Đường Tăng phong lưu nhất 'Tây du ký': U70 chật vật mưu sinh

Giữa thập niên 1990, Giang Hoa là một trong những ngôi sao đình đám trên màn ảnh Hong Kong, Trung Quốc. Từ ngoại hình đến diễn xuất của ông đều chinh phục cảm tình của đông đảo khán giả. Thế nhưng vì nhiều lý do, tài tử này biến mất khỏi làng giải trí và giờ đây đang chật vật với cuộc sống mưu sinh.

"Đường Tăng phong lưu nhất màn ảnh"

Giang Hoa sinh năm 1962, bắt đầu gia nhập làng giải trí vào năm 1984 trong một cuộc thi âm nhạc. Sau đó, ông tham gia lớp diễn xuất của đài ATV (Hong Kong) để đi theo con đường diễn xuất.

Năm 1989, Giang Hoa nhận giải thưởng điện ảnh Kim Tượng dành cho "Diễn viên mới xuất sắc" với vai diễn trong Sống mãi bên nhau. Với sự hậu thuẫn của ATV, Giang Hoa nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Giang Hoa nổi tiếng với vai diễn Đường Tăng trong "Tây du ký" phiên bản TVB.

Năm 1996, Giang Hoa gia nhập TVB và có ngay vai diễn đầu tiên trong Tây du ký . Vai diễn của Giang Hoa là Đường Tăng, đóng cùng "Tôn Ngộ Không" Trương Vệ Kiện. Khi đó, Giang Hoa được ca ngợi là "Đường Tăng phong lưu nhất của màn ảnh Hong Kong". Nhờ vai diễn này, ông một bước trở thành sao được nhiều đạo diễn săn đón. Thậm chí, nam diễn viên còn được so sánh là "bản sao của Lưu Đức Hoa".

Giải nghệ ở đỉnh cao sự nghiệp

Khác với nhiều tài tử cùng thời, Giang Hoa kết hôn từ rất sớm. Năm 1992, ông làm đám cưới với nữ ca sĩ Mạch Khiết Văn, hơn ông 8 tuổi. Từng là cặp vợ chồng kiểu mẫu trong làng giải trí Hong Kong, tuy nhiên hình tượng gia đình hạnh phúc của hai người sụp đổ sau khi nam diễn viên vướng ồn ào ngoại tình với bạn diễn..

Vụ ồn ào khiến hình tượng của tài tử họ Giang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dư luận chỉ trích ông là "kẻ tệ bạc, hèn nhát" vì phản bội vợ lại không dám đứng ra nhận trách nhiệm với người tình. Không chỉ vậy, Giang Hoa còn vướng vào nhiều lùm xùm trên phim trường. Một số bạn diễn từng hợp tác với "Đường Tăng" tiết lộ nam diễn viên thường xuyên chậm trễ, gây ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Nhiều lúc, Giang Hoa trang điểm mất nhiều tiếng đồng hồ, khiến các diễn viên khác phải chờ đợi.

Giang Hoa phải giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp vì bệnh tật.

Sau lùm xùm tình ái, Giang Hoa vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên đến năm 2006, tài tử đột ngột biến mất khỏi làng giải trí. Nguyên nhân là do tài tử này bị chấn thương ở thắt lưng và chân, đồng thời còn mắc bệnh trầm cảm. Ông thường bị ảo giác và từng có ý định tự tử. Vì sợ bệnh tình nặng thêm, Giang Hoa quyết định giải nghệ và từ chối mọi kịch bản phim.

May mắn là sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật, sức khỏe của nam diễn viên dần hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường.

Tuổi U70 chật vật mưu sinh

Hơn chục năm qua, Giang Hoa không còn đóng phim. Ông từng có khoảng thời gian làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm nhưng sớm rút lui vì cảm thấy nghề này không dành cho mình. Gia đình nam diễn viên 64 tuổi sống kín tiếng, họ từng trải qua giai đoạn khó khăn về tài chính, chuyển từ căn hộ cao cấp sang khu bình dân song luôn có nhau.

Những năm gần đây, nam diễn viên hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, Ông thường xuyên chia sẻ cuộc sống hằng ngày, livestream bán hàng, giao lưu với khán giả và tìm thấy nhiều năng lượng tích cực.

Ngoài ra, nam diễn viên cũng gây chú ý khi hóa thân thành hình tượng hoàng đế Ung Chính (từng làm nên tên tuổi của ông trên màn ảnh) và "vi hành" đến các trung tâm thương mại, tụ điểm giải trí bình dân ở Trung Quốc để biểu diễn, chụp ảnh cùng du khách để kiếm thêm thu nhập.

Không còn đóng phim, Giang Hoa đi diễn ở những tụ điểm bình dân để kiếm thêm thu nhập.

Trong nhiều hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, ngoại hình "Đường Tăng" được yêu mến một thời thay đổi quá nhiều. Tài tử 64 tuổi gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt. Mặc dù nam nghệ sĩ đã mặc trang phục rộng nhưng không che được những dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt, cổ.

Nói về cuộc sống hiện tại, Giang Hoa từng tâm sự: "Tôi nhận thấy hóa ra vẫn còn nhiều người thích mình. Hiện tại, tôi đã nghỉ đóng phim, không làm gì nhiều. Vì thế tôi nghĩ tại sao không làm điều gì đó có ý nghĩa? Tôi và vợ muốn đem lại sự giải trí cho người khác. Điều đó thật thú vị".