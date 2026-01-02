Duy nhất tại Việt Nam: Loại xổ số cứ Jackpot lớn là chia tiền cho tất cả mọi người!

Sự kiện may mắn cuối năm 2025 đã gọi tên một khách hàng tại Quảng Trị với giải Độc Đắc (Jackpot) trị giá hơn 7,3 tỷ đồng từ loại hình xổ số Lotto 5/35.

Kết quả kỳ quay số mở thưởng #00365 của Vietlott

Kỳ Quay số mở thưởng (QSMT) số #00365 vừa ghi nhận một cột mốc đáng nhớ. Hệ thống của Vietlott đã xác định có 01 tấm vé may mắn trúng giải Độc Đắc sản phẩm Lotto 5/35. Giá trị giải thưởng: 7.395.770.000 đồng (Bảy tỷ ba trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng) cho khách hàng mua vé tại địa điểm phát hành vé ở Quảng Trị.

Cách đó vài ngày, Vietlott cũng đã trao thưởng cho khách hàng tại TP.HCM trúng hơn 21 tỷ đồng loại hình xổ số này, cho thấy Lotto đang trở nên hấp dẫn người chơi và thường xuyên tìm được tỷ phú.

Vietlott Lotto 5/35 liên tục "nổ" thưởng.

Hướng dẫn cách chơi Lotto 5/35 cho người mới

So với các dòng sản phẩm quen thuộc như Mega 6/45 hay Power 6/55, Lotto 5/35 của Vietlott có những điểm "độc bản" và khác biệt hoàn toàn. Đây được coi là dòng sản phẩm "chiều lòng" người chơi nhờ cơ chế trúng thưởng cực kỳ linh hoạt.

Cơ chế "Chia lộc" khi Jackpot vượt 12 tỷ đồng

Đây là điểm độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Thông thường các giải Jackpot sẽ cộng dồn vô hạn, nhưng với Lotto 5/35: Nếu giải Độc đắc (Jackpot) vượt quá 12 tỷ đồng mà kỳ đó không có người trúng giải cao nhất, toàn bộ số tiền vượt mức 12 tỷ sẽ được chia đều cho các giải thấp hơn (từ giải Nhất đến giải Năm).

Điều này giúp giá trị tiền thưởng của các giải phụ tăng vọt, tạo điều kiện cho rất nhiều người cùng "vui chung" thay vì chỉ một người ôm trọn.

Tần suất quay thưởng cực dày (2 lần/ngày)

Nếu các loại xổ số khác bạn phải đợi đến ngày hôm sau hoặc vài ngày mới quay một lần, thì Lotto 5/35 mang lại sự hào hứng liên tục: Quay 2 lần mỗi ngày: Vào lúc 13h00 và 21h00, phù hợp với những người chơi muốn biết kết quả nhanh, chơi "liền tay" mà không cần chờ đợi lâu.

Lotto 5/35 là loại hình xổ số tự chọn đơn giản khi người chơi chỉ cần chọn 5 con số trong tập hợp các số từ 01 đến 35.

Giải Độc Đắc là khi bộ số của người chơi trùng khớp cả 5 số (Giá trị khởi điểm từ 2 tỷ đồng và tích lũy).

Giải Nhất là trùng 4 số và Giải Nhì trùng 3 số, Giải Ba là rùng 2 số.

Để đảm bảo quyền lợi và tăng cơ hội trải nghiệm, người chơi cần lưu ý kiểm tra kỹ vé, bảo quản kỹ vé. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá và không tẩy xóa.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott sẽ là trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Theo quy định, người trúng thưởng trên 10 triệu đồng sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% cho phần giá trị vượt quá 10 triệu đồng.

Cũng theo quy dịnh địa điểm trả thưởng Vietlott sẽ tùy vào giá trị giải thưởng.

Với gải thưởng dưới 10 tỷ đồng: Người chơi liên hệ các Đại lý được Vietlott ủy quyền để thực hiện thủ tục nhận thưởng.

Với Giải thưởng từ 10 tỷ đồng đến dưới 70 tỷ đồng: Người chơi sẽ nhận thưởng tại các Chi nhánh Vietlott theo khu vực.

Với giải thưởng từ 70 tỷ đồng trở lên: Người chơi sẽ thực hiện nhận thưởng tại Trụ sở chính Vietlott – Hà Nội.

Với trường hợp khách hàng tại Quảng Trị trúng 7,39 tỷ đồng nêu trên, có thể liên hệ trực tiếp các Đại lý ủy quyền tại khu vực Quảng Trị hoặc lân cận để làm thủ tục nhận giải.



