Duy Khánh, Bùi Công Nam và loạt bạn trẻ khám phá vẻ đẹp kinh điển qua Bộ Sưu Tập LifeWear Thu Đông 2025

BST mở đầu với tinh thần Ivy League đặc trưng, một trong những phong cách học đường thanh lịch vốn gắn liền với những ngôi trường danh tiếng như Princeton hay Harvard. Từ sắc đỏ rực của hàng cây phong mùa thu cho tới những khối gạch cổ kính, tinh thần cổ điển ấy được UNIQLO tái hiện qua những bản phối năng động như denim kết hợp flannel, khoác ngoài bằng jacket nhẹ, cùng bảng màu tươi sáng nhưng tinh tế. Sự cải tiến về tỷ lệ và phom dáng tạo nên những thiết kế vừa quen thuộc vừa mới mẻ, mang lại nhiều lựa chọn phối đồ linh hoạt cho cả môi trường công sở lẫn những buổi dạo phố.

Từ không gian học thuật, BST đưa người mặc rời xa phố thị để đến với khung cảnh thiên nhiên vùng Upstate, New York, nơi những cabin phủ tuyết soi bóng bên hồ nước tĩnh lặng. Cảm hứng "Upstate Weekend" được thể hiện rõ nét qua áo len Souffle mềm mại, áo dệt kim Milano bền đẹp, hay dòng HEATTECH Cashmere mới ấm hơn 1,5 lần so với phiên bản thông thường. Các mẫu áo khoác PUFFTECH thế hệ mới, nhẹ, ấm và dễ gấp gọn, trở thành người bạn đồng hành lý tưởng từ chuyến trekking mùa đông đến những buổi cà phê cuối tuần.

BST Thu/Đông 2025 cũng đánh dấu sự trở lại của những biểu tượng LifeWear được yêu thích toàn cầu. UNIQLO Jeans được nâng cấp cả về chất liệu lẫn kiểu dáng. Đặc biệt, mẫu Quần Jeans Ống Suông (Straight Jeans) do nhà thiết kế Jonathan Anderson trực tiếp tham gia thực hiện mang đến sự cân bằng giữa phom tôn dáng và cảm giác thoải mái. Cùng với đó, các kiểu jeans từ ôm sát, suông đến rộng rãi cho phép người mặc dễ dàng biến hóa phong cách hằng ngày.

Áo len là "đặc sản" của mùa lạnh cũng được cải tiến với các loại sợi cao cấp, bảng màu phong phú và ưu điểm giặt máy mà vẫn giữ được dáng và độ mềm mại. Đây là minh chứng cho triết lý LifeWear: không ngừng đổi mới để sản phẩm vừa đẹp, vừa bền, vừa tiện dụng.

Không dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, UNIQLO tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong về công nghệ thời trang mùa lạnh. Dòng áo khoác chần bông PUFFTECH chính thức ra mắt tại Việt Nam từ năm 2024 tiếp tục ghi điểm nhờ khả năng giữ ấm vượt trội. Ứng dụng công nghệ sợi siêu mảnh từ Nhật Bản mô phỏng cấu trúc giữ không khí của lông vũ tự nhiên, PUFFTECH mang lại hiệu quả giữ ấm đáng kinh ngạc mà vẫn nhẹ, gọn và dễ bảo quản. Mùa này, dòng sản phẩm được làm mới với nhiều kiểu dáng: PUFFTECH Vest gấp gọn tiện lợi, PUFFTECH Jacket ôm vừa và PUFFTECH Parka màu sắc nổi bật, lý tưởng cho các chuyến du lịch mùa đông hay trekking ngoài trời. Trong bộ sưu tập đặc biệt UNIQLO : C, mẫu Áo khoác PUFFTECH chần bông dáng ngắn càng khiến dòng sản phẩm trở nên thú vị và đa dụng hơn.

Không thể thiếu trong BST Thu/Đông là công nghệ giữ nhiệt HEATTECH, một biểu tượng sáng tạo của UNIQLO suốt hơn 20 năm qua. Được phát triển cùng Toray Industries - tập đoàn hàng đầu thế giới về vật liệu và công nghệ sợi, HEATTECH biến hơi ẩm cơ thể thành nhiệt lượng, mang lại cảm giác ấm áp chỉ với lớp vải mỏng nhẹ. Mùa này, HEATTECH được nâng cấp với dòng pha Cashmere dành cho nam giới, chứa 9% cashmere, mềm mại, mịn màng, co giãn linh hoạt và giữ ấm cao hơn 1,5 lần so với phiên bản thông thường*.

*Theo giá trị CLO đo khả năng chịu nhiệt của quần áo, so với HEATTECH thông thường.

Song song với các sản phẩm công nghệ, UNIQLO cũng chiều lòng giới mộ điệu bằng loạt BST kết hợp cùng những nhà thiết kế danh tiếng. Mở màn là UNIQLO : C của Clare Waight Keller – Giám đốc Sáng tạo toàn cầu của UNIQLO – với chủ đề "Hiện Đại Trong Từng Chuyển Động", mang đến phong cách thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn hiện đại. Tiếp nối là Uniqlo U Thu/Đông 2025 và UNIQLO and JW ANDERSON Thu/Đông 2025, được mở bán từ tháng 8 đến tháng 10 tại một số cửa hàng và trên UNIQLO Online.