Đường Tăng đầu tiên của 'Tây du ký': Trở thành giáo sư, đời tư kín tiếng

Uông Việt - người đầu tiên thủ vai Đường Tăng trong Tây du ký bản 1986 được xem là một trong những gương mặt ấn tượng nhất với vai diễn kinh điển này.

Vai diễn kinh điển dù chỉ đóng 4 tập phim

Uông Việt sinh năm 1955, là diễn viên vinh dự được thủ vai Đường Tăng đầu tiên trong bộ phim Tây du ký. Năm 1982, cố đạo diễn Dương Khiết đến trường, thực hiện tuyển chọn diễn viên và phát hiện ra ông.

Dương Khiết khen ngợi Uông Việt có ngoại hình tuấn tú nhưng không ủy mị, rất hợp với nhân vật Đường Tăng mà bà tìm kiếm. Cố đạo diễn nổi tiếng yêu cầu Uông Việt lên sống tại chùa để có thể nhập vai tốt hơn. Uông Việt rất hào hứng, lập tức cạo đầu và suốt ngày mặc tăng y của Đường Tăng.

Trong Tây du ký, Uông Việt đảm nhiệm vai Đường Tăng trong 4 tập, trong đó có một tập phim quay thử. Hình tượng nhân vật Đường Tăng của Uông Việt được khán giả nhận xét tròn trịa, ngoại hình và diễn xuất đều ấn tượng.

Sau khi quay 4 tập phim, ông chia tay với vai diễn nổi tiếng này trong sự tiếc nuối của đạo diễn Dương Khiết. Giải thích lý do sớm chia tay với đoàn phim, Uông Việt cho biết, ông muốn trở thành diễn viên điện ảnh chứ không phải diễn viên truyền hình.

Trong buổi gặp gỡ đoàn phim Tây du ký, Uông Việt có tham dự và thổ lộ, khi trở về thành phố, ông có nhiều cơ hội phát huy diễn xuất qua các vai diễn khác nhau.

Đáng tiếc, những vai diễn điện ảnh của ông không quá nổi bật, không đủ sức nặng để gây ấn tượng với khán giả. Trong trí nhớ của người hâm mộ, Đường Tăng vẫn là vai diễn kinh điển nhất trong sự nghiệp của ông.

Từ bỏ hào quang để theo sự nghiệp giảng dạy

Từ năm 2004, Uông Việt chính thức chia tay sự nghiệp diễn xuất. Ông chuyển hướng sang công tác giảng dạy tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Trung Quốc. Ông được phong hàm giáo sư tại khoa Đạo diễn tại ngôi trường của mình.

Chia sẻ về công việc của mình, Uông Việt từng nói ông thường lấy trải nghiệm từ Tây du ký để răn dạy học trò: "Diễn kịch cũng giống như đi thỉnh kinh vậy, đều phải trải qua 81 kiếp nạn". Bên cạnh công việc giảng dạy, ông cũng tham gia sáng tác kịch bản cho nhiều bộ phim truyền hình.

Về đời tư, nam nghệ sĩ có cuộc sống rất kín tiếng. Ông kết hôn cùng bà xã là ca sĩ Bạch Lộ. Những năm qua, Uông Việt thỉnh thoảng xuất hiện trong các chương trình giao lưu hoặc sự kiện kỷ niệm.

Tháng 7/2020, Uông Việt từng tái xuất màn ảnh với bộ phim Miser (Tham Tiền) cùng ba “đệ tử” năm xưa là Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương. Tuy nhiên, tác phẩm vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, vai diễn của ông cũng vì thế mà không nhận được sự chú ý từ công chúng.

Hiện tại, Uông Việt đã nghỉ hưu. Ở tuổi 71, nam diễn viên vẫn khỏe mạnh, phong độ. Rời xa ánh đèn sân khấu rực rỡ, Uông Việt hài lòng với cuộc sống bình yên.