Đường tình của Hoàng Oanh: Yêu toàn trai đẹp, ly hôn chồng Tây, nay vướng hint hẹn hò thủ môn

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống riêng của MC Hoàng Oanh vẫn luôn là đề tài khiến nhiều khán giả tò mò.

Hoàng Oanh được khán giả biết đến sau khi giành giải Nhất Hot VTeen 2006, trước khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Sở hữu ngoại hình sáng cùng lối dẫn dắt duyên dáng, Hoàng Oanh nhanh chóng khẳng định tên tuổi với vai trò MC, đồng thời lấn sân sang diễn xuất và góp mặt trong nhiều bộ phim như Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu, Ba vợ cưới vợ ba, Biệt đội rất ổn... Hiện cô là một trong những MC quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình và sự kiện lớn.

Không chỉ được biết đến với hình ảnh MC, diễn viên xinh đẹp và đa tài, Hoàng Oanh còn nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý bởi chuyện tình cảm. Trước khi kết hôn với chồng ngoại quốc, cô từng có những mối tình nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Hoàng Oanh từng giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Ảnh: FBNV

Cô hiện đang làm công việc MC và từng tham gia diễn xuất. Ảnh: FNBV

Mối tình được công khai đầu tiên của Hoàng Oanh là với hot boy Hồ Minh Ngọc (Ngọc Hồ). Cả hai quen nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường và cùng được giới trẻ biết đến sau khi tham gia cuộc thi Hot VTeen 2007. Thời điểm đó, Hoàng Oanh và Ngọc Hồ đều là những gương mặt nổi bật, được nhiều người yêu mến và từng được xem là một trong những cặp đôi "trai tài gái sắc" đình đám của thế hệ hot teen.

Khi Hoàng Oanh dần khẳng định tên tuổi với danh hiệu Hoa khôi Khả ái, Hoa khôi Thể thao 2012 và Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012, Ngọc Hồ luôn là người đồng hành, động viên cô trên con đường phát triển sự nghiệp. Trong khi Hoàng Oanh ngày càng đắt show MC, trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều chương trình và sự kiện lớn, Ngọc Hồ cũng được biết đến là "hot boy quảng cáo", thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch của nhiều thương hiệu.

Suốt nhiều năm gắn bó, chuyện tình của cả hai nhận được không ít sự ngưỡng mộ từ khán giả. Tuy nhiên, đến năm 2013, Hoàng Oanh và Ngọc Hồ xác nhận chia tay, chính thức khép lại mối tình kéo dài nhiều năm trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Hoàng Oanh và Ngọc Hồ từng có thời gian hẹn hò, được nhận xét là cặp trai tài gái sắc. Ảnh: Tổng hợp

Đến năm 2013, Hoàng Oanh và Ngọc Hồ xác nhận chia tay. Ảnh: Tổng hợp

Sau khi khép lại mối tình đầu với Ngọc Hồ, Hoàng Oanh dành một thời gian tập trung phát triển sự nghiệp trước khi công khai hẹn hò nam diễn viên Huỳnh Anh. Cả hai bén duyên vào năm 2014 và nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt.

Trong suốt thời gian yêu nhau, Hoàng Oanh và Huỳnh Anh thường xuyên xuất hiện cùng tại các sự kiện, không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khoảng ba năm gắn bó, cả hai xác nhận chia tay vào năm 2017, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Năm 2014, Hoàng Oanh công khai mối quan hệ tình cảm với nam diễn viên Huỳnh Anh. Ảnh: Tổng hợp

Sau khoảng ba năm gắn bó, cả hai xác nhận chia tay vào năm 2017. Ảnh: Tổng hợp

Sau khi kết thúc mối tình với Huỳnh Anh, Hoàng Oanh tìm thấy hạnh phúc bên doanh nhân người Mỹ Jack Cole. Cặp đôi kết hôn vào cuối năm 2019 và chào đón con trai đầu lòng Max vào năm 2020. Trong khoảng thời gian sinh sống tại Singapore, nữ MC nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc bình yên bên chồng và con, khiến nhiều người ngưỡng mộ tổ ấm viên mãn của cô.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài khoảng hai năm. Đầu năm 2022, Hoàng Oanh xác nhận đã ly hôn với Jack Cole. Dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh để cùng nuôi dạy con trai.

Hoàng Oanh kết hôn với Jack Cole vào cuối năm 2019 sau khoảng hai năm hẹn hò. Ảnh: Tổng hợp

Tháng 4/2022, cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn sau hơn hai năm chung sống. Ảnh: Tổng hợp

Sau biến cố hôn nhân, Hoàng Oanh tập trung cho công việc và dành nhiều thời gian chăm sóc con trai. Nữ MC tích cực tham gia các chương trình truyền hình, sự kiện, đồng thời chia sẻ nhiều hơn về hành trình làm mẹ đơn thân. Cô nhiều lần khẳng định luôn giữ tinh thần lạc quan và mong muốn mang đến cho con một môi trường sống đầy đủ tình yêu thương từ cả bố và mẹ.

Sau gần 4 năm kể từ khi xác nhận ly hôn chồng cũ người Mỹ, đầu năm 2026, Hoàng Oanh bất ngờ tiết lộ đã tìm được hạnh phúc mới. Dù thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào như nắm tay, cùng đi du lịch hay xuất hiện bên nửa kia, nữ MC vẫn nhất quyết giữ kín danh tính và gương mặt bạn trai, khiến cư dân mạng càng thêm tò mò.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống riêng của nữ MC vẫn luôn là đề tài khiến nhiều khán giả tò mò. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, "thám tử mạng" nhanh chóng phát hiện hàng loạt chi tiết trùng khớp và gọi tên thủ môn Patrik Lê Giang. Trong những bức ảnh Hoàng Oanh đăng tải, người đàn ông giấu mặt đeo chiếc đồng hồ và vòng tay được cho là giống hệt những món phụ kiện Patrik Lê Giang thường sử dụng cả trên sân cỏ lẫn trong cuộc sống thường ngày.

Không dừng lại ở đó, cả hai còn có nhiều tương tác đáng chú ý trên mạng xã hội khi theo dõi nhau trên Instagram, kết bạn trên Facebook và nam thủ môn cũng thường xuyên để lại lượt "thả tim" dưới các bài đăng của nữ MC. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, cả Hoàng Oanh và Patrik Lê Giang đều chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Patrik Lê Giang sinh năm 1992, nhỏ hơn Hoàng Oanh hai tuổi. Anh có bố là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Bố của Patrik Lê Giang từng du học tại Slovakia rồi lập gia đình và sinh sống tại đây, vì vậy nam thủ môn trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu. Trước khi về Việt Nam thi đấu vào năm 2023, anh từng khoác áo các đội tuyển U19 và U21 Slovakia.

Nữ MC bị soi hint đang hẹn hò với thủ môn Patrik Lê Giang. Ảnh: Tổng hợp

Anh sinh năm 1992, nhỏ hơn Hoàng Oanh hai tuổi. Ảnh: Tổng hợp