Duyệt xây dựng tuyến đường ven biển nghìn tỷ ở Phú Yên

Ngày 17/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết: UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) với 8 gói thầu thuộc d ự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên đoạn kết nối huyện Tuy An - TP Tuy Hòa (giai đoạn 1) có tổng giá trị hơn 1.185 tỷ đồng .

Ba nhà thầu muốn tham gia làm đường ven biển tại tỉnh Phú Yên.

Trong đó, gói thầu 01XL thi công xây lắp toàn bộ công trình có giá cao nhất với hơn 1.170 tỷ đồng. Gói thầu này có 3 nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư là Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên gồm Công ty CP Tập đoàn Sơn Hải, Công ty CP Xây dựng Đèo Cả và liên danh do Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung.

Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên đoạn kết nối huyện Tuy An - TP Tuy Hòa (giai đoạn 1) thuộc dự án nhóm A, có tổng chiều dài tuyến khoảng 14,6km, chiều rộng nền đường 42m, tốc độ thiết kế 60 km/h.

Dự án có điểm đầu kết nối với Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn phía Bắc cầu An Hải, điểm cuối tại Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm (xã An Phú, TP Tuy Hòa). Tổng vốn đầu tư dự án là 2.228 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương 800 tỷ đồng.