Musk.

Ông Elon Musk, tỉ phú người Mỹ, đã nói như vậy trong một cuộc họp trực tuyến hồi tháng 11 với nhân viên của Cơ quan Cải thiện Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE), theo Politico.

Trước đó trong năm nay, ông Musk đã phụ trách hoạt động của cơ quan này trong vài tháng với tư cách là một nhân viên chính phủ đặc biệt làm việc tình nguyện và được cho là nằm trong vòng trong của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Trong bài phát biểu không được phát công khai, ông Musk nói rằng Hoa Kỳ đang ở giai đoạn khởi đầu của một “chuỗi 12 năm vĩ đại.” Báo Politico dẫn lời rằng chuỗi thời gian này bao gồm nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Donald Trump, sau đó là 2 nhiệm kỳ liên tiếp của ông J.D. Vance.

Theo Politico, ông Musk có quan hệ tốt với ông Vance. Cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo ở Mỹ sẽ diễn ra vào năm 2028 và hiện ông Vance chưa chính thức tuyên bố có ra tranh cử hay không.

Ông Musk cũng nói rằng ông nằm trong số những người “bị nhắm đến mục tiêu ám sát hàng đầu trong nước, chỉ sau Trump và Vance.”

Elon Musk là người đứng đầu SpaceX (chuyên về thám hiểm vũ trụ) và Tesla (sản xuất ô tô điện) và được coi là người giàu nhất hành tinh. Theo Bloomberg, khối tài sản của ông vượt quá 450 tỉ USD.

Báo chí Mỹ đưa tin quan hệ giữa ông Trump và ông Musk có lúc căng thẳng trong năm nay vì một số lý do, trong đó có những vấn đề liên quan đến lợi ích kinh doanh của ông Musk.

Sau khi rời vị trí nhân viên chính phủ, ông Musk có màn đối đầu ồn ào với ông Trump trên mạng xã hội ngày 5/6, nhưng sau đó nói ông hối tiếc vì đã có những phát ngôn gay gắt.

Tháng 9, 2 người ngồi cạnh nhau tại lễ tang nhà hoạt động Charlie Kirk ở State Farm Stadium tại Glendale, Arizona. Tháng 10, Tổng thống Donald Trump nói ông có quan hệ tốt với ông Musk bất chấp bất đồng trước đó.