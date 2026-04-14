HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đường Tăng đầu tiên của 'Tây du ký': Trở thành giáo sư, đời tư kín tiếng

Ngọc Thanh/VTC News |

Là diễn viên đầu tiên được đạo diễn Dương Khiết chọn vào vai Đường Tăng, Uông Việt để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Uông Việt - người đầu tiên thủ vai Đường Tăng trong Tây du ký bản 1986 được xem là một trong những gương mặt ấn tượng nhất với vai diễn kinh điển này.

Vai diễn kinh điển dù chỉ đóng 4 tập phim

Uông Việt sinh năm 1955, là diễn viên vinh dự được thủ vai Đường Tăng đầu tiên trong bộ phim Tây du ký. Năm 1982, cố đạo diễn Dương Khiết đến trường, thực hiện tuyển chọn diễn viên và phát hiện ra ông.

- Ảnh 1.

Uông Việt là diễn viên đầu tiên đóng Đường Tăng trong "Tây du ký".

Dương Khiết khen ngợi Uông Việt có ngoại hình tuấn tú nhưng không ủy mị, rất hợp với nhân vật Đường Tăng mà bà tìm kiếm. Cố đạo diễn nổi tiếng yêu cầu Uông Việt lên sống tại chùa để có thể nhập vai tốt hơn. Uông Việt rất hào hứng, lập tức cạo đầu và suốt ngày mặc tăng y của Đường Tăng.

Trong Tây du ký, Uông Việt đảm nhiệm vai Đường Tăng trong 4 tập, trong đó có một tập phim quay thử. Hình tượng nhân vật Đường Tăng của Uông Việt được khán giả nhận xét tròn trịa, ngoại hình và diễn xuất đều ấn tượng.

Sau khi quay 4 tập phim, ông chia tay với vai diễn nổi tiếng này trong sự tiếc nuối của đạo diễn Dương Khiết. Giải thích lý do sớm chia tay với đoàn phim, Uông Việt cho biết, ông muốn trở thành diễn viên điện ảnh chứ không phải diễn viên truyền hình.

- Ảnh 2.

Vai diễn Đường Tăng trở thành kinh điển trong sự nghiệp của Uông Việt.

Trong buổi gặp gỡ đoàn phim Tây du ký, Uông Việt có tham dự và thổ lộ, khi trở về thành phố, ông có nhiều cơ hội phát huy diễn xuất qua các vai diễn khác nhau.

Đáng tiếc, những vai diễn điện ảnh của ông không quá nổi bật, không đủ sức nặng để gây ấn tượng với khán giả. Trong trí nhớ của người hâm mộ, Đường Tăng vẫn là vai diễn kinh điển nhất trong sự nghiệp của ông.

Từ bỏ hào quang để theo sự nghiệp giảng dạy

Từ năm 2004, Uông Việt chính thức chia tay sự nghiệp diễn xuất. Ông chuyển hướng sang công tác giảng dạy tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Trung Quốc. Ông được phong hàm giáo sư tại khoa Đạo diễn tại ngôi trường của mình.

Chia sẻ về công việc của mình, Uông Việt từng nói ông thường lấy trải nghiệm từ Tây du ký để răn dạy học trò: "Diễn kịch cũng giống như đi thỉnh kinh vậy, đều phải trải qua 81 kiếp nạn". Bên cạnh công việc giảng dạy, ông cũng tham gia sáng tác kịch bản cho nhiều bộ phim truyền hình.

- Ảnh 3.

Uông Việt chuyển sang công tác giảng dạy.

Về đời tư, nam nghệ sĩ có cuộc sống rất kín tiếng. Ông kết hôn cùng bà xã là ca sĩ Bạch Lộ. Những năm qua, Uông Việt thỉnh thoảng xuất hiện trong các chương trình giao lưu hoặc sự kiện kỷ niệm.

Tháng 7/2020, Uông Việt từng tái xuất màn ảnh với bộ phim Miser (Tham Tiền) cùng ba “đệ tử” năm xưa là Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương. Tuy nhiên, tác phẩm vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, vai diễn của ông cũng vì thế mà không nhận được sự chú ý từ công chúng.

Hiện tại, Uông Việt đã nghỉ hưu. Ở tuổi 71, nam diễn viên vẫn khỏe mạnh, phong độ. Rời xa ánh đèn sân khấu rực rỡ, Uông Việt hài lòng với cuộc sống bình yên.

Khán giả bao vây Đàm Vĩnh Hưng ở Mỹ, an ninh "thất thủ"
Tags

sao hoa ngữ

tây du ký

đường tăng

Uông Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

01:00
Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

01:12
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

01:01
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại