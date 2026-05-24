HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Elon Musk đã dốc toàn lực để phóng tên lửa mạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ

Bạch Dương
|

SpaceX đã thực hiện vụ phóng thử nghiệm Starship V3 - tên lửa mạnh nhất và cao nhất từng được chế tạo.

- Ảnh 1.

Quả tên lửa đạt độ cao kỷ lục 124m. Dự án này đang được ca ngợi là một bước tiến lớn hướng tới việc khám phá sao Hỏa trong tương lai.

Chuyến bay thử nghiệm hiện tại không có người lái. Tuy nhiên, Starship dự kiến sẽ trở thành phương tiện vận chuyển chính cho người và hàng hóa đến Sao Hỏa trong tương lai. Công ty SpaceX của Elon Musk đã lên kế hoạch cho con tàu có thể chở tới 100 tấn thiết bị mỗi chuyến bay.

Trong cuộc thử nghiệm hiện tại, tầng đầu tiên của tên lửa dự kiến sẽ hạ cánh xuống Vịnh Mexico. Bản thân tàu Starship sẽ hạ cánh xuống Ấn Độ Dương sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các tầng cấu thành được coi là chìa khóa để phát triển công nghệ tái sử dụng.

Giới chuyên gia nhận định SpaceX đang đặt cược vào việc giảm chi phí du hành vũ trụ. Bằng cách tái sử dụng tên lửa, công ty hy vọng sẽ biến các chuyến bay thường xuyên đến sao Hỏa trở nên khả thi về mặt kỹ thuật và tài chính.

- Ảnh 2.

Starship V3 là dự án đầy tham vọng của Công ty SpaceX và tỷ phú công nghệ Elon Musk.

Một trong những ý tưởng tham vọng nhất của dự án là phát triển hệ thống sản xuất nhiên liệu trực tiếp trên sao Hỏa. Người ta hình dung rằng các chuyến thám hiểm trong tương lai sẽ có thể tạo ra nhiên liệu từ các nguồn tài nguyên tại chỗ.

TIN LIÊN QUAN

Điều này sẽ cho phép tàu vũ trụ quay trở lại Trái đất mà không cần phải vận chuyển lượng nhiên liệu dự trữ khổng lồ từ hành tinh của chúng ta.

Elon Musk đã nhiều lần tuyên bố rằng ông coi việc "thuộc địa hóa" sao Hỏa là nhiệm vụ quan trọng nhất cho sự sống còn của nhân loại, đồng thời tin rằng việc tạo ra các khu định cư tự cung tự cấp trên những hành tinh khác sẽ cho phép nền văn minh sống sót sau những thảm họa toàn cầu tiềm tàng trên Trái đất.

Sau vụ phóng Starship mới nhất, những lần thảo luận về tương lai của cuộc chạy đua vào vũ trụ lại được khơi dậy. Nhiều người đã gọi dự án của SpaceX là sự khởi đầu của kỷ nguyên du hành giữa các hành tinh.

Theo Vestiplaneti
Tags

Elon Musk

thử nghiệm

SpaceX

phóng tên lửa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại