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El Nino mạnh nhất lịch sử có thể gây ra thảm họa tàn khốc

Hải Yến
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Một hiện tượng khí hậu đang hình thành có thể khiến số người tử vong vì nắng nóng tăng mạnh tại nhiều khu vực trên thế giới.

El Nino mạnh nhất lịch sử có thể gây ra thảm họa tàn khốc - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Theo một nghiên cứu mới, El Nino mạnh đang hình thành ở Thái Bình Dương có thể gây ra hàng trăm nghìn ca tử vong liên quan đến nắng nóng trên toàn thế giới, trong đó các nước đang phát triển được dự báo chịu thiệt hại nặng nề nhất.

El Nino là hiện tượng nóng lên tự nhiên của khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương, có thể làm xáo trộn thời tiết trên toàn thế giới, gây nắng nóng cực đoan và hạn hán ở một số khu vực, trong khi những nơi khác hứng chịu mưa lớn và lũ lụt.

Đợt El Nino hiện nay có thể trở thành đợt mạnh nhất từng được ghi nhận.

Nhóm nghiên cứu Climate Impact Lab có sự tham gia của Đại học Chicago (Mỹ) và các tổ chức khác cho biết trong báo cáo công bố tuần này rằng, tình trạng nắng nóng cực đoan liên quan đến El Nino 2026-2027 có thể gây thêm 451.000 ca tử vong trên toàn thế giới.

Tác động được dự báo tập trung áp đảo ở các nước thuộc Nam Bán cầu. Trong 6 tháng tới, các nhà nghiên cứu dự báo khu vực Sahel ở châu Phi sẽ ghi nhận thêm 66.800 ca tử vong do nắng nóng, trong đó Nigeria có 31.400 ca và Sudan 17.500 ca.

Indonesia có thể ghi nhận thêm 19.300 ca tử vong, Ấn Độ 15.800 ca và Brazil 13.300 ca.

Mỹ có thể ghi nhận khoảng 3.500 ca tử vong do nắng nóng tăng thêm trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 2.

Michael Greenstone, đồng sáng lập Climate Impact Lab và là giáo sư Đại học Chicago, cho biết quy mô thiệt hại được dự báo có thể khó hình dung, đồng thời nhấn mạnh, đằng sau những con số đó là những con người cụ thể, là cha mẹ, con cái, ông bà và hàng xóm của chúng ta.

Cảnh báo được đưa ra sau khi tháng 8 trở thành tháng nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu, với nhiệt độ trung bình 16,96 độ C.

Tây Âu cũng trải qua mùa Hè nóng nhất từng được ghi nhận, theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu.

Các nhà nghiên cứu cho biết nhiệt độ liên quan đến đợt El Nino hiện nay cho thấy một phần những điều kiện có thể trở nên phổ biến hơn nhiều trong 2 thập kỷ tới khi Trái Đất tiếp tục nóng lên.

Theo RT
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