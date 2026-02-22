Dương Mịch có nhiều cảnh khoe thân

Theo Sina , bộ phim Kinh trập vô thanh (Tạm dịch: Sự thức tỉnh thầm lặng ) do Trương Nghệ Mưu đạo diễn đang đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các dự án ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán với doanh thu hơn 560 triệu NDT. Tuy nhiên, phim vẫn nhận nhiều lời chê về nội dung, cách phát triển nhân vật và hình tượng vai diễn.

Cụ thể, Dương Mịch đảm nhận vai nữ gián điệp Bạch Phàm quyến rũ đội trưởng đội an ninh quốc gia Hoàng Khải (do Chu Nhất Long thủ vai) để lấy thông tin mật. Vì thể hiện vai bồ nhí, Dương Mịch thường xuyên mặc đồ lót hoặc quần áo gợi cảm trong phần lớn thời gian lên hình. Tuy nhiên, cách xây dựng nhân vật này bị khán giả chê lỗi thời, lạm dụng thân xác phụ nữ.

Khán giả cho rằng Dương Mịch phải khoe thân trên màn ảnh, nhân vật của cô không được đầu tư xây dựng chỉn chu.

Trên Douban , một người xem bình luận: "Tư duy của Trương Nghệ Mưu là phụ nữ ngoại trừ việc dùng thân thể ra thì không có cách nào hướng tới thành công, đạt được mục đích. Không thể thiết kế Bạch Phàm là cô gái thông minh thú vị hiểu chuyện cuốn hút được hay sao", "Nhìn Dương Mịch mặc đồ lót đi lại trên màn hình, tôi bỗng thấy buồn cho sự phát triển điện ảnh của nước nhà, đến bao giờ các nhà làm phim mới thôi lợi dụng thân thể phụ nữ để câu kéo người xem", "Các nhân vật trong phim cũ kỹ, tư duy lỗi thời, nội dung thiếu mới mẻ chỉ cần xem 20 phút đầu đã đoán được kết cục", " Kinh trập vô thanh đang hạ thấp phụ nữ, một cô thì phải làm công cụ tình dục của nam chính, một người thì chỉ biết khóc thầm, thật thất vọng với quốc sư", khán giả chỉ trích bộ phim đi vào lối mòn trong cách xây dựng nhân vật.

Thực tế, kịch bản phim điện ảnh Trung Quốc có xu hướng nâng cao nam giới, nhân vật nữ thường giữ vai trò khoe thân mặc đồ hở hang hoặc mua vui là chính, ít vai diễn thực sự được xây dựng chỉn chu sâu sắc. Ngoài ra, nhiều bộ phim cũng đi theo hướng xây dựng bi kịch của phụ nữ, trẻ em để thu hút khán giả.

Phim Trung Quốc thường hành hạ phụ nữ, hoặc xây dựng kịch bản coi họ như "vật trang trí" cho thành công của đàn ông.

Trước đó, phim Tương viên lộng do Chương Tử Di đóng chính từng nhận chỉ trích vì những cảnh hành hạ nhân vật của Chương Tử Di trong hàng chục phút với những cách man rợ khác nhau. Khán giả cho rằng chi tiết này thừa thãi, không mang lại ý nghĩa gì, trong khi bộ phim hướng tới việc tôn vinh người phụ nữ dám đứng lên chống lại nạn bạo hành gia đình. Thế nhưng cảnh phim chỉ là những lần cô bị đánh đập lăng mạ bởi chồng, cảnh sát, những người đàn ông xung quanh. Tư tưởng phụ quyền vẫn là vấn đề gây tranh cãi với khán giả Trung Quốc thời gian qua.

Có lẽ vì hướng đi của kịch bản thiếu sự mới mẻ, cách xây dựng nhân vật thô thiển, nên phim Kinh trập vô thanh chỉ nhận được 6,3/10 điểm chất lượng trên trang Douban . Bên cạnh đó, sự tăng trưởng doanh thu của phim ngày càng chậm, suất chiếu bị cắt giảm liên tục, vì vậy dù đứng thứ hai trong bảng xếp hạng phim chiếu Tết Nguyên đán 2026, Kinh trập vô thanh vẫn gây lo lắng khó hồi vốn.