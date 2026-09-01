Đường tình của Khả Ngân: Từ chuyện yêu đương khó đoán đến cái kết bất ngờ

Mỹ nhân sinh năm 1997 vừa được Nhan Phúc Vinh cầu hôn khiến dân tình dành nhiều lời chúc phúc.

Mới đây, cộng đồng mạng bày tỏ sự bất ngờ khi Khả Ngân được Nhan Phúc Vinh cầu hôn. Trên trang cá nhân của mình, Khả Ngân bày tỏ: "Một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân. Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn “món quà” đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn”.

Trước đó, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh hoàn toàn kín tiếng, chưa từng công khai về mối quan hệ tình cảm. Ngoài ra, chuyện tình cảm của Khả Ngân trước đây cũng chủ yếu được nhắc đến qua những lần vướng nghi vấn “phim giả tình thật” với các bạn diễn.

Khả Ngân hạnh phúc khoe nhẫn cầu hôn và chia sẻ về hành trình mới của mình cùng Nhan Phúc Vinh

Khả Ngân và Thanh Sơn lần đầu đóng cặp trong 11 Tháng 5 Ngày năm 2021. Trên phim, cả hai vào vai một cặp đôi yêu nhau; ngoài đời, những màn tương tác tự nhiên và thân thiết cũng nhanh chóng khiến khán giả chú ý.

Sau đó, Khả Ngân và Thanh Sơn liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, từng bị bắt gặp đi du lịch chung, sử dụng đồ đôi và check-in cùng địa điểm. Cả hai cũng nhiều lần có những khoảnh khắc thân thiết trước công chúng. Đến năm 2023, họ tiếp tục đóng chung Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, khiến netizen tích cực “đẩy thuyền”.

Tuy nhiên thời điểm đó cả hai đều giữ im lặng, không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận tin đồn.

Đến năm 2024, những tương tác giữa Khả Ngân và Thanh Sơn bắt đầu có phần giảm đi. Cuối tháng 8, cả hai vẫn xuất hiện chung tại một sự kiện thời trang nhưng sau đó gần như không còn tương tác nhiều như trước. Đáng chú ý, cư dân mạng phát hiện hai diễn viên đã hủy kết bạn trên Facebook. Trên Instagram, Thanh Sơn vẫn theo dõi Khả Ngân, trong khi nữ diễn viên không còn follow tài khoản của nam diễn viên.

Khả Ngân từng vướng tin đồn hẹn hò, được "đẩy thuyền" với Thanh Sơn sau nhiều vai diễn chung (Ảnh: FBNV)

Giữa lúc nghi vấn rạn nứt được bàn tán, Khả Ngân từng đăng trên Threads một dòng trạng thái đầy tâm trạng: “Suy cho cùng, mọi sự thất vọng ở trên đời này đều là từ hi vọng quá nhiều mà ra”. Sau đó, khi được hỏi về mối quan hệ với Thanh Sơn, phía Khả Ngân xác nhận cả hai chỉ là đồng nghiệp cũng không phải mối quan hệ bạn bè. Từ đó đến nay, Khả Ngân và Thanh Sơn không còn nhắc đến nhau hay có các tương tác như trước.

Trước Thanh Sơn, Khả Ngân cũng từng không ít lần vướng tin đồn tình cảm với các bạn diễn nam. Khi tham gia 100 Ngày Bên Em, nữ diễn viên đóng cặp với Jun Phạm và cả hai cũng từng bị đặt nghi vấn “phim giả tình thật”. Bên cạnh đó, Khả Ngân từng được nhắc tên cùng Phở Đặc Biệt, Isaac hay Harry Lu sau những lần hợp tác trong công việc. Tuy nhiên, nữ diễn viên đều lên tiếng phủ nhận và cho biết họ chỉ là anh em, bạn bè thân thiết.

Mỹ nhân VFC cũng từng bị bắt gặp khi đang tay trong tay với rapper nổi tiếng Andree. Trong một buổi phỏng vấn năm 2023, khi được hỏi có còn giữ liên lạc với người cũ không, Khả Ngân cho biết: "Bắt đầu hòa bình, kết thúc cũng hòa bình. Mình là người văn minh, đặc biệt còn là nghệ sĩ nữa nên chuyện với người cũ không có gì căng thẳng cả. Xong là thôi, có gì đâu, còn làm bạn được hay không thì còn tùy thuộc vào cả hai. Với những người đã có khoảng thời gian gắn bó với nhau, nếu giờ họ hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy vui thôi, quan trọng là mình cũng đang vui mà.

Giờ tôi và Andree cũng không còn liên hệ với nhau, thỉnh thoảng đi chơi với hội bạn thì có thể gặp nhau. Một phần do công việc của hai người không hề liên quan nên cũng không tương tác gì".

Ảnh hẹn hò trong quá khứ giữa Andree - Khả Ngân vào năm 2015 (Ảnh: MXH)

Khả Ngân (SN 1997) từng là một trong những hot girl nổi bật của thế hệ 9X. Cô được biết đến rộng rãi từ năm 2012, khi mới 15 tuổi, nhờ loạt hình ảnh tập boxing gây chú ý trên mạng xã hội. Với gương mặt khả ái, vẻ ngoài trong trẻo cùng hình ảnh khỏe khoắn, Khả Ngân nhanh chóng trở thành cái tên được truyền thông và cộng đồng mạng quan tâm, thậm chí hình ảnh của cô còn được báo chí Trung Quốc, Nhật Bản chú ý. Kenh14 từng gọi Khả Ngân là một trong những hot girl nổi tiếng nhất Việt Nam thời điểm đó.

Từ danh xưng “hot girl boxing”, Khả Ngân dần bước chân vào showbiz và thử sức với diễn xuất. Những năm đầu, cô từng bị gắn với hình ảnh “hot girl đóng phim”, nhưng nữ diễn viên kiên trì theo đuổi nghề và từng bước chuyển mình.

Sau hành trình làm nghề cũng như nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, cộng đồng mạng liên tục dành lời chúc mừng đến Khả Ngân khi đã có bến đỗ hạnh phúc của mình. Netizen cũng bày tỏ sự háo hức đến những thay đổi trong hành trình mới của Khả Ngân sắp tới.

Khả Ngân nhận nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ về hành trình mới

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