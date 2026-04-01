'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bị mạt sát khi vợ tỷ phú qua đời

Minh Vũ |

Sau khi bà Trần Lệ Hoa qua đời, "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy liên tiếp gặp phải những ý kiến trái chiều khiến nhiều người phẫn nộ.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời ngày 5/4, hưởng thọ 85 tuổi. Ngoài việc là một trong những người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc, bà Trần Lệ Hoa còn gây chú ý khi kết hôn với diễn viên Trì Trọng Thụy, từng thủ vai Đường Tăng trong Tây du ký 1986.

Sau khi vợ tỷ phú qua đời, công chúng quan tâm đến việc gia tộc Trần Lệ Hoa sẽ phân chia số tài sản khổng lồ 47 tỷ NDT (hơn 6,8 tỷ USD) ra sao. Theo thông tin từ trước đó, ông Trì Trọng Thụy nhận được phần thừa kế khổng lồ do bà Trần Lệ Hoa biết ơn việc ông đã mất 36 năm ở bên cạnh tận tâm chăm sóc và bầu bạn. Nam diễn viên tiếp tục điều hành bảo tàng gỗ tử đàn Trung Quốc, nhằm an ủi tinh thần của ông vào những năm tháng cuối đời sau khi mất đi người bạn đời. Ước tính, ông Trì Trọng Thụy có thể nhận tới hơn 18 tỷ NDT.

Tuy nhiên, theo Thời báo Hoàn Cầ u, sau khi bà Trần Lệ Hoa qua đời, có không ít kẻ đã buông lời đàm tiếu, sỉ nhục nam diễn viên. Họ cho rằng "Trì Trọng Thụy giả vờ còn giỏi hơn cả Lưu Bị, là kẻ giả nhân giả nghĩa", có kẻ còn bình luận "gã trai bao đã đợi được đến ngày Hoàng thái hậu qua đời để tiêu tiền thỏa thích", "kẻ ở rể thành công nhất lịch sử"... Những lời tấn công độc ác khiến nhiều khán giả bất bình thay cho diễn viên Trì Trọng Thụy.

Vợ qua đời, Trì Trọng Thụy vẫn bị cư dân mạng chê cười.

Thời báo Hoàn Cầu cho biết thêm trong nhận thức của công chúng về cuộc hôn nhân của Trì Trọng Thụy và tỷ phú Trần Lệ Hoa, họ đều cảm thấy cả hai không hợp nhau. Một người là nữ doanh nhân quyền lực sát phạt quyết đoán, một người là thần tượng quốc dân thanh lịch, dịu dàng. Trì Trọng Thụy dường như lép vế trong gia đình. Khán giả cho rằng họ không phải là một cặp vợ chồng bình thường mà giống như nhân viên phục vụ cấp trên.

Theo đó, ngay khi kết hôn, bà Trần Lệ Hoa yêu cầu không sinh thêm con, vì vậy Trì Trọng Thụy không có con ruột, ông sống cùng ba người con riêng của vợ. Nam diễn viên cũng không được phép ngắt lời vợ và phải luôn giữ hình ảnh đẹp trong mắt bà.

Việc xưng hô của cả hai cũng từng gây ra tranh cãi khi Trì Trọng Thụy gọi Trần Lệ Hoa là "ngài", "chủ tịch", còn bà Trần Lệ Hoa gọi chồng là "ông Trì". Họ chưa từng nói đùa với nhau trong suốt 36 năm chung sống.

Người ngoài đều cho rằng những quy tắc này khiến cuộc hôn nhân trở nên ngột ngạt, ông Trì Trọng Thụy đã mất hết tôn nghiêm, sĩ diện khi kết hôn với người vợ quá giàu, quá giỏi.

Ông Trì Trọng Thụy luôn chăm sóc vợ.

Tuy nhiên, bà Trần Lệ Hoa khẳng định mối quan hệ của họ duy trì dài lâu vì cả hai tôn trọng lẫn nhau, hiểu rõ nhu cầu và yêu cầu từ đối phương. Nam diễn viên Tây du ký cũng khẳng định: "Con người có thể giả vờ một thời gian nhưng không thể sống giả dối mãi. Tình cảm của chúng tôi dành cho nhau không cần giải thích nhiều, thời gian sẽ chứng minh tất cả".

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

