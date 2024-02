Dương Tử Quỳnh trong bức ảnh cưới với chồng đại gia Phan Địch Sinh. (Ảnh: J.Stars)

Nếu nhìn lại sự nghiệp của Dương Tử Quỳnh - khi cô khởi nghiệp với những bộ phim hành động ở Hong Kong cho đến khi cô có được địa vị như ngày nay, giành tượng vàng Oscar, được giới phê bình đánh giá cao ở Hollywood - cô đã luôn là người vô cùng nỗ lực, không ngừng vươn lên và không ngại phá bỏ rào cản, định kiến.

Sau khi giành tượng vàng Oscar vào năm ngoái ở giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho màn trình diễn của cô phong "Everything Everywhere All At Once", Dương Tử Quỳnh đã kết hôn với người bạn trai lâu năm Jean Todt. Ở đỉnh cao của cuộc đời cả về sự nghiệp lẫn cá nhân, Dương Tử Quỳnh mới đây đã nhận lời phỏng vấn của Gwyneth Paltrow và chia sẻ nhiều hơn về quá khứ của cô.

Nhìn lại cuộc đời của Dương Tử Quỳnh, nhiều người dễ dàng nhận thấy một điều kỳ lạ là những thành tựu sau này của Dương tử Quỳnh ở Hollywood có thể đã không xảy ra nếu cô không ly hôn người chồng đầu tiên. Cô kết hôn với đại gia Hong Kong Phan Địch Sinh vào năm 1988 và ly hôn vào năm 1992. Và trong suốt khoảng thời gian của cuộc hôn nhân này, Dương Tử Quỳnh đã tạm dừng sự nghiệp đóng phim. Cô không thể cân bằng đồng thời giữa công việc và hôn nhân nên muốn ưu tiên gia đình lên hàng đầu. Dương Tử Quỳnh nói việc ngừng đóng phim không phải là do chồng cô lúc đó đã ép cô làm như vậy.

"Tôi chỉ có thể chọn một và tôi thực sự muốn có một cuộc sống gia đình thực sự" - Dương Tử Quỳnh nói.

Dù yêu nhau 10 năm nhưng Dương Tử Quỳnh và Phan Địch Sinh đã quyết định ly hôn một cách đáng tiếc. Cô đã thử nhiều phương pháp nhưng không thể thụ thai. Phan Địch Sinh rất yêu thương vợ nhưng ông cần một đứa con trai để thừa kế đế chế kinh doanh của mình.

Dương Tử Quỳnh nói: "Không chỉ có một đứa con trai - hai hoặc ba đứa con trai thì càng tốt".

"Chồng cũ của tôi cần người thừa kế và đây không phải là điều mà tình yêu có thể chiến thắng" - Dương Tử Quỳnh nói tiếp - "Nghĩ lại, tôi nghĩ rằng đó là một quyết định thông minh đối với tôi khi… bước đi và không giả vờ như mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Chúng tôi thực sự yêu nhau nhưng mối quan hệ của chúng tôi sẽ không thể kéo dài nếu cứ tiếp tục ép buộc".

Khi Dương Tử Quỳnh bắt đầu hẹn hò với cựu Giám đốc điều hành Ferrari Jean Todt vào năm 2004, ông đã cầu hôn cô sau hai tháng. Cặp đôi đã đính hôn 19 năm trước khi kết hôn vào tháng 7 năm 2023 tại Thụy Sĩ.