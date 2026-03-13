Elly Trần nói rõ tình trạng quan hệ, không như nhiều fan nam vẫn tưởng

Mới đây, cái tên Elly Trần lại một lần nữa chiếm sóng mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì những bộ ảnh khoe vóc dáng nóng bỏng thường thấy, lần này cô nàng gây chú ý bởi tuyên bố về tình trạng hôn nhân và quan hệ hiện tại. Trước làn sóng "inbox nổ cành cành" từ các quý ông đang nuôi hy vọng trở thành bến đỗ, Elly Trần đã phải chính thức đăng đàn để "dập tắt" những mộng tưởng.

Cơn bão "nổ" inbox sau một lời chia sẻ độc thân

Mọi chuyện bắt đầu từ đoạn Vlog đời thường, nơi Elly Trần thoải mái chia sẻ rằng mình hiện đang ở trạng thái độc thân. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến cộng đồng fan nam "đứng ngồi không yên". Ngay lập tức, hàng loạt tin nhắn làm quen, thả thính, thậm chí là những lời đề nghị "che chở" đã gửi đến tấp nập trong hộp thư của cô.

Trước tình trạng này, Elly Trần không giấu nổi sự bất ngờ. Cô nàng đã thẳng thắn chia sẻ trên trang cá nhân: "Vlog mình chia sẻ là mình đang độc thân thôi chứ mình có nói mình đang có nhu cầu kiếm bạn trai đâu. Mí anh con trai không cần nổ inbox cành cành cành dị đâu - bị phải độc thân với chọn độc thân nó khác nhau ế…".

Lướt qua dòng trạng thái, có thể thấy Elly Trần đang khá quan ngại với việc bị mặc định rằng hễ phụ nữ độc thân là đang đi "săn" tình yêu. Cô khẳng định rõ ràng mục đích của Vlog là chia sẻ về cuộc sống cá nhân, không phải là một tờ "thông báo tuyển người yêu".

Cũng tại đây, Elly Trần phân định rạch ròi giữa hai trạng thái: Bị độc thân và Chọn độc thân. Đây được xem là cú đáp trả cực kỳ thông minh dành cho những ai đang nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm hoặc xem thường. Lời tuyên bố của gái xinh này ngầm khẳng định, là lựa chọn của những phụ nữ bản lĩnh, tự do, tự tại và cảm thấy hạnh phúc với chính mình. Cô nàng không cần một người đàn ông bên cạnh để chứng minh giá trị bản thân. Cô đang tận hưởng cuộc sống của một "phú bà" tự thân, chăm sóc con cái và tập trung vào sự nghiệp với sự kiêu hãnh của một người phụ nữ đã đi qua nhiều giông bão.

"Cà khịa" cực bén những bình luận ác ý

Không dừng lại ở việc làm rõ tình trạng quan hệ, Elly Trần còn cho thấy bản lĩnh của một "chiến thần mạng xã hội" khi không ngại đối đầu với những bình luận khiếm nhã. Trước những ý kiến kém duyên, cô nàng chẳng ngại bình luận thẳng mặt, khiến đối phương phải câm nín. Thay vì nổi nóng, cô chọn cách cà khịa đầy hài hước nhưng sâu cay. Cô chứng minh rằng mình không chỉ có nhan sắc mà còn có một cái đầu lạnh và khả năng ngôn từ linh hoạt.

Nhìn vào hành trình của Elly Trần, các fan nam có lẽ nên thôi những mộng tưởng về việc có thể dễ dàng chinh phục được trái tim của nàng "hot mom" này. Bởi lẽ, để lọt vào mắt xanh của một người phụ nữ "chọn độc thân", sự chân thành và những inbox "cành cành" thôi chắc chắn là chưa đủ.