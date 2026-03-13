Elon Musk đặt cược tương lai Tesla vào chiếc xe không vô lăng, không phanh: Sản xuất 2 triệu chiếc mỗi năm, nếu thành công sẽ thay đổi cả ngành xe điện

Sau nhiều năm không tung ra mẫu xe hoàn toàn mới, Tesla vừa đưa chiếc Cybercab đầu tiên rời dây chuyền sản xuất tại nhà máy Austin (Texas, Mỹ). Trong khung cảnh hàng chục công nhân đội mũ bảo hộ, mặc áo phản quang vây quanh chiếc xe vừa hoàn thiện, sự kiện được Tesla kỳ vọng là bước khởi đầu cho một dòng phương tiện có thể thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp ô tô.

Khác với mọi mẫu xe từng xuất hiện trước đây của Tesla, Cybercab không có vô lăng hay bàn đạp ga - phanh. Nếu kế hoạch sản xuất hàng loạt vào tháng 4 diễn ra đúng như dự kiến, đây sẽ không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là bài kiểm tra mang tính sống còn cho chiến lược tương lai của Tesla: chuyển mình từ nhà sản xuất ô tô điện sang một công ty công nghệ tập trung vào trí tuệ nhân tạo, xe tự lái và robot.

Chiếc xe được sinh ra cho kỷ nguyên robotaxi

Cybercab được thiết kế để vận hành hoàn toàn bằng phần mềm Full Self-Driving (FSD) của Tesla. Theo kế hoạch của hãng, mẫu xe này sẽ đóng vai trò trung tâm trong dịch vụ robotaxi không người lái mà Tesla đang phát triển.

Tesla dự kiến không chỉ sử dụng Cybercab cho mạng lưới gọi xe của riêng mình mà còn bán xe cho các công ty taxi và người dùng cá nhân. Trong tương lai, chủ xe thậm chí có thể đưa phương tiện cá nhân lên ứng dụng gọi xe của Tesla để tạo thêm nguồn thu nhập. CEO Elon Musk từng cho biết giá của Cybercab có thể dưới 30.000 USD, thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe điện hiện nay.

Dù Tesla từng tạo ra nhiều đột phá trong lĩnh vực xe điện, việc thương mại hóa một chiếc xe không có bộ điều khiển truyền thống vẫn là điều chưa từng có tiền lệ trong ngành công nghiệp ô tô.

Canh bạc lớn của Elon Musk

Trong những năm gần đây, Musk đã ưu tiên phát triển Cybercab hơn cả việc ra mắt các mẫu xe mới. Thậm chí Tesla còn hủy bỏ hai dự án xe khác để dồn nguồn lực cho chiến lược xe tự lái.

Điều này cho thấy Tesla đang dần rời xa cuộc cạnh tranh trực tiếp với các hãng xe truyền thống như Volkswagen hay BYD, để tập trung vào tham vọng trở thành một tập đoàn công nghệ AI và robot.

“Không có phương án dự phòng ở đây,” Musk nói với các nhà đầu tư vào đầu năm nay. “Chiếc xe này hoặc tự lái được, hoặc là không”.

Một số chuyên gia Phố Wall cho rằng Tesla có thể không bán quá nhiều Cybercab trong giai đoạn đầu. Thay vào đó, công ty nhiều khả năng sẽ giữ phần lớn số xe để vận hành mạng lưới robotaxi của riêng mình.

“Người tiêu dùng sẽ cần thời gian để làm quen với ý tưởng mua một chiếc xe không có vô lăng”, nhà phân tích Andrew Percoco của Morgan Stanley nhận định.

Theo các nguồn tin trong ngành, Tesla đang thiết kế dây chuyền sản xuất Cybercab để có thể lắp ráp hàng trăm chiếc mỗi tuần. Tại nhà máy Giga Texas ở Austin, công ty đã tăng cường tuyển dụng và đưa thêm máy móc mới vào dây chuyền nhằm chuẩn bị cho việc sản xuất từ tháng 4. Tuy nhiên, Musk cũng thừa nhận giai đoạn đầu có thể diễn ra “cực kỳ chậm chạp”.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây cho thấy Tesla đã bắt đầu vận chuyển nhiều chiếc Cybercab từ nhà máy bằng xe tải, dấu hiệu cho thấy quá trình chuẩn bị đang bước vào giai đoạn cuối.

Rào cản lớn từ quy định an toàn

Trước khi Cybercab có thể được bán rộng rãi, Tesla cần nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA). Vì mẫu xe này không có vô lăng, bàn đạp hay gương chiếu hậu, nó không đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế truyền thống. NHTSA có thể cấp ngoại lệ cho các mẫu xe đặc biệt, nhưng số lượng bị giới hạn ở mức 2.500 chiếc mỗi năm.

Hiện Tesla vẫn chưa nộp đơn xin miễn trừ cho Cybercab. Nếu cơ quan quản lý kết luận mẫu xe không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, Tesla có thể bị yêu cầu thu hồi và chỉnh sửa phương tiện, thậm chí đối mặt với các khoản phạt lớn nếu không tuân thủ.

Không chỉ Tesla, nhiều hãng công nghệ và ô tô khác cũng đang chạy đua phát triển xe tự lái hoàn toàn tại Mỹ. Tuy nhiên, sự khác biệt trong quy định giữa các bang khiến việc triển khai robotaxi trở nên phức tạp. Musk từng gọi hệ thống quy định này là “cực kỳ đau đầu” và kêu gọi xây dựng một khung pháp lý thống nhất trên toàn nước Mỹ.

CEO Tesla đặt mục tiêu sản xuất tới 2 triệu Cybercab mỗi năm và tin rằng dòng xe này có thể đóng góp đáng kể vào kết quả tài chính của hãng vào cuối năm 2026.

Tesla hiện rất cần một động lực tăng trưởng mới. Dù các mảng năng lượng và dịch vụ đang mở rộng, doanh thu của hãng vẫn phụ thuộc lớn vào việc bán xe. Năm ngoái, bán ô tô chiếm hơn 73% tổng doanh thu của Tesla, nhưng doanh số xe đã giảm 10% trong năm 2025.

Một số nhà phân tích thậm chí dự báo tổng doanh số của Tesla có thể tiếp tục giảm trong năm 2026, đánh dấu năm suy giảm thứ ba liên tiếp. Trong bối cảnh đó, Cybercab không chỉ là một sản phẩm mới, mà còn là canh bạc chiến lược có thể định hình tương lai của Tesla trong kỷ nguyên xe tự lái.

Theo: WSJ, The NY Times