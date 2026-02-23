Tuyển Malaysia “có biến”, tuyển Việt Nam phải lo ngại trước trận đấu quyết định

Theo những thông tin mới nhất, tuyển Malaysia sắp được tăng cường thêm 2 ngôi sao nhập tịch để có thể thi đấu trận cuối ở vòng loại Asian Cup 2027 gặp tuyển Việt Nam. Hai ngôi sao này gồm tiền đạo Bergson da Silva của Johor Darul Ta'zim (JDT) và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco của KL City.

Hãng truyền thông New Straits Times cho hay, 2 cầu thủ này đã sắp có hộ chiếu Malaysia và dự kiến kịp thời góp mặt ở trận gặp tuyển Việt Nam (ngày 31/3).

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Peter Cklamovski đã xác nhận những diễn biến này trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Ông tiết lộ rằng thủ tục giấy tờ cho cả hai cầu thủ đang được tiến hành trước dịp FIFA Days sắp tới.

"Cậu ấy là một vũ khí nguy hiểm. Da Silva sẽ sẵn sàng trước khi trại huấn luyện bắt đầu," Cklamovski nói.

"Tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy rất khao khát. Cậu ấy muốn gia nhập đội tuyển quốc gia và làm nên điều gì đó đặc biệt.

"Trong năm năm qua, cậu ấy đã chứng tỏ được sức mạnh của mình. Cậu ấy ghi bàn ở mọi nơi cậu ấy đến… Tôi coi cậu ấy như một vũ khí nguy hiểm mà chúng ta có thể tận dụng một cách hiệu quả."

Tiền đạo Bergson da Silva khả năng sẽ đối đầu tuyển Việt Nam.

Theo thống kê, tiền đạo người Brazil 35 tuổi này đã ghi rất nhiều bàn thắng cho JDT, với 176 bàn kể từ năm 2021, trong đó bao gồm 32 bàn thắng trong năm 2025 và 16 bàn thắng chỉ riêng trong giai đoạn đầu năm 2026, củng cố vị thế của anh ấy như một trong những tiền đạo ghi bàn nguy hiểm nhất Đông Nam Á.

Với sự bổ sung của 2 ngôi sao kể trên, tuyển Malaysia sẽ được tăng cường sức mạnh ở cả hàng công lẫn hàng phòng ngự. Đây là một thách thức cho tuyển Việt Nam, trong bối cảnh thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn rất thất thế nếu ĐT Malaysia không bị xử thua liên quan tới vụ lùm xùm nhập tịch trước đó.

Theo New Straits Times, HLV Cklamovski cũng xác nhận rằng sẽ sớm có thêm nhiều cầu thủ nhập tịch gia nhập đội hình của tuyển Malaysia.

Hậu vệ người Úc Gallifuoco dự kiến sẽ được phép trở lại trước khi tập trung, trong khi Manuel Hidalgo dự kiến sẽ nhận được giấy tờ vào tháng Tư và sẽ vắng mặt trong trận đấu với Việt Nam.

HLV Cklamovski cũng cho biết thêm rằng tiền vệ Nacho Mendez của JDT cũng có thể sẽ được triệu tập vào đội tuyển Malaysia trong tương lai gần.

Sự lạc quan của Cklamovski về các cầu thủ nhập tịch mới xuất hiện trong bối cảnh sự không chắc chắn vẫn còn tồn tại xung quanh các lệnh trừng phạt của FIFA được áp đặt vào cuối năm ngoái.

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch sai quy định, đã bị xử phạt vì bị cáo buộc làm giả giấy tờ để đủ điều kiện thi đấu.

Tuy nhiên, cả FAM và các cầu thủ (Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel) đều đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 26/2. Khi đó, số phận của tuyển Malaysia cũng như 7 cầu thủ nhập tịch, khả năng sẽ có câu trả lời.



