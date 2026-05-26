Dương Mịch sau loạt thất bại đắng cay

Trang QQ đưa tin ngày 26/5, ban tổ chức giải thưởng truyền hình Bạch Ngọc Lan đã công bố danh sách đề cử năm 2026, không ngoài dự đoán Dương Tử và Dương Mịch đã lọt vào top 5 diễn viên nữ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh lại vắng mặt vì một năm không thành công ở mảng truyền hình.

Theo QQ , trước khi danh sách đề cử Bạch Ngọc Lan được công bố chính thức, Dương Mịch luôn là cái tên được nhắc tới, nhờ bộ phim Sinh vạn vật có thành tích tốt. Tác phẩm này đạt mức rating trung bình là 2,28%, thời điểm cao nhất phá 4%. Bên cạnh đó, lượt xem phim cũng rất khả quan. Ngoại trừ Dương Mịch, Sinh vạn vật còn có đề cử cho Nữ phụ xuất sắc, Nam phụ xuất sắc và một số giải về sản xuất.

Sau 15 năm chờ đợi, cuối cùng Dương Mịch lại một lần nữa được đề cử Thị hậu Bạch Ngọc Lan. Lần trước đó, cô được vinh danh với bộ phim Cung tỏa tâm ngọc .

Dương Mịch từng có quãng thời gian bị chê diễn xuất thụt lùi, thậm chí 3 phim liên tiếp ra mắt thất bại. Sinh vạn vật là tác phẩm cứu vớt sự nghiệp của nữ diễn viên.

Dương Tử cũng lập thành tích hiếm có 3 kỳ liên tiếp được đề cử giải Nữ chính xuất sắc Bạch Ngọc Lan với các tác phẩm Trường tương tư, Quốc sắc phương hoa, Cây sinh mệnh . Tuy nhiên, năm nay Dương Tử bị đánh giá là nhân tố gây tranh cãi vì diễn xuất của cô trong phim Cây sinh mệnh khoa trương, bị chỉ trích khi phim lên sóng, ví dụ cách cầm súng sai, khi bắn súng mắt nhắm lại, cảnh đánh nhau không có lực, gương mặt sưng phồng lộ rõ dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ.

Thành tích phim Cây sinh mệnh cũng rất tệ, xếp cuối trên đài CCTV8 trong năm 2026. Vì vậy, việc Dương Tử giành được một suất đề cử Thị hậu đang tạo ra nhiều phản ứng trái chiều.

Dương Mịch và Dương Tử sẽ phải cạnh tranh với các đàn chị Nhậm Tố Tịch, Ngô Việt và Tôn Lệ để giành giải thưởng danh giá Bạch Ngọc Lan. Đây là một trong ba giải thưởng mảng phim truyền hình lớn nhất Trung Quốc, đứng sau giải Phi Thiên và Kim Ưng.

Ngoài Dương Tử gây tranh cãi, nam chính phim Cây sinh mệnh là Hồ Ca cũng không nhận được sự đồng tình của khán giả. Trong phim, đất diễn của Hồ Ca không nhiều. Nam diễn viên từng được giới thiệu là diễn viên tham gia với vai trò đặc biệt (cameo), nhưng hiện tại anh lại nhận đề cử Nam chính xuất sắc. Vì vậy, khán giả đặt câu hỏi về quy định của giải thưởng.

Tiêu Chiến cũng gây chú ý khi lần đầu được đề cử giải Thị đế của Bạch Ngọc Lan. Đây là đề cử chính thống đầu tiên của nam diễn viên. Trước đó, anh cũng được vinh danh trong một số giải thưởng nhỏ khác.

Bộ phim Tàng Hải truyện thành công cả về danh tiếng, lượt xem và sức ảnh hưởng với khán giả đại chúng, thúc đẩy du lịch địa phương. Tuy nhiên, đối thủ của Tiêu Chiến là những "cái tên sừng sỏ" như Vu Hòa Vỹ, Quách Kinh Phi, Bạch Vũ.

Tiêu Chiến lần đầu được đề cử giải thưởng lớn.