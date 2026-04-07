"Đường Tăng" Trì Trọng Thụy được thừa hưởng 88 nghìn tỷ sau khi vợ tỷ phú qua đời

Theo truyền thông Trung Quốc, sau khi vợ là nữ doanh nhân Trần Lệ Hoa qua đời ở tuổi 85, Trì Trọng Thụy được thừa hưởng hàng chục tỷ nhân dân tệ. Trước đó, bà đã lập di chúc từ năm 2019, phân chia tài sản rất rõ ràng cho các thành viên trong gia đình.

Trì Trọng Thụy và vợ - tỷ phú Trần Lệ Hoa

Cụ thể, bốn người con của bà Trần Lệ Hoa mỗi người nhận khoảng 10 tỷ nhân dân tệ (hơn 38 nghìn tỷ đồng) gồm tiền mặt và tài sản. Riêng Trì Trọng Thụy được thừa kế phần còn lại, ước tính khoảng 23 tỷ nhân dân tệ (hơn 88 nghìn tỷ đồng) gồm tiền mặt, các món đồ sưu tầm và Bảo tàng gỗ tử đàn.

Bảo tàng này là tâm huyết cả đời của Trần Lệ Hoa, nơi lưu giữ hàng trăm hiện vật gỗ quý từ thời Minh - Thanh và các mô hình kiến trúc cổ được phục dựng công phu. Việc giao lại di sản đặc biệt này cho chồng cho thấy vị trí quan trọng của Trì Trọng Thụy trong cuộc đời bà.

Bà Trần Lệ Hoa là một trong những nữ doanh nhân giàu nhất Trung Quốc . Bà gây dựng sự nghiệp từ bất động sản và các dự án văn hóa, trong đó có Bảo tàng gỗ tử đàn nổi tiếng.

Bảo tàng gỗ tử đàn của Trì Trọng Thụy

Chuyện tình giữa Trì Trọng Thụy và người vợ hơn 11 tuổi từng gây nhiều tranh cãi. Hai người gặp nhau năm 1988 và kết hôn vào năm 1990, bất chấp sự khác biệt lớn về tuổi tác và địa vị xã hội .

Thời điểm đó, nam diễn viên đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng quyết định rút lui khỏi làng giải trí để đồng hành cùng vợ. Quyết định này khiến ông vấp phải nhiều lời dị nghị, thậm chí bị cho là kết hôn vì tiền bạc.

Tuy nhiên, theo chia sẻ từ chính Trì Trọng Thụy, tình cảm giữa hai người xuất phát từ sự đồng điệu và tôn trọng. Ông từng từ chối lời cầu hôn của vợ tới 3 lần vì áp lực dư luận, nhưng sau đó bị cảm động bởi sự chân thành của bà và quyết định gắn bó.

Trì Trọng Thụy nổi tiếng với vai Đường Tăng trong phim "Tây Du Ký"

Trong cuộc sống hôn nhân, cặp đôi duy trì những nguyên tắc khá đặc biệt. Trì Trọng Thụy luôn gọi vợ là "chủ tịch", còn nữ doanh nhân giữ vai trò quyết định trong gia đình. Dù vậy, ông khẳng định đó là biểu hiện của sự tôn trọng, không phải lép vế .

Sau hơn 30 năm chung sống, hai người không có con chung nhưng vẫn gắn bó bền chặt. Nam diễn viên luôn đồng hành cùng vợ trong công việc và cuộc sống, từ kinh doanh đến các hoạt động văn hóa.