Tối ngày 07/02/2026, đêm Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 đã diễn ra trong không gian ngập tràn niềm cảm hứng và niềm tự hào. Với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, WeChoice Awards trở thành nơi hội ngộ của những hành trình tử tế, nơi mỗi cá nhân được bước ra ánh sáng để cùng nhau viết nên chương rất riêng vào câu chuyện vươn mình của đất nước.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Suốt một tháng vừa qua, chuỗi câu chuyện truyền cảm hứng của WeChoice Awards được viết tiếp để kể về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

Mùa giải năm nay đã nhận được sự yêu mến và ủng hộ to lớn từ cộng đồng với hơn 1,025,421 lượt gửi đề cử và hơn 18,246,004 lượt bình chọn từ cộng đồng - minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của những giá trị tích cực. Dưới sự đánh giá công tâm từ Hội đồng Thẩm định, 5 Đại sứ Truyền cảm hứng đã chính thức lộ diện. Đó là Ekip thông tim bào thai của BV Nhi Đồng 1 và BV Từ Dũ với kỳ tích y khoa vang danh quốc tế, là cô giáo Đinh Thị Kim Phấn với hành trình 16 năm dạy chữ cho bệnh nhi ung thư, là đoàn làm phim Mưa Đỏ với bản hùng ca hòa bình bằng ngôn ngữ điện ảnh, là Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy bền bỉ vì sự an toàn của cộng đồng trước thiên tai và HLV Mai Đức Chung - người thầy tận tụy đưa bóng đá nữ Việt Nam vươn tầm thế giới.

5 Đại sứ Truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025

Hạng mục 10 Nhân vật Truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn đã phác họa nên một bức tranh đa chiều về nghị lực và sự dấn thân. Mỗi cái tên đều mang đến một câu chuyện riêng biệt nhưng gặp nhau ở khát vọng cống hiến. Sự đa dạng này còn lan tỏa sang các hạng mục “Dự án CSR truyền cảm hứng” và “Vươn mình ra biển lớn”, nơi những doanh nghiệp Việt thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm xã hội sâu sắc. Đặc biệt, hạng mục “Dự án Vì Việt Nam tôi” đã vinh danh những dự án và chiến dịch vì cộng đồng đến từ các đơn vị, tổ chức có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và dân sinh của đất nước. Những dấu ấn nhân văn đậm nét như Chiến dịch Không một mình do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” của báo Nhân Dân và Chiến dịch Tự hào Việt Nam do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khởi xướng, không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi người dân mà còn góp phần định vị và nâng tầm hình ảnh Việt Nam vươn cao trong năm 2025.

Tại các hạng mục vinh danh khác, tinh thần Việt tiếp tục tỏa sáng thông qua những giá trị văn hóa và bản lĩnh trẻ. Ở lĩnh vực điện ảnh, bộ phim "Mưa Đỏ" khẳng định vị thế tác phẩm được yêu thích nhất năm khi vừa phá kỷ lục phòng vé, vừa lan tỏa mạnh mẽ thông điệp hòa bình và lòng yêu nước. Song song đó, hạng mục Young Face đã vinh danh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, người góp phần đưa hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ thời đại mới trở nên thân thiện và gần gũi hơn trong lòng công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đáng chú ý ở hạng mục Rising Artist, chiến thắng thuyết phục đã thuộc về ca sĩ CONGB sau cuộc đua bình chọn đầy kịch tính, với hơn 2.5 triệu lượt bình chọn từ cộng đồng.

Đoàn phim "Mưa đỏ" nhận giải thưởng Phim điện ảnh của năm tại WeChoice Awards 2025

Trước khi chính thức bước vào đêm Gala, khu vực thảm đỏ đã trở thành tâm điểm chú ý với sự xuất hiện rầm rộ của dàn đại diện doanh nghiệp, đối tác truyền thông cùng đông đảo nghệ sĩ tên tuổi như Trường Giang, Anh Tú - Diệu Nhi, H'Hen Niê, Hương Giang, Lan Khuê, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Lương Thùy Linh, Thanh Thủy, Huỳnh Trần Ý Nhi, Lê Hoàng Phương, Mai Phương, Hứa Vỹ Văn, Diệp Lâm Anh, Thúy Ngân, Phương Ly, Khả Ngân, Thuý Diễm - Lương Thế Thành, Jun Vũ, Huyền Baby, Trương Quỳnh Anh, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Quyên Qui, CongB, Bùi Công Nam, Quang Hùng MasterD, Nhật Hoàng, Nam vương Tuấn Ngọc, Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng.

Đặc biệt, các khách mời đã cùng WeChoice hưởng ứng tinh thần “Việt tiếp câu chuyện Việt Nam” thông qua việc diện những thiết kế theo dresscode “Vietnamese Designers & Local Brands”, các bộ trang phục đến từ các nhà thiết kế Việt Nam và các thương hiệu thời trang nội địa. Không khí sôi động và giàu cảm hứng tại thảm đỏ đã mở màn trọn vẹn cho đêm Gala Vinh danh và Trao giải, nơi những khoảnh khắc tôn vinh các đề cử và giá trị nổi bật của mùa giải được diễn ra.

Điểm nhấn rực rỡ và lấy đi nhiều nước mắt nhất của đêm Gala chính là tiết mục Trường đoạn. Đây là một cuốn biên niên sử bằng nghệ thuật, tái hiện chân thực hành trình của cả 21 nhân vật truyền cảm hứng đã xuất hiện trong mùa giải năm nay. Trên sân khấu, mỗi câu chuyện từ kỳ tích sinh tồn giữa biển khơi của ngư dân Lý Sơn, sự hy sinh thầm lặng của "anh lái drone" Hoàng Văn Thiện trong lũ dữ, lớp học đặc biệt của những bệnh nhi không kịp lớn và hành trình trao trả kỷ vật đầy xót xa của cô giáo Đinh Thị Kim Phấn đến tâm huyết của các nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung đều được khắc họa trọn vẹn và đầy trân trọng. Trường đoạn kết hợp giữa phần dẫn chuyện đầy cảm xúc của nhà báo Thu Uyên - MC Khánh Vy với những key moments bất ngờ, thú vị đã khéo léo kết nối 21 mảnh ghép thành một bức tranh Việt Nam sống động, nơi sự tử tế không có ranh giới và mọi nỗ lực đều được bảo chứng bởi sự tâm huyết, giúp mỗi nhân vật đều được bước ra ánh sáng và viết tiếp chương riêng của mình trong câu chuyện Việt Nam hôm nay.

Tiết mục Trường đoạn tái hiện chân thực hành trình của cả 21 nhân vật truyền cảm hứng đã xuất hiện trong mùa giải năm nay

Đêm Gala còn là một không gian âm nhạc đa sắc diện xoay quanh Album chủ đề WeChoice Awards 2025 vừa ra mắt vào ngày 02/02/2026. Màn mở đầu đầy hào hùng với ca khúc chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” qua giọng ca của Bùi Công Nam, Hoàng Dũng, Hải Bột và Bùi Trường Linh đã khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về di sản cha ông. Nối tiếp đó là lát cắt hiện đại như bản tuyên ngôn năng lượng ĐỈNH! (P.E.A.K!) với sự góp mặt của các gương mặt đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ: Orange, CONGB, buitruonglinh, Jaysonlei, Saabirose và Ánh Sáng AZA, kể câu chuyện về hành trình không ngừng tiến lên, vượt qua hoài nghi và giới hạn của chính mình. Hoa Ban Nhỏ Bé được thể hiện bởi Pia Linh, Bùi Công Nam, Vương Bình và Kai Đinh mang màu sắc tự sự rõ nét, lấy bối cảnh thiên tai để khắc họa tinh thần tương trợ và sức bền bỉ của con người Việt Nam.

Sân khấu Gala càng thêm bùng nổ với sự xuất hiện của dàn khách mời đặc biệt như cầu thủ Đình Bắc và BLV Tạ Biên Cương trong tiết mục Thắng Đời 1-0 của BigDaddy, Đức Phúc và Phúc Du. Sự giao thoa thế hệ được khắc họa rõ nét qua màn kết hợp ngọt ngào giữa Phương Mỹ Chi và Phương Ly với ca khúc “Buôn Trăng” và “Vỗ Tay”, trong khi sự xuất hiện đầy bất ngờ của bộ đôi RHYDER và Quang Hùng MasterD đã tạo nên một "cú nổ" âm nhạc mãn nhãn, khiến cả khán phòng như vỡ òa trong cảm xúc.

Chương trình khép lại trong sự thăng hoa của cảm xúc với tiết mục Bắc Bling đầy rực rỡ từ Hòa Minzy cùng các em thiếu nhi, tôn vinh nét đẹp văn hóa dân tộc giữa dòng chảy hiện đại. Tiếp nối niềm tự hào đó là tinh thần “Phù Đổng Thiên Vương” đầy kiêu hãnh của Đức Phúc, một lần nữa khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam không ngừng vươn mình, sẵn sàng viết tiếp những trang sử mới đầy hy vọng và bản lĩnh.

Tiết mục Bắc Bling đầy rực rỡ từ Hòa Minzy cùng các em thiếu nhi, tôn vinh nét đẹp văn hóa dân tộc giữa dòng chảy hiện đại

Khép lại WeChoice Awards năm nay là một hành trình được dệt nên từ rất nhiều câu chuyện khác nhau, những con người khác nhau và những cách đóng góp khác nhau, nhưng cùng hướng về một điều chung là niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của Việt Nam hôm nay và ngày mai. Từ những điều bình dị trong đời sống đến những dấu ấn lớn lao mang tầm ảnh hưởng xã hội, tất cả đã tạo nên một bức tranh Việt Nam sống động, bền bỉ và không ngừng vươn lên. Và chính những mảnh ghép ấy, hành trình viết tiếp câu chuyện Việt Nam được nối dài, không chỉ trên sân khấu của đêm Gala, mà trong từng bước đi của cộng đồng cùng chung tay xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước.