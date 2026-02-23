Dương Quốc Hoàng vô địch trên đất Mỹ nhờ màn trình diễn đẳng cấp

Sau khi đánh bại Albert Januarta ở trận bán kết giải Premier League Pool 2026 tổ chức tại Miami, Mỹ, Dương Quốc Hoàng phải chạm trán đối thủ nặng ký là Francisco Sanchez Ruiz ở trận chung kết.

Với thể thức chạm 7, Dương Quốc Hoàng đã có khởi đầu tốt và sớm dẫn đối thủ 2-0 nhờ những cú đánh chuẩn xác.

Ở những ván đấu tiếp theo, Hoàng “Sao” vẫn thi đấu ổn định, vươn lên dẫn 3-1 rồi 6-3. Đến ván tiếp theo, bất ngờ xảy ra khi đại diện của Việt Nam đánh trượt bi số 9 ở một tình huống cực kỳ thuận lợi, tạo cơ hội để Francisco Sanchez Ruiz rút ngắn cách biệt xuống còn 4-6.

Tuy nhiên, đến ván đấu sau đó, Dương Quốc Hoàng với bản lĩnh của mình đã không mắc thêm sai lầm. Những pha xử lý chuẩn xác đã giúp cơ thủ Việt Nam giành chiến thắng trong ván quyết định, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 7-4.

Dương Quốc Hoàng ăn mừng chiến thắng.

Như vậy, Dương Quốc Hoàng đã giành chức vô địch ở một giải đấu lớn đầu tiên trong năm 2026. Đây cũng là lần đầu tiên Dương Quốc Hoàng đăng quang Premier League Pool trong sự nghiệp.

Sau giải Premier League Pool 2026, Hoàng “Sao” dự kiến sẽ tham dự thêm một giải đấu tại Mỹ trong ít ngày tới.