Không giống với hầu hết các con đường khác, Mỹ Phước - Tân Vạn không do nhà nước đầu tư hoàn toàn mà làm theo hình thức kết hợp: Ngân sách tỉnh chi đền bù, giải phóng mặt bằng; doanh nghiệp lo chi phí xây dựng. Đường được khởi công từ năm 2009 với tổng vốn 4.300 tỷ đồng do Công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư. Đường có điểm đầu tại ngã ba Tân Vạn (quốc lộ 1), phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An và điểm cuối tại trước trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên với tổng chiều dài là 62 km.