Đường tắc nghẽn vì du khách ùn ùn kéo lên ngắm băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn

Hàng ngàn du khách ùn ùn lên đỉnh Mẫu Sơn ngắm băng giá. Ảnh: OFFB

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiệt độ lúc 6 giờ sáng 24-1 do cơ quan khí tượng cung cấp cho thấy hầu hết các tỉnh, thành ở khu vực miền Bắc đều có ngưỡng nhiệt độ dưới 10 độ C. Trong đó lạnh nhất là đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -2,5 độ C.

Thống kê của Phòng Quản lý khu du lịch Mẫu Sơn, từ chiều ngày 22-1 đến 14 giờ chiều 23-1, Khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình đã thu hút hơn 2.000 lượt khách lên ngắm băng giá.

Chiều 23-1, khu vực đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), băng giá vẫn phủ kín mái nhà, ngọn cây, tường rào. Hàng ngàn người ùn ùn lên đỉnh Mẫu Sơn khiến giao thông nơi đây ùn tắc nghiêm trọng.

Băng giá phủ trắng trên đỉnh núi Mẫu Sơn

Theo thông báo trên website du lịch Mẫu Sơn, nơi đây đã kín các dịch vụ lưu trú. Hiện tại chỉ còn cơ sở Xulas camping (khu Chân Mây cũ) và một cơ sở quán chị Hiền ở ngã ba Khuổi Cấp có thể còn phòng. Hai địa chỉ này cách xa đỉnh núi từ 3 - 3,5 km.

Băng giá phủ trắng trên những nhành cây, ngọn cỏ

Dịch vụ ăn uống vẫn hoạt động bình thường. Khách nên trao đổi thống nhất giá cả trước khi sử dụng.

Cung đường lên đỉnh núi Mẫu Sơn nhỏ, hẹp, có nhiều đoạn cua gấp, thêm vào đó nhiệt độ hiện nay vẫn đang tiếp tục giảm nhanh kèm sương mù dày đặc, gây nhiều khó khăn cho các phương tiện giao thông khi lưu thông. Do đó du khách cần chú ý lái xe an toàn khi di chuyển đến khu vực này.

Du khách lên đỉnh Mẫu Sơn ngắm băng giá. Theo chia sẻ của anh Bình (Hà Nội), từ 3 giờ sáng du khách bắt đầu đổ về đỉnh Mẫu Sơn để săn băng giá. Đến khoảng 5 giờ 30 phút, khu vực đỉnh Mẫu Sơn đã chật cứng xe và du khách