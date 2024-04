Duy Thẩm là ai mà CEO Tim Cook hẹn gặp riêng, trò chuyện như bạn bè ở Hồ Gươm?

Rạng sáng ngày 15/4, CEO Apple Tim Cook đã có mặt tại Hà Nội và dự kiến ông sẽ có cuộc gặp gỡ một số nhà sáng tạo nội dung và lập trình viên Việt Nam. Trong đó, một cái tên đặc biệt là Duy Thẩm đã gặp gỡ trực tiếp CEO quyền lực của Apple ngay bên bờ Hồ Gươm - biểu tượng đặc trưng của Hà Nội.



Duy Thẩm gặp gỡ, trò chuyện cùng CEO Apple - Tim Cook ngay bên bờ Hồ Gươm

Tim Cook đi dạo ở Hồ Gươm, gặp gỡ và trò chuyện cùng Duy Thẩm

Duy Thẩm là ai?

Duy Thẩm, tên thật là Ngô Đức Duy, là reviewer hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ. Hiện anh sở hữu kênh YouTube với 2 triệu subscribers, kênh TikTok với 7.2 triệu followers, fanpage Facebook với gần 1 triệu lượt like cùng vô số các video "triệu view".



Bên cạnh sự nổi tiếng trên MXH, Duy Thẩm là một trong những thành viên lâu năm của Schannel. Anh chàng này thu hút người xem mình review các sản phẩm công nghệ nhờ sự sáng tạo, những cách ứng xử thông minh, hài hước theo cách rất đặc trưng. Người xem yêu thích Duy Thẩm không chỉ bởi phong cách review sáng tạo, mà còn bởi những video truyền cảm hứng đầy tích cực của anh chàng khi luôn chăm chỉ, nỗ lực phát triển bản thân, thay đổi cuộc sống.

Duy Thẩm đang là một trong những content creator thành công bậc nhất hiện tại

Thời gian qua, Duy Thẩm đã nhận về hơn 2 triệu người theo dõi trên YouTube, hơn 1 tỷ lượt views trên nền tảng này. Con số ấn tượng này là minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng của anh chàng, với loạt video triệu views được đông đảo các bạn trẻ đón nhận trên mạng xã hội.



Trên TikTok, anh chàng sinh năm 1995 này cũng là một thế lực với hơn 7,5 triệu lượt theo dõi nhờ những video hài hước, sáng tạo về công nghệ và cuộc sống hằng ngày. Đáng nói hơn, con số này có được chỉ sau hơn 3 năm kể từ khi Duy Thẩm gia nhập sân chơi TikTok từ cuối năm 2021. Đó cũng chính là lý do, vừa qua Duy Thẩm đã xuất sắc nhận về giải thưởng "Content Creator of The Year 2023" - "Nhà sáng tạo nội dung của năm" từ TikTok. Giải thưởng này như một minh chứng cho độ phủ sóng, tư duy sáng tạo cũng như sức ảnh hưởng mạnh mẽ mà Duy Thẩm mang đến cho thị trường sáng tạo nội dung ngày nay cũng như chính khán giả.

Những nội dung về iPhone và các sản phẩm của Apple được anh chàng chia sẻ cực kỳ viral trên MXH

Bên cạnh những thành công trên các nền tảng, Duy Thẩm cũng là một trong số ít các người nổi tiếng, giới truyền thông được Apple mời sang dự sự kiện ra mắt iPhone 15 hồi tháng 9/2023. Ngoài ra, anh chàng cũng rất thường xuyên đăng tải các video có nội dung như khám phá các sản phẩm mới của Apple hay tham quan Apple Store tại nhiều nơi trên thế giới.