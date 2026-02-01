Duy Mạnh - Quỳnh Anh dọn về biệt thự phố cổ đón Tết: Thành quả sau 8 năm "tích cóp" từ 60 triệu tiền vốn

Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh đã có những chia sẻ đầy xúc động khi nói lời chia tay căn nhà đầu tiên – nơi gắn bó suốt 6 năm hôn nhân và là chứng nhân cho hành trình khởi nghiệp của cô. Để chuẩn bị cho ngày chuyển nhà, cả hai vợ chồng đều không ngần ngại "xắn tay" vào việc:

Duy Mạnh tự tay lắp đặt đồ gia dụng. Hình ảnh nam trung vệ miệt mài nghiên cứu bản hướng dẫn, trực tiếp lắp đặt các thiết bị điện tử hiện đại cho thấy sự tâm huyết của anh dành cho tổ ấm mới. Còn với Quỳnh Anh, trong trang phục giản dị và đeo khẩu trang, "công chúa béo" tất bật phân loại đồ đạc, thu gom vỏ thùng carton giữa không gian biệt thự đang dần hoàn thiện.

Vợ chồng Duy Mạnh tất bật dọn nhà mới để về ăn Tết (Ảnh: FBNV)

Căn biệt thự mới sở hữu thiết kế sang trọng với tông màu lạnh chủ đạo, có thang máy di chuyển giữa các tầng và đặc biệt là một khu vui chơi riêng biệt cho hai nhóc tỳ. Ít ai biết rằng, phía sau thành quả rực rỡ này là cả một quá trình tích góp miệt mài. Quỳnh Anh tiết lộ vốn khởi nghiệp ban đầu của cô chỉ có 60 triệu đồng do Duy Mạnh đưa để mua lại cổ phần kinh doanh. Sau gần một thập kỷ bền bỉ với công việc kinh doanh, cô đã có thể cùng chồng xây dựng một không gian sống đáng mơ ước cho các con.

Căn biệt thự có cả phòng riêng cho các con vui chơi (Ảnh: FBNV)

Cả gia đình sau đó bên nhau hàn huyên ngày cuối năm

Sau những giờ phút lao động vất vả, gia đình nhỏ đã dành cho nhau những giây phút thảnh thơi tại quán cafe để thực hiện buổi "họp gia đình" cuối năm. Duy Mạnh chia sẻ dòng trạng thái đầy tích cực: "Việc gì chưa tốt, cố tốt hơn. Việc tốt rồi cố gắng phát huy".

Hình ảnh hai nhóc tỳ vui vẻ chơi đùa bên bố mẹ trong không gian ấm cúng là cái kết viên mãn cho một năm cũ bận rộn. Chuyển về nhà mới vào dịp Tết không chỉ mang lại niềm vui sum vầy mà còn là động lực để cặp đôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong hành trình phía trước.