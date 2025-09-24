Duy Mạnh “khẩu chiến” trên mạng với Khánh Phương, đại diện phản hồi thế nào về việc biểu diễn sự kiện của web cá độ?

Những ngày qua, nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng đang trở thành tâm điểm tranh cãi của mạng xã hội vì ồn ào liên quan đến việc quảng cáo trái phép cho một trang web cá độ. Nhóm nhạc gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng vừa chính thức ra mắt hôm 18/9 với MV Anh Em Trước Sau Như Một. Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày lên sóng, MV đã bị cư dân mạng chỉ ra loạt chi tiết gắn liền với hình ảnh quảng bá cho web cá độ. Dưới sức ép dư luận, MV nhanh chóng bị gỡ bỏ và đăng lại bản chỉnh sửa, loại bỏ chi tiết gây tranh cãi.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng

Tối 22/9, trang Thông tin Chính phủ đăng tải giấy mời ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đến làm việc tại Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP.HCM. Không chỉ Ưng Hoàng Phúc, các thành viên nhóm cùng ekip sản xuất cũng phải có mặt để phối hợp làm việc. Đến ngày 23/9, Ưng Hoàng Phúc và Lâm Chấn Huy đã chính thức xuất hiện tại trụ sở công an để làm việc theo yêu cầu.

Duy Mạnh "khẩu chiến" với Khánh Phương

Trong lúc dư luận chưa kịp lắng xuống, Duy Mạnh bất ngờ nhập cuộc khi đăng tải dòng trạng thái mỉa mai vụ việc, khiến Khánh Phương trực tiếp để lại bình luận đáp trả. Cuộc khẩu chiến ngay lập tức thu hút sự chú ý, đặc biệt khi Duy Mạnh tiết lộ rằng chính trang web từng xuất hiện trong MV của Ngũ Hổ Tướng cũng đã từng ngỏ lời mời hợp tác với mình.

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh Duy Mạnh biểu diễn tại sự kiện của 1 web cá độ, nhà cái online

Ngay sau đó, cư dân mạng nhanh chóng “đào” lại đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Duy Mạnh trình diễn trong một sự kiện được cho là của nhà cái, diễn ra từ đầu năm nay. Tranh cãi bùng nổ dữ dội khi khán giả cho rằng hình ảnh này trái ngược với những gì nam ca sĩ nhiều lần phát ngôn lên án việc ham mê cờ bạc, đặc biệt là cá độ online. Vụ việc trở thành chủ đề công kích ngược, khi một bộ phận khán giả cho rằng Duy Mạnh “nói một đằng làm một nẻo”.

Đại diện xác nhận Duy Mạnh hoàn toàn không liên quan đến việc nhận tiền, quảng cáo cho các đơn vị đang gây tranh cãi

Để làm rõ vấn đề, chúng tôi đã liên hệ với phía ekip Duy Mạnh. Đại diện xác nhận sự kiện từng được lan truyền trên mạng xã hội đúng là nơi nam ca sĩ có tham gia biểu diễn, nhưng khẳng định hoàn toàn không liên quan đến các đơn vị đang gây tranh cãi.

Phản hồi chính thức từ ekip Duy Mạnh: "Hình ảnh đang được lan truyền trên mạng là của một event mời Duy Mạnh trình diễn vào ngày 30 Tết, mục đích là để phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam làm việc xa quê hiện đang sinh sống tại Campuchia. Duy Mạnh không nhận quảng cáo của nhãn hàng, không có bất kì tương tác nào với nhãn hàng và không nắm thông tin về các nhà tài trợ liên quan trong chương trình. Ca khúc mà Duy Mạnh trình diễn trong chương trình là Kiếp Đỏ Đen - sáng tác với nội dung khuyên mọi người tránh xa cờ bạc và những hình thức giải trí tương tự. Mục đích cuối cùng là để phục vụ cho người dân, tuyệt đối không liên quan đến các đơn vị đang được nhắc đến trên các trang mạng xã hội. Team cũng chia sẻ thêm là cách đây khoảng 1 tháng, ekip cũng nhận được lời mời tài trợ để làm sản phẩm âm nhạc với yêu cầu chỉ cần để logo của đơn vị cờ bạc lên ly, áo hoặc một góc nhỏ trong MV là sẽ nhận được tiền tỷ. Không những vậy, phía đơn vị này còn gửi lời mời sang Mỹ quay MV cùng 1 rapper mới, nếu đồng ý có thể nhận được khoảng vài chục tỷ VND. Tuy nhiên bản thân nghệ sĩ và ekip đã từ chối thẳng thừng vì không bao giờ cổ xuý cho việc cờ bạc, cá độ hoặc những trò may rủi."

Phản hồi này là động thái chính thức đầu tiên từ phía Duy Mạnh kể từ khi hình ảnh gây tranh cãi lan truyền. Dư luận vẫn đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo, đặc biệt khi câu chuyện Ngũ Hổ Tướng và nghi vấn quảng bá web cá độ vẫn chưa có hồi kết.